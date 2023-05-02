Adidas рассматривает возможность передать российский бизнес иностранному инвестору — «Ъ» Статьи редакции
Источник газеты допустил перезапуск около 100 магазинов в стране.
- О планах немецкого бренда одежды и обуви передать российское подразделение иностранному инвестору «Ъ» рассказали источники на рынке ритейла, а также подтвердили собеседники на рынке торговой недвижимости. Информация о потенциальном инвесторе не уточняется.
- По словам одного из источников, так производитель сможет перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в стране. В головном и российском офисе Adidas не предоставили комментариев о планах компании.
- В случае продажи стороннему инвестору скорее всего придётся сменить название магазинов, а также изменить цепочки поставок, считает старший директор СОRE.XP Марина Малахатько. При этом потребители на фоне ухода крупных спортивных брендов стали чаще покупать их товары на маркетплейсах и в мультибрендовых сетях, отмечают в NF Group.
- О приостановке работы в России и закрытии розничных магазинов Adidas объявил в марте 2022 года. Местное подразделение компании поддерживает деятельность, сдавая в субаренду часть офисных и складских помещений. Выручка ООО «Адидас» за 2022 год, по данным «Контур Фокуса», снизилась на 55% и составила 25 млрд рублей, чистый убыток — 7,9 млрд рублей.
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Стране нужен Adidas.
Абибас
И рита (-:
Импортозаместим
Abibas на месте, всё в порядке!
Не хватает Abidos. У меня в детстве были такие ботинки.
Это исеня оставили для Вас
Интересно, будет ли фартить в российском адидасе так же, как в импортном? Не придется ли пацанам в российском "отвечать за шмот"?
Дело не в деньгах, дело в принципах и несгибаемой воле.
Китайскому
Тут скорее турецкому.
Adidasya
Они просто помнят, как Ади Дасслер посотрудничал со своим Австрийским тёзкой...