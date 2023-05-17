Торговля
Таня Боброва

WSJ: Shein привлёк $2 млрд при оценке в $66 млрд — на треть ниже предыдущей Статьи редакции

В 2022 году китайский ритейлер получил $800 млн чистой прибыли, говорят источники.

  • Об инвестициях рассказали источники The Wall Street Journal, близкие к китайскому онлайн-ритейлеру одежды. По их словам, в раунде, который компания закрыла в середине мая 2023 года, участвовали Sequoia Capital, General Atlantic и Mubadala.
  • В апреле 2022 года Shein привлёк от $1 млрд до $2 млрд c оценкой в $100 млрд, писала WSJ со ссылкой на источники. Однако в новом раунде, по данным газеты, ритейлер снизил оценку на треть. По словам некоторых инвесторов, это позволит компании повысить рыночную стоимость в случае IPO.
  • По словам источников, выручка Shein в 2022 году составила $23 млрд при $800 млн чистой прибыли. Цель компании — увеличить выручку на 40% в 2023-м, добавили собеседники.
  • Основанная в 2008 году в Китае Shein сейчас базируется в Сингапуре. В ответ на критику, что дешёвая и менее качественная одежда приводит к чрезмерному потреблению, компания в 2022 году запустила в США ресейл-платформу Shein Exchange.
  • В мае 2023-го американские законодатели потребовали от Shein рассказать, соответствуют ли его товары закону, который запрещает продажу хлопка из китайского автономного региона Синьцзян на рынке США. Компания ответила, что у неё нет поставщиков из этого региона. До этого ритейлер обещал инвестировать $70 млн за пять лет в модернизацию предприятий поставщиков и улучшение условий труда.
  • Ещё одна проблема, с которой столкнулся ритейлер, — растущая популярность маркетплейса Temu, пишет WSJ. Запущенная в сентябре 2022 года в США платформа уже в ноябре обогнала по количеству загрузок приложение Shein.
Торговля
Полина Лааксо
Торговая война США и Китая «взрастила гиганта»: история онлайн-магазина Shein, который обходит по продажам Zara и H&M Статьи редакции

Он продаёт топы за пару долларов, при этом оценивается в $30 млрд и бьёт рекорды Amazon. Как благодаря отлаженной логистике, налоговым лазейкам и ИИ-технологиям китайский бренд утроил продажи и что ждёт его в будущем — в пересказе Bloomberg.

Приложение Shein Bloomberg

#новость #shein

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16 комментариев
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 Станислав

Ну так компания давно существует на рынке. В Китае продажа физ лицам пошлиной не облагается, в США до 700 баксов вроде тоже налога нет.
А тут еще товар хоть не брендовый, но качественный и по реальной цене. Конечно народ будет брать. Жаль они в России не отправляют шмотки.

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noname

Слышал, что наоборот - шмот очень некачественный, даже хуже Зары.

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Виталий Калинин

Безусловно везде может попасться плохого качества одежда, но большинство того, что я заказывал было неплохого качества

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Станислав

Нормальное там качество было. На сезон хватало. А дальше все равно одежду не носят сегодня.

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noname

Ничоси) Вся одежда, которая сейчас на мне, кроме белья и носков, от 2013 до 2018 годов покупки))

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Святослав М.

ох уж эти рабовладельцы, всё им мало

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Александр Кучеряев

Надуть новую кампанию делающую все тоже самое, сделать экзит, смыть повторить.
Походу китайцы уже лучше ребят из долины освоили схему.

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Silver Surfer
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Ware Wow

Основатели Shein гении.
А Temu это пиндуодуо если кто не знал.

Вообще такие истории на уже сформированном рынке это невероятно. Это все уже в учебниках. Интересно что ждет Inditex в итоге, в принципе разные бизнесы конечно.

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Анна Матвеева

Эх, еще можно было бы заказать в Россию( оставили нас

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Микростефан

раньше всегда там вещи брал, очень жаль реально, что ушли :(

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Вячелав Садилов

Да мне тоже очень нравился этот магазин ,было много всего по доступным ценам и по качеству

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Aleksandr Bovin

"В апреле 2022 года Shein привлёк от $1 млрд до $2 млрд c оценкой в $100 млрд"-большой отрыв от ожидания и реальности

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Аккаунт отморожен
В 2022 году китайский ритейлер получил $800 млн чистой прибыли…

Подумаешь, всего 80+ лет показывать такую прибыль, чтобы нынешние инвестиции отбились🤗

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Толерантный Экстремист

Забавно. У китайского ритейлера - русская фамилия Шеин. Ха.

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Dimitri

Произносится как Шайн, если уже брать фамилии в пример, то это немецкая фамилия. А если русифицировать, то будет шейн и это еврейская фамилия

https://toldot.com/life/lnames/lnames_4008.html

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