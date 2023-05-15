Lamoda стала продавать товары под собственной маркой Lamoda Home Статьи редакции
Начала с постельного белья.
- На старте в ассортимент Lamoda Home войдут комплекты постельного белья и простыни из поплина и сатина, которые шьёт одна из крупнейших текстильных фабрик России — бывший поставщик белья для IKEA, объявила компания.
- Цена комплекта начинается от 2999 рублей, простыней — от 1499 рублей. Товары есть в программе лояльности Lamoda.
- В компании отметили, что сейчас это единственная собственная торговая марка на маркетплейсе. «Учитывая потенциал категории, мы планируем развивать нашу СТМ, проводя эксперименты, запуская коллаборации с дизайнерами и расширяя ассортимент», — добавила глава категории «Дом» Ирина Шабунина. Детали ритейлер пока не раскрывает.
- Ритейлеры стали активнее создавать собственные торговые марки на фоне ухода западных брендов. Например, в 2022 году Ozon подал заявку на регистрацию торговых марок Ozon Pets, Ozon Sports, Ozon Baby, Ozon Travel и Ozon Home. «Яндекс Маркет» начал продавать аксессуары для смартфонов и детские товары.
1273 просмотров
Верните Икею!!! Там всё сразу было, в одном месте 😏
И фрикадельки были
Не самое главное, но да, были (-:
каждый раз их брал, когда приходил :)
ой да, скучаю очень по икее, все для дома там брали
Эх,какая ностальгия о Икеи
Ушла так ушла
Ты фанат ходить строем, что ли?
Зачем тебе стандартизованный безликий мир?
В Икеа они были дешевле
В икеа в городах, где нет их магазинов, было тяжко с доставкой. Нужно было набирать определённую сумму, в корзине постоянно не отображало фактическое наличие товаров. Набрал кучу всего, а потом вычищаешь половину, потому что только самовывоз. На примере другого магазина (Uniqlo) - мне приходилось ездить в другой город, тратить на это день и около 5к на бензин, а теперь ламода возит курьером на дом. Товары сами по себе дороже, но конкретно в некоторых регионах по итогу стало проще и дешевле. Не пытаюсь оправдать ситуацию, но мне больше нравится идея доставки товаров от фабрик через через маркетплейсы.
Да. У икеа и для Москвы были товары только для самовывоза.
Доставка была аутсорсная.
Причем возможность самой доставки менялась в зависимости от выбора (до подъезда или до квартиры).
кстати вроде примерно такие же цены были
Цены норм кстати, можно затестить
да, вроде неплохие
Lamoda&hasbick
хорошая коллаба была бы))
на фото вроде не плохо ,интересно ,что дальше будут выпускать Lamoda