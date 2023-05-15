Страны ЕС поддержали запрет на уничтожение непроданной одежды — FT Статьи редакции
Детали ещё не принятого документа прорабатываются, пишет газета.
- Страны Евросоюза поддержали запрет на уничтожение непроданной одежды и аксессуаров, чтобы сократить количество отходов текстильной промышленности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект предложения.
- Один из источников газеты отметил, что предложение соответствует целям ЕС по защите окружающей среды и не должно быть «дополнительным бременем» для бизнеса. Другой добавил, что переработка и процедуры для предотвращения уничтожения одежды могут привести к повышению цен для потребителей.
- Согласно проекту, как пишет газета, малый бизнес освободят от выполнения этой нормы. Среднему бизнесу со штатом до 249 сотрудников и годовым оборотом до €50 млн «дадут больше времени для адаптации». Детали ещё обсуждаются.
- Предложение ещё должны поддержать министры стран ЕС и согласовать в Европарламенте. Голосование по документу ожидается 22 мая 2023 года, пишет издание.
- По оценкам Еврокомиссии, в ЕС ежегодно выбрасывают почти 6 млн тонн текстиля — перерабатывается из них только четверть. Одежду, которую покупатели возвращают в магазины, часто сложно перерабатывать, поэтому её выбрасывают или уничтожают.
- Также зачастую поступают люксовые бренды, чтобы не допустить попадание своих вещей на чёрный рынок. Например, Burberry в 2018 году сообщал, что сжёг своих товаров на 28,6 млн фунтов стерлингов для защиты бренда.
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Давайте её к нам в Россию 🤗
Давайте вы штурмы секондов оставите у себя в прошлом)
дык непроданная одежда
А в прошлом пока остались магазины с нормальной одеждой и обувью
Так вы босый голый?
нет конечно. Приобулся в "Москвичке" и приоделся в "Одежда и точка"
ну совсем недавно все в гуманитарке одевались, с Финляндии помню мешки на вес привозили
может скоро опять начнут
За все хотелки зелёных по итогу один хуй заплатит обычный покупатель.
Капитализм усе
О_о Вон оно как.
А у нас всё это продолжает продаваться.
Тк и в Европе продолжает продаватся