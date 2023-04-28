«Думаем расширяться в Азербайджан и Грузию, логотип хотим перерисовать»: Татьяна Бакальчук — о планах Wildberries Статьи редакции
Но когда это произойдёт — неизвестно.
- Wildberries «думает расширяться в СНГ», пишет ТАСС со ссылкой на основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук. По её словам, компания рассматривает Азербайджан, Таджикистан и Грузию.
- Однако говорить о сроках выхода на этих рынки пока рано. На апрель 2023 года, Wildberries, помимо России, работает в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Армении, Израиле, Узбекистане, пишет агентство.
- Также Бакальчук рассказала, что маркетплейс «пытается плавно уйти в историю ребрендинга и перерисовать логотип»: «Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный». Компания уже рассматривает возможные концепции, но окончательный вариант пока не утвердила.
- О возможном ребрендинге Бакальчук говорила в ноябре 2022 года. «Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится», — отмечала она.
- Летом того же года Wildberries менял название сайта на «Ягодки», объяснив, что это часть рекламной кампании, а потом подал заявку на регистрацию бренда. Бакальчук говорила, что компания «эту тему ещё в голове держит», но ничего конкретного рассказать не может.
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Вайлберридзе)
Ну не. Дикаридзе Ягодитце!
ПВЗшников по максимуму штрафидзе))
Продавцов накуканидзе
Сперва бы в РФ с проблемами площадки разобрались. Куда не посмотри, везде бунты.
Нет бунтов как таковых, не нагнетайте истерику
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10981716 так же подтвердили тот факт, что возврат товара за денежные средства покупателя не совсем законный.
А почему не нужно нагнетать истерику? Чего-то опосаетесь? Откуда такая неуверенность?
«И ввести ректальный досмотр на складах»
Кал он и есть кал. Хоть как его перерисовывай.
//Wildberries «думает расширяться в СНГ», пишет ТАСС со ссылкой на основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук. По её словам, компания рассматривает Азербайджан, Таджикистан и Грузию.
Бакальчук приняла Грузию назад в СНГ?
Открылся возле дома пвз ВБ 3 месяца назад. Пару недель назад сменили вывеску на озон. Интересно, единичный ли случай?
Неа, такая же история.
Они просто расширились, уйдя с рынка РФ.
У нас в ПВЗ на озоне всегда пусто, а в ВБ очередь стоять приходится.
У меня возле дома открылся совместный пвз ягодки-газон с одним сотрудником на смене
Будет интересно посмотреть на их лого
какую нибудь чурчхелу отрисуют
Вполне возможно
Главное расширяться туда, где нету Яндекса. Правильно - тоже выход. Но для отрасли, конечно, потеря... Идем не в качество, а в меньшую конкуренцию..
https://vc.ru/marketing/651370-yandeks-market-zahvatil-top-vydachi
На местном рынке скоро будет так: если ты не под гос-началом - пиз**й. Это ведь прослеживается. Какая нафиг конкуренция? Это совок 2.0.
В Грузии такой подход и ведение бизнеса явно не оценят)
Почему так думаете? Я думаю наоборот но могу ошибаться, там через фейсбук выписывают люди себе товары…
я думаю речь про штрафы и попытке нажиться на ни в чем не повинных людях
Будет интересно посмотреть на их логотип
Вот зачем этот кал в Азербайджане и Грузии?
😮
А там есть альтернативные маркетплейсы? Просто весь мир уходит в интернет-торговлю.
"возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB"
Warner Brothers?
Ягодища🤡
Интересно, она уже уволила тех управленцев, кому пришло в голову делать платный возврат? Она обещала разобраться и провести внутреннюю проверку по подобным нарушениям.
Так он до сих пор платный для некоторых категорий
Она и есть тот самый управленец. Как она сможет себя уволить-то?
Вайлдберис минду
Считывается как дружелюбный, а потом... Ожидание и реальность