Торговля
Артур Томилко

Adidas рассматривает возможность передать российский бизнес иностранному инвестору — «Ъ» Статьи редакции

Источник газеты допустил перезапуск около 100 магазинов в стране.

  • О планах немецкого бренда одежды и обуви передать российское подразделение иностранному инвестору «Ъ» рассказали источники на рынке ритейла, а также подтвердили собеседники на рынке торговой недвижимости. Информация о потенциальном инвесторе не уточняется.
  • По словам одного из источников, так производитель сможет перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в стране. В головном и российском офисе Adidas не предоставили комментариев о планах компании.
  • В случае продажи стороннему инвестору скорее всего придётся сменить название магазинов, а также изменить цепочки поставок, считает старший директор СОRE.XP Марина Малахатько. При этом потребители на фоне ухода крупных спортивных брендов стали чаще покупать их товары на маркетплейсах и в мультибрендовых сетях, отмечают в NF Group.
  • О приостановке работы в России и закрытии розничных магазинов Adidas объявил в марте 2022 года. Местное подразделение компании поддерживает деятельность, сдавая в субаренду часть офисных и складских помещений. Выручка ООО «Адидас» за 2022 год, по данным «Контур Фокуса», снизилась на 55% и составила 25 млрд рублей, чистый убыток — 7,9 млрд рублей.

#новость #adidas

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Стране нужен Adidas.

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ВК

Абибас

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Вадим Д.

И рита (-:

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Ale K

Импортозаместим

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Вадим Д.

Abibas на месте, всё в порядке!

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Слегка Придурковатый

Не хватает Abidos. У меня в детстве были такие ботинки.

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Ale K

Это исеня оставили для Вас

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Вася Пражкин

Интересно, будет ли фартить в российском адидасе так же, как в импортном? Не придется ли пацанам в российском "отвечать за шмот"?

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ЯжПрограммист

Дело не в деньгах, дело в принципах и несгибаемой воле.

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Елена Иванова

Китайскому

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Слегка Придурковатый

Тут скорее турецкому.

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Сергей Леопольдович

Adidasya

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Алекс Ди.

Они просто помнят, как Ади Дасслер посотрудничал со своим Австрийским тёзкой...

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