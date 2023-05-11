Торговля
Евгения Евсеева

Adidas продаст оставшиеся товары Yeezy и пожертвует часть выручки на благотворительность Статьи редакции

На складах компании хранится обувь на $1,3 млрд, пишет Reuters.

  • Adidas планирует продать «миллионы пар» оставшихся запасов кроссовок Yeezy, которые компания создала в партнёрстве с Канье Уэстом, пишет The Wall Street Journal.
  • По словам главы компании Бьорна Гулдена, Adidas потратила «месяцы», рассматривая разные варианты использования запасов — вплоть до уничтожения обуви.
  • В итоге она «попытается» их продать, а часть выручки пожертвует организациям, которые представляют людей, пострадавших от высказываний Уэста. Детали распродажи компания пока не раскрывает. Ещё часть вырученных средств получит Уэст.
  • Сжигать товары бессмысленно, отметил Гулден, а отдавать обувь в благотворительные организации Adidas не решилась из-за риска, что «кроссовки попадут на рынок обходным путём».
  • По данным Reuters, на складах Adidas хранятся миллионы пар обуви марки Yeezy, суммарная розничная стоимость составляет около $1,3 млрд.
Кроссовки Yeezy. Фото Seth Wenig/AP
  • Adidas разорвала контракт с Канье Уэстом в октябре 2022 года из-за его антисемитских и других разжигающих ненависть высказываний. Тогда компания оценивала возможный ущерб в $246 млн и называла его «краткосрочным сокращением прибыли, которое не скажется на финансовых показателях в дальнейшем». В феврале 2023-го компания повысила оценку почти в три раза — до $748 млн.
  • По данным на 2021 год, Уэсту принадлежало 100% Yeezy, но производила и продавала обувь Adidas. Тогда сумма отчислений рэперу с продаж кроссовок составила $190 млн.

#новость #adidas #каньеуэст

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27 комментариев
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 Фоксик

А как записаться в пострадавшие?

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Roman

Там уже правильные пацаны давно записаны. Гуглите историю с компенсациями пострадавшим евреям от капиталистов Германии, удивитесь, все выплаты получил некий жирный фонд а сами евреи ни цента не могут с него получить " У вас документы неправильные". Вот так это и работает.

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Santiago

Википедия с вами не согласна - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0

А вот фонд, про который вы говорите
https://www.claimscon.org/our-work/allocations/grants-database-2021/

Врут?

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Юрий Б.

У него свой Гугл, он там погуглил и получил совершенно противоположную информацию

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Константин

Ну хоть не как с Михоэлсом в СССР и делом еврейского антифашистского комитета

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Santiago

От его высказываний больше всего пострадали инвесторы и топ-менеджеры Адидас. Им и будет вручена прибыль от продажи.

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Вася Пражкин

Могу справку выдать, 10К. Кстати, есть еще справка как пострадавшему от ебанутых комментаторов с VC, советую.

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Вадим Д.
людей, пострадавших от высказываний Уэста

О-хо-хо... Очередь, похоже, уже в три вилюшки до горизонта.

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Яковлева Полина

я считаю , что ему стоит отключить интернет xD

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Вася 3000

А кто пострадал? Евреи из Форбс?

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Ирина Захарова

Ну так продадут они эту всю обувь ,че проблему то создают

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Алексей Морозов

"В итоге она «попытается» их продать, а часть выручки пожертвует организациям, которые представляют людей, пострадавших от высказываний Уэста."-можно было бы просто пожертвовать деткам ,а как найти тех кто именно от высказываний пострадал

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Ware Wow

Бедный Канье.
Вообще с брендами крупными сотрудничать то еще удовольствие, кинут при первом же шорохе и тем самым как бы подтвердят твою виновность.

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Аккаунт разморожен

Так Канье зашкварился с антисемитизмом. Может работа с брендами просто не его.

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Акан Кусагалов

Мне тоже интересно куда и как подать заявку пострадавшим

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Шалтай

Вот к нему, решает четко

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Alex K

в гаагу

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Антон Большаков
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Илья Дёмин

А не лучше подарить эти кроссовки пострадавшим от выказывания Уэста в качестве извинения?

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Михаил Стерлин

Они не наденут!

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Виталий Ермилов

я бы точно не надел бы из за принципа

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Sultan Eshmi

как будет инфа я с вами ребят

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Ребят вы издеваетесь?

Они подорожали за это время

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Maria Minkova

"а отдавать обувь в благотворительные организации Adidas не решилась из-за риска, что «кроссовки попадут на рынок обходным путём».-значит надо отдавать в проверенные организации ,при большом желании можно сделать многое ,а так пустили пыль в глаза,что не хотят сотрудничать с канье ,придется благотворительностью заниматься ,причем не простой ,а помогать тем людям,которым канье психику сломал ,какой же это бред

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Uzabila
На складах компании хранится обувь на $1,3 млрд

Это цифра стоимости производства или оценочная продаж, которых еще как бы не было?

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Антон Большаков

Да, Канье им поднасрал солидно и по делом. Они пощряли его выходки, пока не дошло до Гитлера ))

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muiren
В итоге она «попытается» их продать, а часть выручки пожертвует организациям, которые представляют людей, пострадавших от высказываний Уэста.

Так, я тоже не против пострадать!

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