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Торговля
Полина Лааксо

«Хочешь жить — обманывай людей»: как работают продавцы в магазине косметики и парфюмерии «Летуаль» Статьи редакции

Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.

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Полный ролик Олега AsSa

Трудоустройство и договор

  • «Летуаль» не всегда перезванивает после подачи заявки на вакансию, но иногда это и не нужно, рассказала одна из собеседниц блогера. Девушка отправила отклик и ждала звонка, а потом узнала, что на собеседование можно прийти без записи. На встрече просят заполнить анкету на две страницы и иногда спрашивают, «почему именно “Летуаль”».
  • В рекламе и вакансиях компания обещает возможность работы рядом с домом, но на деле распределяет туда, где нужны сотрудники. Вырасти по карьерной лестнице в теории можно: сперва из позиции консультанта до администратора, а потом и директора.
  • Затраты на медицинскую книжку «Летуаль» не покрывает. Из формы выдают только бейдж, при этом требования к ней есть: это футболка, обязательно синие джинсы и белые кроссовки.

Форма не оплачивается, но единый стандарт требуют. Его вы обговариваете с коллективом: заказываете один и тот же формат джинсов, футболок и кроссовок или покупаете всё в одном месте.

Неплохие джинсы (нужны не облегающие) стоят порядка 2000 рублей. Кроссовки тоже около того. 4000 из твоего кармана на внешний вид.

консультант «Летуаля» в разговоре с Олегом AsSa
  • Трудовой договор занимает две страницы, ничего нестандартного блогер в нём не обнаружил, но указал на важную деталь: сотрудник несёт полную материальную ответственность за товар.

Стажировка и тренинги

  • Стажировка занимает несколько дней и у всех проходит по-разному — в зависимости от магазина и руководства. Кто-то говорит, что обучение строится так: соискателю показывают, «где какие зоны» и говорят почитать описание товаров на сайте. Дальше приходится разбираться самостоятельно.
  • Стажировка — это несколько полных или почти полных рабочих дней, но чаще всего они не оплачиваются. Хотя бывают исключения: некоторые сотрудники получили выплаты после фактического трудоустройства.

Первые три дня — стажировка: я протирала полки, ибо кроме стажеров это никому не нужно, и меня выкинули в открытое плавание со словами о том, что если я не смогу что-то сегодня продать и буду бояться людей, — я им не подхожу.

консультант «Летуаля»
  • Опрошенные блогером сотрудники также рассказали о необходимости проходить тесты на корпоративной платформе. Тесты приходится пересдавать — то из-за постоянных технических сбоев, то из-за неточностей в содержании. Опросники не всегда засчитывают как пройденные, за что консультантов отчитывают на планёрках. А ещё ответы на них не всегда есть в справках.
  • Одна собеседница блогера рассказала также о тренингах по Zoom, которые раньше проходили в магазинах со специально обученным наставником. Теперь это видеозвонки, на которые может уходить по четыре-пять часов, поскольку «тренер» постоянно отвлекается.
  • Тренинги и тесты могут назначать как на выходные дни, так и на время смены. Стажёру также выдают «паспорт», в котором наставник должен отмечать успехи. Но наставники, как правило, этого не делают.
Страницы «паспорта»

Зарплата и переработки

  • В вакансиях компания обещает зарплату от 40 тысяч рублей и даже от 90 тысяч. При этом официальный месячный оклад составляет не больше 20 тысяч рублей: кому-то гарантировали 16 тысяч, а кому-то всего 12 тысяч. Блогер отмечает, что схема «оклад плюс проценты от продаж» привычна для этой отрасли, но кандидаты узнают об этом только при подписании договора.
  • Премиальные и зарплатные выплаты зависят от выполнения плана продаж. Он, в свою очередь, складывается из трёх основных направлений: это продажа товаров собственных торговых марок, продукции категории «эксклюзивной дистрибуции», а также установка приложения «Летуаль» на устройства клиентов.
  • Последнюю задачу выполнить непросто, рассказали собеседники блогера. Основная аудитория некоторых магазинов — это женщины «бальзаковского возраста и бабули, к которым попросту не ставится приложение на телефон». За одну установку продавец получает 20-40 рублей, но деньги приходят не сразу: сначала все кейсы проверяют на «фрод» — мошенничество.
Вот как один из директоров ругался на низкие показатели по установкам приложения
  • Процент с продаж высчитывается на основе коэффициентов, которые указаны на ценниках. Консультанты были бы рады продавать то, что больше подходит клиенту, но вынуждены рекламировать либо товары с высоким коэффициентом, чтобы заработать, либо те, которые нужны, чтобы выполнить план.
  • Эти коэффициенты часто сильно занижают перед праздниками, когда покупатели и так приобретают много товаров в подарок. «Хочешь жить — обманывай людей», — написала одна из сотрудниц.
  • Есть и другая проблема: кассир не всегда записывает продажи на того консультанта, который их принёс. Продавцы полагают, что это связано с личными симпатиями директора. «Если он решит, что нужно пробить этот товар на другого продавца, — [кассир так и поступит]», — рассказала собеседница блогера.
Пример ценника с коэффициентом
Рассказ одной из работниц про то, почему не всегда получается продавать то, что следовало бы
  • Переработки, по рассказам сотрудников, не оплачивают: они получают только процент с продаж. При большом количестве сверхурочных часов начальник может разрешить им выбрать подарок в магазине.

