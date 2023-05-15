Торговля
Таня Боброва

Страны ЕС поддержали запрет на уничтожение непроданной одежды — FT Статьи редакции

Детали ещё не принятого документа прорабатываются, пишет газета.

  • Страны Евросоюза поддержали запрет на уничтожение непроданной одежды и аксессуаров, чтобы сократить количество отходов текстильной промышленности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект предложения.
  • Один из источников газеты отметил, что предложение соответствует целям ЕС по защите окружающей среды и не должно быть «дополнительным бременем» для бизнеса. Другой добавил, что переработка и процедуры для предотвращения уничтожения одежды могут привести к повышению цен для потребителей.
  • Согласно проекту, как пишет газета, малый бизнес освободят от выполнения этой нормы. Среднему бизнесу со штатом до 249 сотрудников и годовым оборотом до €50 млн «дадут больше времени для адаптации». Детали ещё обсуждаются.
  • Предложение ещё должны поддержать министры стран ЕС и согласовать в Европарламенте. Голосование по документу ожидается 22 мая 2023 года, пишет издание.
  • По оценкам Еврокомиссии, в ЕС ежегодно выбрасывают почти 6 млн тонн текстиля — перерабатывается из них только четверть. Одежду, которую покупатели возвращают в магазины, часто сложно перерабатывать, поэтому её выбрасывают или уничтожают.
  • Также зачастую поступают люксовые бренды, чтобы не допустить попадание своих вещей на чёрный рынок. Например, Burberry в 2018 году сообщал, что сжёг своих товаров на 28,6 млн фунтов стерлингов для защиты бренда.

#новость

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10 комментариев
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 Даниил Слесарчук

Давайте её к нам в Россию 🤗

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ЧятЖПТ

Давайте вы штурмы секондов оставите у себя в прошлом)

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Даниил Слесарчук

дык непроданная одежда
А в прошлом пока остались магазины с нормальной одеждой и обувью

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ЧятЖПТ

Так вы босый голый?

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Даниил Слесарчук

нет конечно. Приобулся в "Москвичке" и приоделся в "Одежда и точка"

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Ware Wow

ну совсем недавно все в гуманитарке одевались, с Финляндии помню мешки на вес привозили

может скоро опять начнут

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Слегка Придурковатый

За все хотелки зелёных по итогу один хуй заплатит обычный покупатель.

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ЧятЖПТ

Капитализм усе

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Вадим Д.
чтобы сократить количество отходов текстильной промышленности

О_о Вон оно как.
А у нас всё это продолжает продаваться.

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ЧятЖПТ

Тк и в Европе продолжает продаватся

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