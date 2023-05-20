«Хочешь жить — обманывай людей»: как работают продавцы в магазине косметики и парфюмерии «Летуаль» Статьи редакции
Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.
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Трудоустройство и договор
- «Летуаль» не всегда перезванивает после подачи заявки на вакансию, но иногда это и не нужно, рассказала одна из собеседниц блогера. Девушка отправила отклик и ждала звонка, а потом узнала, что на собеседование можно прийти без записи. На встрече просят заполнить анкету на две страницы и иногда спрашивают, «почему именно “Летуаль”».
- В рекламе и вакансиях компания обещает возможность работы рядом с домом, но на деле распределяет туда, где нужны сотрудники. Вырасти по карьерной лестнице в теории можно: сперва из позиции консультанта до администратора, а потом и директора.
- Затраты на медицинскую книжку «Летуаль» не покрывает. Из формы выдают только бейдж, при этом требования к ней есть: это футболка, обязательно синие джинсы и белые кроссовки.
- Трудовой договор занимает две страницы, ничего нестандартного блогер в нём не обнаружил, но указал на важную деталь: сотрудник несёт полную материальную ответственность за товар.
Стажировка и тренинги
- Стажировка занимает несколько дней и у всех проходит по-разному — в зависимости от магазина и руководства. Кто-то говорит, что обучение строится так: соискателю показывают, «где какие зоны» и говорят почитать описание товаров на сайте. Дальше приходится разбираться самостоятельно.
- Стажировка — это несколько полных или почти полных рабочих дней, но чаще всего они не оплачиваются. Хотя бывают исключения: некоторые сотрудники получили выплаты после фактического трудоустройства.
- Опрошенные блогером сотрудники также рассказали о необходимости проходить тесты на корпоративной платформе. Тесты приходится пересдавать — то из-за постоянных технических сбоев, то из-за неточностей в содержании. Опросники не всегда засчитывают как пройденные, за что консультантов отчитывают на планёрках. А ещё ответы на них не всегда есть в справках.
- Одна собеседница блогера рассказала также о тренингах по Zoom, которые раньше проходили в магазинах со специально обученным наставником. Теперь это видеозвонки, на которые может уходить по четыре-пять часов, поскольку «тренер» постоянно отвлекается.
- Тренинги и тесты могут назначать как на выходные дни, так и на время смены. Стажёру также выдают «паспорт», в котором наставник должен отмечать успехи. Но наставники, как правило, этого не делают.
Зарплата и переработки
- В вакансиях компания обещает зарплату от 40 тысяч рублей и даже от 90 тысяч. При этом официальный месячный оклад составляет не больше 20 тысяч рублей: кому-то гарантировали 16 тысяч, а кому-то всего 12 тысяч. Блогер отмечает, что схема «оклад плюс проценты от продаж» привычна для этой отрасли, но кандидаты узнают об этом только при подписании договора.
- Премиальные и зарплатные выплаты зависят от выполнения плана продаж. Он, в свою очередь, складывается из трёх основных направлений: это продажа товаров собственных торговых марок, продукции категории «эксклюзивной дистрибуции», а также установка приложения «Летуаль» на устройства клиентов.
- Последнюю задачу выполнить непросто, рассказали собеседники блогера. Основная аудитория некоторых магазинов — это женщины «бальзаковского возраста и бабули, к которым попросту не ставится приложение на телефон». За одну установку продавец получает 20-40 рублей, но деньги приходят не сразу: сначала все кейсы проверяют на «фрод» — мошенничество.
- Процент с продаж высчитывается на основе коэффициентов, которые указаны на ценниках. Консультанты были бы рады продавать то, что больше подходит клиенту, но вынуждены рекламировать либо товары с высоким коэффициентом, чтобы заработать, либо те, которые нужны, чтобы выполнить план.
- Эти коэффициенты часто сильно занижают перед праздниками, когда покупатели и так приобретают много товаров в подарок. «Хочешь жить — обманывай людей», — написала одна из сотрудниц.
- Есть и другая проблема: кассир не всегда записывает продажи на того консультанта, который их принёс. Продавцы полагают, что это связано с личными симпатиями директора. «Если он решит, что нужно пробить этот товар на другого продавца, — [кассир так и поступит]», — рассказала собеседница блогера.
- Переработки, по рассказам сотрудников, не оплачивают: они получают только процент с продаж. При большом количестве сверхурочных часов начальник может разрешить им выбрать подарок в магазине.
Штрафы и инвентаризация
- Официально штрафов в компании нет, но есть другие наказания. Если консультанты не продали товары до истечения срока годности, они должны будут за них заплатить. «К примеру, у нас директор выкупал крем из дорогой линейки Chanel за 30 тысяч рублей, а продавцы должны были выкупить "просрок" на 5000», — вспоминает одна из сотрудниц в разговоре с блогером.
