Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries будет делиться собранными штрафами за подмену товаров с партнёрскими ПВЗ Статьи редакции

Новый принцип утвердили в апреле, но сначала он касался только собственных ПВЗ компании.

  • Wildberries распространит на партнёрские ПВЗ свой «принцип нулевого эффекта», сообщила компания. Его маркетплейс ввёл 21 апреля 2023 года для собственных пунктов выдачи вместе с новой системой штрафов.
  • Этот принцип означает, что все собранные взыскания за подмену товаров Wildberries направит обратно представителям ПВЗ в равных пропорциях. Распространить его и на партнёрские пункты маркетплейсу предложила согласительная комиссия.
  • Начислять выплаты будут ежедневно, вывести их можно раз в неделю. 26 апреля Wildberries собирается выплатить партнёрским ПВЗ в России около 40 млн рублей. Всего таких точек, по собственным данным компании, на март 2023 года в стране насчитывалось 14 747.
  • Кроме того, маркетплейс разрабатывает новую мотивационную модель для ПВЗ, у которых совсем нет подмен и утерянных товаров, либо их количество минимально. Такие пункты компания собирается премировать дополнительно. Деталей, как именно будут начислять вознаграждения, пока нет.
  • Цель — не собирать штрафы, а «искоренить» подмены и утери товаров, утверждают в Wildberries.
  • В начале марта 2023 года владельцы ПВЗ Wildberries пожаловались на новую систему штрафов: по ней надо было возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара. 14 марта они пришли к московскому офису Wildberries, а 15 марта начали «забастовку» — часть пунктов не открылась, в ответ маркетплейс отключил некоторые ПВЗ и начал вывозить из них товары. Компания утверждала, что данные о «забастовке» не соответствуют действительности, это «фейки».
  • После этого Wildberries отменил «некорректные штрафы», перестал начислять новые и организовал согласительную комиссию по разрешению вопросов между ПВЗ и компанией на базе «Опоры России». По собственным данным маркетплейса, после «заморозки» механизма списания доля подмен товаров в ПВЗ выросла на 50%.

#новость #wildberries

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12 комментариев
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 Илья Заводов

Ура, теперь делимся штрафами!

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Anton

Где-то опять наебалово

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Дуайт Шрут

как неожиданно и прияяяятно

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Вадим Д.

Как делиться штрафами: 50% ПВЗ платят штрафы, 50% получают «премию» в размере 0,1% на всех от суммы штрафов. Ликует WB: ай да мы, ай да мамкины умнички.

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Domorost

Молодцы WB... И все же вот интересно, почему ребята из этого маркетплейса терпят хамское поведение Яндекс Маркета в поиске? Вроде как их нехило прессанули.
Может быть пора и им за отрасль повоевать, как раз будет очень хорошая пиар история для WB, выступят защитниками конкуренции

https://vc.ru/marketing/651370-yandeks-market-zahvatil-top-vydachi

Яндекс Маркет захватил топ выдачи — Маркетинг на…
Я довольно часто наблюдаю за топом поисковой выдачи по широкому спектру тематик. Честно говоря…
vc.ru
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Слегка Придурковатый

Потому что они как два брата-дерьмодемона. Там ни у кого не может быть никакой защиты конкуренции.

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Domorost

Ну слушайте, я бы лично простил WB многое, если бы они повели себя как лидер рынка, готовый бороться за конкуренцию, а не как участник пилорамы..

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Вадим Д.
Цель — не собирать штрафы

А сделать их обязательными за всё, в том числе за безупречную работк — это вызывает подозрения

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Melissa Mata

И кто будет платить эти штрафы Wildberries?

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KK

Те, с кем не делится WB )

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noname

Делёжка награбленным?

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noname

А жопками делиться будут?

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