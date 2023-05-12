Владелец re:Store запустил онлайн-магазин для покупки товаров зарубежных брендов Статьи редакции
Сейчас сроки доставки — две-четыре недели, оплатить заказ можно российской банковской картой.
- Inventive Retail Group (управляет в России магазинами re:Store, Street Beat и другими) запустила платформу для покупки «оригинальных брендовых товаров с доставкой из любой точки мира» Brandly.
- В каталоге представлены одежда и обувь, электроника, игрушки и игры, бытовая техника, а также витамины и другие товары с iHerb. Среди брендов — Lenovo, Acer, Dyson, Miele, Samsung, Tommy Hilfiger и другие. Ассортимент будет расширяться, добавили в компании.
- Inventive Retail Group самостоятельно управляет ассортиментом и отбирает бренды, занимается поиском поставщиков и логистикой. Компания отмечает, что преимущество площадки — «товарная и маркетинговая экспертиза, накопленная за годы работы на международном рынке премиальных продуктов».
- По данным компании, сейчас сроки доставки составляют от двух до четырёх недель, но в будущем она планирует сократить их до недели с момента оплаты покупки. Оплатить заказ можно картой российского банка или через СБП, получить — в постаматах, пунктах выдачи или курьером, говорится на сайте.
- Brandly также берёт на себя контроль качества — при обнаружении дефекта площадка обещает заменить товар в стране отправления. Если клиент всё же получит товар с браком, сервис вернёт деньги. Для электроники и бытовой техники есть сервисная гарантия на три месяца.
- Для работы Brandly открыла головной офис в ОАЭ, также у площадки есть несколько международных филиалов. Это позволит развивать бизнес не только в России, но и других странах, говорят в компании. Также у неё есть сеть складов на базе крупных мировых логистических компаний.
- В апреле 2022 года сервис «СДЭК Forward» для выкупа товаров из иностранных интернет-магазинов запустила СДЭК. У «Почты России» есть сервис «Почта Global» для покупок в зарубежных интернет-магазинах. Оператор говорил, что он — логистический партнёр, который передаёт посылки для таможенного оформления и доставляет их по России.
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На сайте для предпринимателей люди осуждают предпринимателя, который запустил проект, чтобы удовлетворить потребности определенной ЦА и заработать денег.
Как он плохо поступает)
Да вроде просто ржут, а не осуждают
Спасибо, не надо.
А че? Одна на лето.
За 8к базовая футболка? Летом лучше за такую цену пуховик себе на зиму купить😁
А на лето синтепон выпороть и будет ветровка🤣 Если пух - в наволочку и к сезону обратно расстолкать)
Годный лайфхак!
На эти 2% и живут
«Челноки. Возвращение» — нетфликс, забирай идею экранизации.
К челнокам в 90-х доверия и то больше было.
Shuttles: Strike back
Лично сам пользуюсь, https://easyship.ru/, для iherb,amazon, и всего что из сша( бесплатный выкуп, бесплатная конослидация посылок, и тарифы выгоднее чем у всяких бандеролек), https://catalogi.ru/, всё что из Германии, здесь беру Uniqlo. Ну и https://www.tradeinn.com/ru конечно, посредника легко найти в вк или на авито.
Ps: не реклама, делюсь, может кому будет полезно.
Блин, а я свою подругу из Испании использую в качестве байера, но воспользуюсь вашими ссылками тоже
Лично сам выкупаю, кому надо велком! Дешевле чем у меня, просто нет! 100%
iPhone уже все?))) А что случилось???
Западные технологии недоступны?))))
"Сделаем свАё" (с)
С чего взял? Наоборот же, поняли что нужно развиваться.
Ну в принципе челноки это развитие. Главное до бурлаков не дойти.
Как там у жены начальника Почты России дела с доставкой товаров из США?
Все нормально. "Пебедный лозунг закинут", бабки распилены.
Одета. Обута.
Проверил цены на технику. Дешевле чем в Яндекс, дороже чем в Ozon
Совсем чекнулись
Так и там и там ножками.
А что, что-то случилось?
Поломалось немного... Росатом работает над этим. Починят.
Все стабильно и по плану.
Что стабильно плохо, и план говно — это уже другое дело, не раскачивайте лодку.
Ну это плагиат. Сдэк первым стартовал. А что приезжало....
Смысл от этих Сдэков и ко, с их конскими ценами, когда можно на любом сайте заказать через посредника🤷♂️
на каком любом?
Зарубежном:)
Как на poizon заказать? Нужен человек в Китае? Или такая услуга с посредником есть в магазине?
Из Китая вариантов доставки через посредника ещё больше чем из США/ЕС. Сами китайцы с радостью заказы берут. Нужно лишь поискать
🙌
Ответ простой - ответа нет.
Yoybuy
https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/vykup_1688_taobao_poizon_posrednik_kitae_pinduoduo_2361514944?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing да хоть так
Вражеском?
Цены намного выше, чем через любого мейл-форвардера
В этот раз Ламода окончательно сдохнет
На сайте при этом продавцом указана фирма из Стамбула, а не ОАЭ
Кто-то воспользовался?
Подожду отзывов в приёмной.
Это просто не серьёзно