- То же касается краж. Если консультант на смене не приметил вора, платить за украденный товар будет он сам. Охранники не несут материальной ответственности: по словам опрошенных работников, они следят не за клиентами, а за продавцами.
- Два раза в год в магазинах также проходит инвентаризация: пересчёт проводят во внерабочее время после смены и не получают за это денег. Если убыток превысит 200 тысяч рублей, сотрудников ждёт коллективная ответственность.
График и условия труда
- Компания обещает график «два через два», но часто объявляет об «усилении» — когда нужно выйти по формату «три через один», «четыре через один» и больше. Одна из собеседниц блогера однажды работала 12 дней подряд, затем ушла на один выходной и снова вышла на неделю. «Не знаю, как там сейчас выживают, но это полная жопа», — говорит она.
- Отказаться выйти на дополнительную смену можно, но только в качестве «исключения из правила». К тому же к этому плохо относятся директора.
- Продажи начинаются, как правило, в 10 часов утра, но в 9:30 назначается планёрка, поэтому прийти нужно как минимум в 9:20, чтобы также пройти «шмон». Сотрудника могут попросить показать содержимое вещей и «телесно прощупать», но последнее могут сделать только директор или администраторы. Всё это время не оплачивают, рассказали опрошенные блогером собеседники.
- Перерыв составляет один час и включает как обед, так и походы в уборную и перекуры. Если сотруднику дали задачу раздавать акционные подарки, отойти на обед не получится: такой работник не получает процент с продаж, так как ничего не продаёт, а значит никто не захочет его подменить.
- Иногда сотрудники выходят на смену без охраны. Это значит, что один из них должен стоят «в дверях» и не имеет права отойти, даже если к нему обратился клиент. Всё это время он также не получает процентов от продаж.
- Без работы сотрудники не бывают: нужно постоянно протирать все полки, следить за выкладкой товаров, проверять ценники на соответствие, а иногда и принимать и собирать заказы.
- Удобство обеденных зон разнится от магазина к магазину, но минимум в виде холодильника, микроволновки и кулера есть. В некоторых точках есть даже утюг и гладильная доска.
Редакционные выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:
- Старая форма, которую нужно перешивать, и «полная антисанитария ночью»: как работают в ресторанах «Вкусно — и точка».
- Интернет для приёмки за свой счёт и перерыв в уборной — там нет камер: как работают в агентских ПВЗ и на складах Ozon.
- «Перерывов официально нет, отдыхать на смене можешь, когда нет заказов» — как работают курьеры «Самоката».
- «Говорят, текучка дикая, натягивают на зарплаты и планы нереальные»: как работают оценщики дилера «Рольф».
- План продаж, от которого «выпадают волосы», и неоплачиваемые летучки: как работают клиентские менеджеры «Сбера».
- Утренний «шмон» сотрудников и «минуса» на счетах из-за штрафов: как работают на складах Wildberries.
- «Тебя воспринимают не как партнёра, а как пешку»: как работают продавцы на Wildberries.
В любых продажах главное это не желание клиента а стм и выгода бизнеса. Зачастую клиент сам не знает чего хочет. Для этого и существуют маркетологи чтобы объяснить клиенту чего он хочет)
А как правило не объяснить, а навязать то что не нужно!
Короче обычные условия для продажника
Они самые. Но устраиваясь в торговлю в первый раз, продажник об этом обычно ещё не знает))
Работать менеджером по продажам вообще тяжело. 90% компаний - это в целом галера для менеджеров. Но вот если вы набьете скилл в этих галерах, то потом сможете попасть в 10% нормальных компаний.
В re-Store тоже надо было переориентировать человека с оригинальной качественной вещи на китайский шлак, тк. маржа больше.
То есть продавая фуфло - ты молодец.
Я выбрался из продованов и жизнь прекрасна))
Как университет в большинстве случаев учит не знаниям, а умению их добывать и систематизировать, так и работа в продажах учит не выписывать товар, а в первую очередь крутиться в самых разных ситуациях.
Ошибочно думать, что продаван — это примитивная должность вроде грузчика. Там головной моск нужен часто даже в большей степени, чем в маркетинге. Разрекламировать любую херню миллионам не так трудно, как продать неликвид сотне — причём в идеале так, чтобы все они ещё и остались довольны.
Если нет подходящих качеств для такого рода занятий — реально станешь героем очередного ролика со страшилками и пойдёшь плакаться психологу. Если есть — будешь эти же ролики смотреть и понимающе похмыкивать. Да, в рознице бардак всегда был, есть и будет. Где-то больше, где-то меньше. Но тут, как и везде, нужно просто понимать, на что подписываешься и не строить иллюзий.