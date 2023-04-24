Торговля
Евгения Евсеева

«Ъ»: НСПК снизит межбанковскую комиссию для маркетплейсов — если те будут продвигать оплату картами и другими сервисами Статьи редакции

Она будет в два раза ниже стандартной, которая составляет 1%.

  • Национальная систем платёжных карт (НСПК, оператор платёжной системы «Мир») с начала мая введет пониженную ставку межбанковской комиссии в 0,5% для маркетплейсов, пишет «Коммерсантъ».
  • Сейчас обслуживающий маркетплейсы банк-эквайер перечисляет выпустившему карту банку 1%, 0,9% или 0,8%. Для комиссии в 1% объём межбанковских платежей на маркетплейсе должен составлять не менее 2 млрд рублей за квартал или не менее 4 млрд рублей по межбанковским и внутрибанковским операциям за тот же период.
  • Для 0,9% — те же условия, но дополнительно маркетплейс должен участвовать в программе лояльности НСПК. Для 0,8% — участвовать ещё и в партнёрских программах платёжной системы «Мир».
  • Новая комиссия в 0,5% — в два раза ниже базовой. Она будет доступна маркетплейсам, которые выполняют все эти требования, а также за свой счёт участвуют в акциях, не связанных с НСПК. Речь о программах, которые смогут увеличить долю использования карт и других сервисов Национальной платёжной системы (НПС).
  • Источник «Ъ» на платёжном рынке считает, что комиссию вводят под программу скидок на Wildberries при оплате через СБП. В октябре 2020 года маркетплейс вводил скидку в 5% при оплате через СБП и в 3% — картами «Мир». На сайте НСПК указаны и другие партнёры, которые дают скидку при оплате СБП — «Спортмастер», «Лэтуаль», «М.Видео» и другие.
  • Первая акция уже закончилась, вторая завершится как раз 1 мая 2023 года, объяснили в Wildberries. Новая комиссия скорее всего призвана мотивировать маркетплейс на продление акций, отмечает «Ъ». На вопрос, планирует Wildberries с 1 мая вводить программы, связанные с НПС, в компании отвечать отказались. В Ozon отметили, что тоже участвуют в партнёрских программах НСПК.

#новость #нспк #мир #сбп

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11 комментариев
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 Ware Wow

Если поможет снизить комиссии в целом по рынку, то гуд.
Нужно больше СБП платежей, раз уж есть такая возможность.

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Иван Иванов

на кой черт нужна оплата сбп (куракод) если оплату картами проводит та же структура?

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unknown
снизиткомиссию для маркетплейсов — если те будут продвигать оплату картами и другими сервисами

Я не понял: а какими ещё средствами можно платить на маркетплейсах? Зачем вообще продвигать там оплату через НСПК?

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Вадим Д.

Оплата другими сеовисами — это что, крипта запретная? Цифро₽ несуществующий? Ветки/ракушки/бусы?

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Андрей Вечерний

МастерКард

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Michael Sazonov

НСПК уже выдали маузеры и кожаные плащи?

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Слегка Придурковатый

Бакальчук довольна. Будет ещё больше деняк.

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Андрей Маркин

Нужно больше денег

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Слегка Придурковатый
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Pasha Z

Почему комиссию не сделать 0% ? Ведь нет никаких расходов..

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Anton Innokentievich

Да и за аренду непонятно почему в принципе деньги берут, ведь дом уже построили. Столько вокруг не так, как должно быть...

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