Штрафы и инвентаризация

  • Официально штрафов в компании нет, но есть другие наказания. Если консультанты не продали товары до истечения срока годности, они должны будут за них заплатить. «К примеру, у нас директор выкупал крем из дорогой линейки Chanel за 30 тысяч рублей, а продавцы должны были выкупить "просрок" на 5000», — вспоминает одна из сотрудниц в разговоре с блогером.
  • То же касается краж. Если консультант на смене не приметил вора, платить за украденный товар будет он сам. Охранники не несут материальной ответственности: по словам опрошенных работников, они следят не за клиентами, а за продавцами.
  • Два раза в год в магазинах также проходит инвентаризация: пересчёт проводят во внерабочее время после смены и не получают за это денег. Если убыток превысит 200 тысяч рублей, сотрудников ждёт коллективная ответственность.
Иногда начальство решает вводить свои собственные штрафы
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А ещё угрожает «санкциями» и «работой над ошибками»

График и условия труда

  • Компания обещает график «два через два», но часто объявляет об «усилении» — когда нужно выйти по формату «три через один», «четыре через один» и больше. Одна из собеседниц блогера однажды работала 12 дней подряд, затем ушла на один выходной и снова вышла на неделю. «Не знаю, как там сейчас выживают, но это полная жопа», — говорит она.
  • Отказаться выйти на дополнительную смену можно, но только в качестве «исключения из правила». К тому же к этому плохо относятся директора.

Выход не в свою смену никак не оплачивается — кроме личных продаж, которые особо не спасают. Поэтому не особо хотелось подменять кого-то, когда они заболели и так далее.

консультант «Летуаля»
  • Продажи начинаются, как правило, в 10 часов утра, но в 9:30 назначается планёрка, поэтому прийти нужно как минимум в 9:20, чтобы также пройти «шмон». Сотрудника могут попросить показать содержимое вещей и «телесно прощупать», но последнее могут сделать только директор или администраторы. Всё это время не оплачивают, рассказали опрошенные блогером собеседники.
  • Перерыв составляет один час и включает как обед, так и походы в уборную и перекуры. Если сотруднику дали задачу раздавать акционные подарки, отойти на обед не получится: такой работник не получает процент с продаж, так как ничего не продаёт, а значит никто не захочет его подменить.
  • Иногда сотрудники выходят на смену без охраны. Это значит, что один из них должен стоят «в дверях» и не имеет права отойти, даже если к нему обратился клиент. Всё это время он также не получает процентов от продаж.
  • Без работы сотрудники не бывают: нужно постоянно протирать все полки, следить за выкладкой товаров, проверять ценники на соответствие, а иногда и принимать и собирать заказы.
  • Удобство обеденных зон разнится от магазина к магазину, но минимум в виде холодильника, микроволновки и кулера есть. В некоторых точках есть даже утюг и гладильная доска.

Автор ролика посчитал нужным заметить, что заработать в «Летуале» наверняка можно — например, если магазин один из немногих в городе и с хорошей проходимостью. Но в остальном зарплата будет сильно зависеть от плана продаж и отношений с начальством.

Редакционные выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:

#маркетплейсы #wildberries

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6 комментариев
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 Corbyan

В любых продажах главное это не желание клиента а стм и выгода бизнеса. Зачастую клиент сам не знает чего хочет. Для этого и существуют маркетологи чтобы объяснить клиенту чего он хочет)

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Светлана Завацкая

А как правило не объяснить, а навязать то что не нужно!

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NoName

Короче обычные условия для продажника

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Darth Swordman

Они самые. Но устраиваясь в торговлю в первый раз, продажник об этом обычно ещё не знает))

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Andrei Chirkov

Работать менеджером по продажам вообще тяжело. 90% компаний - это в целом галера для менеджеров. Но вот если вы набьете скилл в этих галерах, то потом сможете попасть в 10% нормальных компаний.
В re-Store тоже надо было переориентировать человека с оригинальной качественной вещи на китайский шлак, тк. маржа больше.
То есть продавая фуфло - ты молодец.
Я выбрался из продованов и жизнь прекрасна))

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Darth Swordman

Как университет в большинстве случаев учит не знаниям, а умению их добывать и систематизировать, так и работа в продажах учит не выписывать товар, а в первую очередь крутиться в самых разных ситуациях.

Ошибочно думать, что продаван — это примитивная должность вроде грузчика. Там головной моск нужен часто даже в большей степени, чем в маркетинге. Разрекламировать любую херню миллионам не так трудно, как продать неликвид сотне — причём в идеале так, чтобы все они ещё и остались довольны.

Если нет подходящих качеств для такого рода занятий — реально станешь героем очередного ролика со страшилками и пойдёшь плакаться психологу. Если есть — будешь эти же ролики смотреть и понимающе похмыкивать. Да, в рознице бардак всегда был, есть и будет. Где-то больше, где-то меньше. Но тут, как и везде, нужно просто понимать, на что подписываешься и не строить иллюзий.

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