Торговля
Таня Боброва

Владелец re:Store запустил онлайн-магазин для покупки товаров зарубежных брендов Статьи редакции

Сейчас сроки доставки — две-четыре недели, оплатить заказ можно российской банковской картой.

  • Inventive Retail Group (управляет в России магазинами re:Store, Street Beat и другими) запустила платформу для покупки «оригинальных брендовых товаров с доставкой из любой точки мира» Brandly.
  • В каталоге представлены одежда и обувь, электроника, игрушки и игры, бытовая техника, а также витамины и другие товары с iHerb. Среди брендов — Lenovo, Acer, Dyson, Miele, Samsung, Tommy Hilfiger и другие. Ассортимент будет расширяться, добавили в компании.
  • Inventive Retail Group самостоятельно управляет ассортиментом и отбирает бренды, занимается поиском поставщиков и логистикой. Компания отмечает, что преимущество площадки — «товарная и маркетинговая экспертиза, накопленная за годы работы на международном рынке премиальных продуктов».
  • По данным компании, сейчас сроки доставки составляют от двух до четырёх недель, но в будущем она планирует сократить их до недели с момента оплаты покупки. Оплатить заказ можно картой российского банка или через СБП, получить — в постаматах, пунктах выдачи или курьером, говорится на сайте.
  • Brandly также берёт на себя контроль качества — при обнаружении дефекта площадка обещает заменить товар в стране отправления. Если клиент всё же получит товар с браком, сервис вернёт деньги. Для электроники и бытовой техники есть сервисная гарантия на три месяца.
  • Для работы Brandly открыла головной офис в ОАЭ, также у площадки есть несколько международных филиалов. Это позволит развивать бизнес не только в России, но и других странах, говорят в компании. Также у неё есть сеть складов на базе крупных мировых логистических компаний.
  • В апреле 2022 года сервис «СДЭК Forward» для выкупа товаров из иностранных интернет-магазинов запустила СДЭК. У «Почты России» есть сервис «Почта Global» для покупок в зарубежных интернет-магазинах. Оператор говорил, что он — логистический партнёр, который передаёт посылки для таможенного оформления и доставляет их по России.

#новость #irg #restore

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45 комментариев
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 Dima Alexeev

На сайте для предпринимателей люди осуждают предпринимателя, который запустил проект, чтобы удовлетворить потребности определенной ЦА и заработать денег.
Как он плохо поступает)

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Maxim

Да вроде просто ржут, а не осуждают

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Dzhuve

Спасибо, не надо.

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Дмитрий Введенский

А че? Одна на лето.

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Dzhuve

За 8к базовая футболка? Летом лучше за такую цену пуховик себе на зиму купить😁

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Дмитрий Введенский

А на лето синтепон выпороть и будет ветровка🤣 Если пух - в наволочку и к сезону обратно расстолкать)

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Dzhuve

Годный лайфхак!

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S.Capusta

На эти 2% и живут

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Вадим Д.

«Челноки. Возвращение» — нетфликс, забирай идею экранизации.

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Невкусно и грустно

К челнокам в 90-х доверия и то больше было.

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Aleks B

Shuttles: Strike back

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Dzhuve

Лично сам пользуюсь, https://easyship.ru/, для iherb,amazon, и всего что из сша( бесплатный выкуп, бесплатная конослидация посылок, и тарифы выгоднее чем у всяких бандеролек), https://catalogi.ru/, всё что из Германии, здесь беру Uniqlo. Ну и https://www.tradeinn.com/ru конечно, посредника легко найти в вк или на авито.
Ps: не реклама, делюсь, может кому будет полезно.

Easyship - доставка товаров из США
EasyShip - быстрая и доступная доставка товаров из Америки, совершайте покупки из любых магазинов…
easyship.ru
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Inna Moon

Блин, а я свою подругу из Испании использую в качестве байера, но воспользуюсь вашими ссылками тоже

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Oleg Aleksandrov

Лично сам выкупаю, кому надо велком! Дешевле чем у меня, просто нет! 100%

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ebanko

iPhone уже все?))) А что случилось???
Западные технологии недоступны?))))

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Kiss1nger

"Сделаем свАё" (с)

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ebanko
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Leonid Bushuev

С чего взял? Наоборот же, поняли что нужно развиваться.

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Мурад Муртазалиев

Ну в принципе челноки это развитие. Главное до бурлаков не дойти.

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Паронормальный

Как там у жены начальника Почты России дела с доставкой товаров из США?

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Kiss1nger

Все нормально. "Пебедный лозунг закинут", бабки распилены.

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Дмитрий Введенский

Одета. Обута.

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Подушка опасности

Проверил цены на технику. Дешевле чем в Яндекс, дороже чем в Ozon

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Паронормальный

Совсем чекнулись

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Дмитрий Введенский

Так и там и там ножками.

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Александр Петров

А что, что-то случилось?

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Дмитрий Введенский

Поломалось немного... Росатом работает над этим. Починят.

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Николай Верегин

Все стабильно и по плану.

Что стабильно плохо, и план говно — это уже другое дело, не раскачивайте лодку.

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Дмитрий Введенский

Ну это плагиат. Сдэк первым стартовал. А что приезжало....

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Dzhuve

Смысл от этих Сдэков и ко, с их конскими ценами, когда можно на любом сайте заказать через посредника🤷‍♂️

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Aleks B

на каком любом?

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Dzhuve

Зарубежном:)

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Мах

Как на poizon заказать? Нужен человек в Китае? Или такая услуга с посредником есть в магазине?

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Ленни Лизовский

Из Китая вариантов доставки через посредника ещё больше чем из США/ЕС. Сами китайцы с радостью заказы берут. Нужно лишь поискать

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Мах

🙌

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Дмитрий Введенский

Ответ простой - ответа нет.

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Антошка Гармошка

Yoybuy

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Dzhuve

https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/vykup_1688_taobao_poizon_posrednik_kitae_pinduoduo_2361514944?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing да хоть так

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Дмитрий Введенский

Вражеском?

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Ленни Лизовский

Цены намного выше, чем через любого мейл-форвардера

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Паронормальный

В этот раз Ламода окончательно сдохнет

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Михаил Иванович

На сайте при этом продавцом указана фирма из Стамбула, а не ОАЭ

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Невероятный Блондин

Кто-то воспользовался?
Подожду отзывов в приёмной.

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Балкон.Ру
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Невероятный Блондин

Это просто не серьёзно

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