Wildberries будет делиться собранными штрафами за подмену товаров с партнёрскими ПВЗ Статьи редакции
Новый принцип утвердили в апреле, но сначала он касался только собственных ПВЗ компании.
- Wildberries распространит на партнёрские ПВЗ свой «принцип нулевого эффекта», сообщила компания. Его маркетплейс ввёл 21 апреля 2023 года для собственных пунктов выдачи вместе с новой системой штрафов.
- Этот принцип означает, что все собранные взыскания за подмену товаров Wildberries направит обратно представителям ПВЗ в равных пропорциях. Распространить его и на партнёрские пункты маркетплейсу предложила согласительная комиссия.
- Начислять выплаты будут ежедневно, вывести их можно раз в неделю. 26 апреля Wildberries собирается выплатить партнёрским ПВЗ в России около 40 млн рублей. Всего таких точек, по собственным данным компании, на март 2023 года в стране насчитывалось 14 747.
- Кроме того, маркетплейс разрабатывает новую мотивационную модель для ПВЗ, у которых совсем нет подмен и утерянных товаров, либо их количество минимально. Такие пункты компания собирается премировать дополнительно. Деталей, как именно будут начислять вознаграждения, пока нет.
- Цель — не собирать штрафы, а «искоренить» подмены и утери товаров, утверждают в Wildberries.
- В начале марта 2023 года владельцы ПВЗ Wildberries пожаловались на новую систему штрафов: по ней надо было возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара. 14 марта они пришли к московскому офису Wildberries, а 15 марта начали «забастовку» — часть пунктов не открылась, в ответ маркетплейс отключил некоторые ПВЗ и начал вывозить из них товары. Компания утверждала, что данные о «забастовке» не соответствуют действительности, это «фейки».
- После этого Wildberries отменил «некорректные штрафы», перестал начислять новые и организовал согласительную комиссию по разрешению вопросов между ПВЗ и компанией на базе «Опоры России». По собственным данным маркетплейса, после «заморозки» механизма списания доля подмен товаров в ПВЗ выросла на 50%.
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Ура, теперь делимся штрафами!
Где-то опять наебалово
как неожиданно и прияяяятно
Как делиться штрафами: 50% ПВЗ платят штрафы, 50% получают «премию» в размере 0,1% на всех от суммы штрафов. Ликует WB: ай да мы, ай да мамкины умнички.
Молодцы WB... И все же вот интересно, почему ребята из этого маркетплейса терпят хамское поведение Яндекс Маркета в поиске? Вроде как их нехило прессанули.
Может быть пора и им за отрасль повоевать, как раз будет очень хорошая пиар история для WB, выступят защитниками конкуренции
https://vc.ru/marketing/651370-yandeks-market-zahvatil-top-vydachi
Потому что они как два брата-дерьмодемона. Там ни у кого не может быть никакой защиты конкуренции.
Ну слушайте, я бы лично простил WB многое, если бы они повели себя как лидер рынка, готовый бороться за конкуренцию, а не как участник пилорамы..
А сделать их обязательными за всё, в том числе за безупречную работк — это вызывает подозрения
И кто будет платить эти штрафы Wildberries?
Те, с кем не делится WB )
Делёжка награбленным?
А жопками делиться будут?