Торговля
Таня Боброва

Lamoda стала продавать товары под собственной маркой Lamoda Home Статьи редакции

Начала с постельного белья.

  • На старте в ассортимент Lamoda Home войдут комплекты постельного белья и простыни из поплина и сатина, которые шьёт одна из крупнейших текстильных фабрик России — бывший поставщик белья для IKEA, объявила компания.
  • Цена комплекта начинается от 2999 рублей, простыней — от 1499 рублей. Товары есть в программе лояльности Lamoda.
  • В компании отметили, что сейчас это единственная собственная торговая марка на маркетплейсе. «Учитывая потенциал категории, мы планируем развивать нашу СТМ, проводя эксперименты, запуская коллаборации с дизайнерами и расширяя ассортимент», — добавила глава категории «Дом» Ирина Шабунина. Детали ритейлер пока не раскрывает.
Источник: Lamoda
  • Ритейлеры стали активнее создавать собственные торговые марки на фоне ухода западных брендов. Например, в 2022 году Ozon подал заявку на регистрацию торговых марок Ozon Pets, Ozon Sports, Ozon Baby, Ozon Travel и Ozon Home. «Яндекс Маркет» начал продавать аксессуары для смартфонов и детские товары.

#новость #lamoda

1273 просмотров
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19 комментариев
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 Вадим Д.

Верните Икею!!! Там всё сразу было, в одном месте 😏

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Уравновешенный Ганс

И фрикадельки были

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Вадим Д.

Не самое главное, но да, были (-:

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Иван Серик
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Богдан Щедров

каждый раз их брал, когда приходил :)

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Вадя Кулаков

ой да, скучаю очень по икее, все для дома там брали

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Edward Dette

Эх,какая ностальгия о Икеи

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Pablo Lugoshi

Ушла так ушла

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Eozvarit

Ты фанат ходить строем, что ли?
Зачем тебе стандартизованный безликий мир?

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Невероятный Блондин

В Икеа они были дешевле

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jonewayne

В икеа в городах, где нет их магазинов, было тяжко с доставкой. Нужно было набирать определённую сумму, в корзине постоянно не отображало фактическое наличие товаров. Набрал кучу всего, а потом вычищаешь половину, потому что только самовывоз. На примере другого магазина (Uniqlo) - мне приходилось ездить в другой город, тратить на это день и около 5к на бензин, а теперь ламода возит курьером на дом. Товары сами по себе дороже, но конкретно в некоторых регионах по итогу стало проще и дешевле. Не пытаюсь оправдать ситуацию, но мне больше нравится идея доставки товаров от фабрик через через маркетплейсы.

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Невероятный Блондин

Да. У икеа и для Москвы были товары только для самовывоза.

Доставка была аутсорсная.

Причем возможность самой доставки менялась в зависимости от выбора (до подъезда или до квартиры).

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Платон

кстати вроде примерно такие же цены были

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kadiy val

Цены норм кстати, можно затестить

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Олег Бовин

да, вроде неплохие

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Error-min
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turgunov

Lamoda&hasbick

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Чиф Никиф

хорошая коллаба была бы))

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Роман Емцов

на фото вроде не плохо ,интересно ,что дальше будут выпускать Lamoda

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