Wildberries приостановил начисления за рекламу — продавцы жаловались на списания за услуги, которые они не заказывали Статьи редакции
Предприниматели протестовали из-за списания 2 млрд рублей «за рекламные услуги». Большинство подтвердило, что использовало схему «серого продвижения», говорят в компании.
- Маркетплейс сообщил, что договорился с продавцами, которые 11 мая пришли к офису компании, — они были недовольны начислениями за рекламу, пишет ТАСС. Их приостановят на время «следственных мероприятий».
- Продавцы Wildberries вышли на митинг сначала у офиса компании в бизнес-центре «Демидов», а потом у офиса на станции метро «Автозаводская» в Москве из-за списания примерно 2 млрд рублей «за некие рекламные услуги». В Wildberries объясняли, что продавцы собрались после того, как им были «выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке». Всего присутствовало около 20-30 человек.
- 11 мая маркетплейс сообщил, что раскрыл мошенническую схему «серого продвижения»: продавцы через специальный Telegram-бот пользовались услугами рекламы на платформе, но не оплачивали их. По оценке Wildberries, схему опробовали около 300 предпринимателей, а ущерб составил 650 млн рублей.
- После раскрытия схемы компания подала в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Продавцам предстояло оплатить рекламу в полном размере и помогать следствию.
- В Wildberries добавили, что во время встречи большинство продавцов призналось, что действительно использовали эти схемы продвижения и согласились сотрудничать с полицией. Компания, в свою очередь, будет рассматривать разные варианты реструктуризации долга.
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Дикая ягода - крутой маркет, только там и закупаюсь! Дешево, быстро, все крутяк!
ваш ник довольно многозначителен)))) пишите есчо!
"В Wildberries добавили, что во время встречи большинство продавцов призналось,". Ни фига себе СледКом расширяется! Теперь почти в каждом втором многоэтажном доме сидит.
Ну так... это ж WB, всё по их стандартам.
Ущерб 650 млн, списали 2 млрд.
А это не мошенничество?!
Это усушка-утряска.
Кто-то опревдывал такое офертой, лол
Почему, мистер Андерсон, во имя чего? Что вы хотите доказать, продолжая продавать на Вайлдбериз?
Все эти продавцы зарабатывают и живут так или иначе за счет «обманывающего их» и «охреневшего в край» вайлдбериз
Ну вот и у меня в голове картина не складывается. Тут на vc как-то публиковали статистику заработков на ВБ (спойлер - в большинстве своем более, чем скромно), стабильно раз в месяц очередной скандал, и ничего не меняется. Либо продаваны любят БДСМ, либо все не так плохо
Что плохого в БДСМ? Там же все по общему согласию.
Я так понимаю, Бакальчук вдохновлялась этим анекдотом:
Автосервис. Клиент смотрит счёт и спрашивает у мастера:
- А что за пункт: «Прокатило - 5 000 руб»?
Мастер:
- Не прокатило… Вычёркиваем.
Никогда такого не было и вот опять
Да вб под охренел конечно. Если реально такая ситуация с мошенничеством то идите в суд. А просто толпе продавцов долг начислить-такое себе.
Дурной пример заразителен. Тинек так постоянно делает со своими клиентами. А ему за это никаких наказаний. А чем ВБ хуже)
Пхпхпх, цирк.
Как ВБ кидает своих партнёров на штрафы и взыскания, так это ОК.
А как их по их же принципу поимели, сразу с заявой побежали.
Всё что нужно знать об этой помойке)
Я знаю что тут принято ругать Ягодок за любое действие, но ИМХО все эти скандальные действия - то, чего нашему рынку очень сильно не хватает для оздоровления. Потому что прессовать недобросовестных партнёров можно и нужно, и покупатель от этого только выиграет. А значит и весь маркетплейс получит конкурентное преимущество, от чего добросовестные партнёры будут только в плюсе. Ах да, я забыл - они же не по понятиям работают, а понятия в бизнесе это святое.
Кто выигрывает от фейковых начислений? Маркетплейс, покупатель или продавец, которому их подсовывают? ВБ хейтят именно за такие финты