Торговля
Таня Боброва

«Думаем расширяться в Азербайджан и Грузию, логотип хотим перерисовать»: Татьяна Бакальчук — о планах Wildberries Статьи редакции

Но когда это произойдёт — неизвестно.

  • Wildberries «думает расширяться в СНГ», пишет ТАСС со ссылкой на основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук. По её словам, компания рассматривает Азербайджан, Таджикистан и Грузию.
  • Однако говорить о сроках выхода на этих рынки пока рано. На апрель 2023 года, Wildberries, помимо России, работает в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Армении, Израиле, Узбекистане, пишет агентство.
  • Также Бакальчук рассказала, что маркетплейс «пытается плавно уйти в историю ребрендинга и перерисовать логотип»: «Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный». Компания уже рассматривает возможные концепции, но окончательный вариант пока не утвердила.
  • О возможном ребрендинге Бакальчук говорила в ноябре 2022 года. «Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится», — отмечала она.
  • Летом того же года Wildberries менял название сайта на «Ягодки», объяснив, что это часть рекламной кампании, а потом подал заявку на регистрацию бренда. Бакальчук говорила, что компания «эту тему ещё в голове держит», но ничего конкретного рассказать не может.

#новость #wildberries

942 просмотров
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35 комментариев
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 Alex Shevchenko

Вайлберридзе)

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Пьяный кролик

Ну не. Дикаридзе Ягодитце!

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Alex Shevchenko

ПВЗшников по максимуму штрафидзе))

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Кузьмич

Продавцов накуканидзе

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Сперва бы в РФ с проблемами площадки разобрались. Куда не посмотри, везде бунты.

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Михаил Барабаш

Нет бунтов как таковых, не нагнетайте истерику

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https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10981716 так же подтвердили тот факт, что возврат товара за денежные средства покупателя не совсем законный.

Бунт в Wildberries: как и почему начали…
Сотрудники собственных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries объявили о планах…
www.banki.ru
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Аккаунт разморожен

А почему не нужно нагнетать истерику? Чего-то опосаетесь? Откуда такая неуверенность?

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Амбассадор Черноголовки

«И ввести ректальный досмотр на складах»

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Энтони Лавджой

Кал он и есть кал. Хоть как его перерисовывай.

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Михаил Барабаш

//Wildberries «думает расширяться в СНГ», пишет ТАСС со ссылкой на основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук. По её словам, компания рассматривает Азербайджан, Таджикистан и Грузию.

Бакальчук приняла Грузию назад в СНГ?

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Цифровые комплексы

Открылся возле дома пвз ВБ 3 месяца назад. Пару недель назад сменили вывеску на озон. Интересно, единичный ли случай?

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Sergey Prince

Неа, такая же история.

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Аккаунт разморожен

Они просто расширились, уйдя с рынка РФ.

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Oksana Robbit

У нас в ПВЗ на озоне всегда пусто, а в ВБ очередь стоять приходится.

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Роберт Депримов

У меня возле дома открылся совместный пвз ягодки-газон с одним сотрудником на смене

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Graphic designer

Будет интересно посмотреть на их лого

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Sarmat Bagayev

какую нибудь чурчхелу отрисуют

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Graphic designer

Вполне возможно

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Domorost

Главное расширяться туда, где нету Яндекса. Правильно - тоже выход. Но для отрасли, конечно, потеря... Идем не в качество, а в меньшую конкуренцию..
https://vc.ru/marketing/651370-yandeks-market-zahvatil-top-vydachi

Яндекс Маркет захватил топ выдачи — Маркетинг на…
Я довольно часто наблюдаю за топом поисковой выдачи по широкому спектру тематик. Честно говоря…
vc.ru
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Аккаунт разморожен

На местном рынке скоро будет так: если ты не под гос-началом - пиз**й. Это ведь прослеживается. Какая нафиг конкуренция? Это совок 2.0.

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Сергей

В Грузии такой подход и ведение бизнеса явно не оценят)

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Ya Mancho

Почему так думаете? Я думаю наоборот но могу ошибаться, там через фейсбук выписывают люди себе товары…

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Тарас К.

я думаю речь про штрафы и попытке нажиться на ни в чем не повинных людях

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Graphic designer

Будет интересно посмотреть на их логотип

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Аккаунт разморожен

Вот зачем этот кал в Азербайджане и Грузии?

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Ya Mancho

😮

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Oksana Robbit

А там есть альтернативные маркетплейсы? Просто весь мир уходит в интернет-торговлю.

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Norman

"возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB"
Warner Brothers?

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Роберт Депримов

Ягодища🤡

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Андрей Алексанов

Интересно, она уже уволила тех управленцев, кому пришло в голову делать платный возврат? Она обещала разобраться и провести внутреннюю проверку по подобным нарушениям.

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Арап

Так он до сих пор платный для некоторых категорий

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Аккаунт разморожен

Она и есть тот самый управленец. Как она сможет себя уволить-то?

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Глеб Цапля

Вайлдберис минду

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Елизавета Т

Считывается как дружелюбный, а потом... Ожидание и реальность

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