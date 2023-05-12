Минфин предложил поправки, которые избавят российских продавцов от двойного налога при онлайн-продажах в страны ЕАЭС Статьи редакции
Они могут вступить в силу с 1 января 2024 года.
- Минфин разработал проект, согласно которому российский продавец-налогоплательщик не должен уплачивать НДС в России, если продаёт товары через интернет-магазины физлицам в странах ЕАЭС. Туда, помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.
- До 2022 года НДС выплачивался только в «стране отправления», но с 2022-го Казахстан и Беларусь со ставками в 12% и 20% соответственно начали взимать косвенный налог со стоимости товаров, которые предприниматели продают на их территории. Из-за этого продавцы из России вынуждено платили дважды, если их товар покупали в одной из этих стран.
- Если поправки Минфина примут, платить налог нужно будет только в «стране назначения»: 12% в Казахстане и Киргизии или 20% в Беларуси и Армении. Тем временем продавцы из этих стран при продаже своих товаров в Россию должны будут уплачивать НДС в российский бюджет. Сейчас ставка составляет 10% или 20% в зависимости от категории товара. А будет — 9,09% или 16,67% соответственно.
- Авторы проекта считают, что изменения поспособствуют снижению конечных цен. Они также нужны, чтобы предприниматели из России работали на равных условиях с иностранными продавцами, число которых на отечественных маркетплейсах растёт.
- Количество казахстанских предпринимателей на Wildberries, например, увеличилось в первом квартале 2023 года в 7,5 раза по сравнению с тем же периодом в 2022-м. А на Ozon число продавцов из Казахстана за 2022 год выросло в 17 раз по отношению к 2021 году, пишет газета со ссылкой на данные компаний.
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Дельно. Давно пора, если честно.
Знаю владельцев нескольких ИМ, которые, в том числе из-за лишней налоговой нагрузки, продавали строго по РФ, хотя спрос есть из того же Казахстана.
Если спрос есть, то почему не продавать? Конечная нагрузка ложится на покупателя. Если он готов переплачивать, в чем тогда проблема?
В том, что он не готов?
@Сломалось привет,
Со вчерашнего вечера не мог залогиниться с ошибкой 400.
Сначала капча cloudflare, потом ввод логин/пароля, и по кнопке [войти]— ошибка 400.
Только сейчас чудом пустило. Что это было? Дидосят?
Ага, ддосят, держим строй
Не платил НДС и вам не советую 😁
А смысл если в РФ будет только хуже?
А вообще, если серьёзно, то это правильно. НДС по своей сути - это налоговая нагрузка на покупателя. Если покупатель находится за границей, то и уплачиваться НДС не должен. Так работает Tax-free. Государство вроде бы теряет на этом, но на самом деле в страну происходит приток денег извне (иностранные покупатели) и в целом - это намного больший плюс для экономики.
Таким образом повышается экспортный потенциал продавцов из РФ
Импорт также станет дешевле
Есть надежда, что потом все-же будет получше. Но возможно, что мы этого и не застанем. (Сарказм)