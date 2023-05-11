Adidas продаст оставшиеся товары Yeezy и пожертвует часть выручки на благотворительность Статьи редакции
На складах компании хранится обувь на $1,3 млрд, пишет Reuters.
- Adidas планирует продать «миллионы пар» оставшихся запасов кроссовок Yeezy, которые компания создала в партнёрстве с Канье Уэстом, пишет The Wall Street Journal.
- По словам главы компании Бьорна Гулдена, Adidas потратила «месяцы», рассматривая разные варианты использования запасов — вплоть до уничтожения обуви.
- В итоге она «попытается» их продать, а часть выручки пожертвует организациям, которые представляют людей, пострадавших от высказываний Уэста. Детали распродажи компания пока не раскрывает. Ещё часть вырученных средств получит Уэст.
- Сжигать товары бессмысленно, отметил Гулден, а отдавать обувь в благотворительные организации Adidas не решилась из-за риска, что «кроссовки попадут на рынок обходным путём».
- По данным Reuters, на складах Adidas хранятся миллионы пар обуви марки Yeezy, суммарная розничная стоимость составляет около $1,3 млрд.
- Adidas разорвала контракт с Канье Уэстом в октябре 2022 года из-за его антисемитских и других разжигающих ненависть высказываний. Тогда компания оценивала возможный ущерб в $246 млн и называла его «краткосрочным сокращением прибыли, которое не скажется на финансовых показателях в дальнейшем». В феврале 2023-го компания повысила оценку почти в три раза — до $748 млн.
- По данным на 2021 год, Уэсту принадлежало 100% Yeezy, но производила и продавала обувь Adidas. Тогда сумма отчислений рэперу с продаж кроссовок составила $190 млн.
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А как записаться в пострадавшие?
Там уже правильные пацаны давно записаны. Гуглите историю с компенсациями пострадавшим евреям от капиталистов Германии, удивитесь, все выплаты получил некий жирный фонд а сами евреи ни цента не могут с него получить " У вас документы неправильные". Вот так это и работает.
Википедия с вами не согласна - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
А вот фонд, про который вы говорите
https://www.claimscon.org/our-work/allocations/grants-database-2021/
Врут?
У него свой Гугл, он там погуглил и получил совершенно противоположную информацию
Ну хоть не как с Михоэлсом в СССР и делом еврейского антифашистского комитета
От его высказываний больше всего пострадали инвесторы и топ-менеджеры Адидас. Им и будет вручена прибыль от продажи.
Могу справку выдать, 10К. Кстати, есть еще справка как пострадавшему от ебанутых комментаторов с VC, советую.
О-хо-хо... Очередь, похоже, уже в три вилюшки до горизонта.
я считаю , что ему стоит отключить интернет xD
А кто пострадал? Евреи из Форбс?
Ну так продадут они эту всю обувь ,че проблему то создают
"В итоге она «попытается» их продать, а часть выручки пожертвует организациям, которые представляют людей, пострадавших от высказываний Уэста."-можно было бы просто пожертвовать деткам ,а как найти тех кто именно от высказываний пострадал
Бедный Канье.
Вообще с брендами крупными сотрудничать то еще удовольствие, кинут при первом же шорохе и тем самым как бы подтвердят твою виновность.
Так Канье зашкварился с антисемитизмом. Может работа с брендами просто не его.
Мне тоже интересно куда и как подать заявку пострадавшим
Вот к нему, решает четко
в гаагу
А не лучше подарить эти кроссовки пострадавшим от выказывания Уэста в качестве извинения?
Они не наденут!
я бы точно не надел бы из за принципа
как будет инфа я с вами ребят
Они подорожали за это время
"а отдавать обувь в благотворительные организации Adidas не решилась из-за риска, что «кроссовки попадут на рынок обходным путём».-значит надо отдавать в проверенные организации ,при большом желании можно сделать многое ,а так пустили пыль в глаза,что не хотят сотрудничать с канье ,придется благотворительностью заниматься ,причем не простой ,а помогать тем людям,которым канье психику сломал ,какой же это бред
Это цифра стоимости производства или оценочная продаж, которых еще как бы не было?
Да, Канье им поднасрал солидно и по делом. Они пощряли его выходки, пока не дошло до Гитлера ))
Так, я тоже не против пострадать!