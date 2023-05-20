Форма не оплачивается, но единый стандарт требуют. Его вы обговариваете с коллективом: заказываете один и тот же формат джинсов, футболок и кроссовок или покупаете всё в одном месте.

Неплохие джинсы (нужны не облегающие) стоят порядка 2000 рублей. Кроссовки тоже около того. 4000 из твоего кармана на внешний вид.