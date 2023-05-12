Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries приостановил начисления за рекламу — продавцы жаловались на списания за услуги, которые они не заказывали Статьи редакции

Предприниматели протестовали из-за списания 2 млрд рублей «за рекламные услуги». Большинство подтвердило, что использовало схему «серого продвижения», говорят в компании.

  • Маркетплейс сообщил, что договорился с продавцами, которые 11 мая пришли к офису компании, — они были недовольны начислениями за рекламу, пишет ТАСС. Их приостановят на время «следственных мероприятий».
  • Продавцы Wildberries вышли на митинг сначала у офиса компании в бизнес-центре «Демидов», а потом у офиса на станции метро «Автозаводская» в Москве из-за списания примерно 2 млрд рублей «за некие рекламные услуги». В Wildberries объясняли, что продавцы собрались после того, как им были «выставлены счета за неоплаченные услуги продвижения на площадке». Всего присутствовало около 20-30 человек.
  • 11 мая маркетплейс сообщил, что раскрыл мошенническую схему «серого продвижения»: продавцы через специальный Telegram-бот пользовались услугами рекламы на платформе, но не оплачивали их. По оценке Wildberries, схему опробовали около 300 предпринимателей, а ущерб составил 650 млн рублей.
  • После раскрытия схемы компания подала в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Продавцам предстояло оплатить рекламу в полном размере и помогать следствию.
  • В Wildberries добавили, что во время встречи большинство продавцов призналось, что действительно использовали эти схемы продвижения и согласились сотрудничать с полицией. Компания, в свою очередь, будет рассматривать разные варианты реструктуризации долга.

#новость #wildberries

1063 просмотров
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18 комментариев
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 ebanko

Дикая ягода - крутой маркет, только там и закупаюсь! Дешево, быстро, все крутяк!

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Wega

ваш ник довольно многозначителен)))) пишите есчо!

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Дмитрий Введенский

"В Wildberries добавили, что во время встречи большинство продавцов призналось,". Ни фига себе СледКом расширяется! Теперь почти в каждом втором многоэтажном доме сидит.

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Вадим Д.
списания за услуги, которые они не заказывали

Ну так... это ж WB, всё по их стандартам.

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Иван Серик

Ущерб 650 млн, списали 2 млрд.
А это не мошенничество?!

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Дмитрий Введенский

Это усушка-утряска.

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Maxim

Кто-то опревдывал такое офертой, лол

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Кирилл Фотькин

Почему, мистер Андерсон, во имя чего? Что вы хотите доказать, продолжая продавать на Вайлдбериз?

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Антон Храмченко

Все эти продавцы зарабатывают и живут так или иначе за счет «обманывающего их» и «охреневшего в край» вайлдбериз

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Кирилл Фотькин

Ну вот и у меня в голове картина не складывается. Тут на vc как-то публиковали статистику заработков на ВБ (спойлер - в большинстве своем более, чем скромно), стабильно раз в месяц очередной скандал, и ничего не меняется. Либо продаваны любят БДСМ, либо все не так плохо

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Дмитрий Введенский

Что плохого в БДСМ? Там же все по общему согласию.

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Вася Пражкин

Я так понимаю, Бакальчук вдохновлялась этим анекдотом:
Автосервис. Клиент смотрит счёт и спрашивает у мастера:
- А что за пункт: «Прокатило - 5 000 руб»?
Мастер:
- Не прокатило… Вычёркиваем.

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Зеленый самолетик

Никогда такого не было и вот опять

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Сергей Сахно

Да вб под охренел конечно. Если реально такая ситуация с мошенничеством то идите в суд. А просто толпе продавцов долг начислить-такое себе.

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Мурад Муртазалиев

Дурной пример заразителен. Тинек так постоянно делает со своими клиентами. А ему за это никаких наказаний. А чем ВБ хуже)

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Sergey Prince

Пхпхпх, цирк.

Как ВБ кидает своих партнёров на штрафы и взыскания, так это ОК.

А как их по их же принципу поимели, сразу с заявой побежали.
Всё что нужно знать об этой помойке)

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Николай Глущенко

Я знаю что тут принято ругать Ягодок за любое действие, но ИМХО все эти скандальные действия - то, чего нашему рынку очень сильно не хватает для оздоровления. Потому что прессовать недобросовестных партнёров можно и нужно, и покупатель от этого только выиграет. А значит и весь маркетплейс получит конкурентное преимущество, от чего добросовестные партнёры будут только в плюсе. Ах да, я забыл - они же не по понятиям работают, а понятия в бизнесе это святое.

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Maxim

Кто выигрывает от фейковых начислений? Маркетплейс, покупатель или продавец, которому их подсовывают? ВБ хейтят именно за такие финты

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