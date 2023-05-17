WSJ: Shein привлёк $2 млрд при оценке в $66 млрд — на треть ниже предыдущей Статьи редакции
В 2022 году китайский ритейлер получил $800 млн чистой прибыли, говорят источники.
- Об инвестициях рассказали источники The Wall Street Journal, близкие к китайскому онлайн-ритейлеру одежды. По их словам, в раунде, который компания закрыла в середине мая 2023 года, участвовали Sequoia Capital, General Atlantic и Mubadala.
- В апреле 2022 года Shein привлёк от $1 млрд до $2 млрд c оценкой в $100 млрд, писала WSJ со ссылкой на источники. Однако в новом раунде, по данным газеты, ритейлер снизил оценку на треть. По словам некоторых инвесторов, это позволит компании повысить рыночную стоимость в случае IPO.
- По словам источников, выручка Shein в 2022 году составила $23 млрд при $800 млн чистой прибыли. Цель компании — увеличить выручку на 40% в 2023-м, добавили собеседники.
- Основанная в 2008 году в Китае Shein сейчас базируется в Сингапуре. В ответ на критику, что дешёвая и менее качественная одежда приводит к чрезмерному потреблению, компания в 2022 году запустила в США ресейл-платформу Shein Exchange.
- В мае 2023-го американские законодатели потребовали от Shein рассказать, соответствуют ли его товары закону, который запрещает продажу хлопка из китайского автономного региона Синьцзян на рынке США. Компания ответила, что у неё нет поставщиков из этого региона. До этого ритейлер обещал инвестировать $70 млн за пять лет в модернизацию предприятий поставщиков и улучшение условий труда.
- Ещё одна проблема, с которой столкнулся ритейлер, — растущая популярность маркетплейса Temu, пишет WSJ. Запущенная в сентябре 2022 года в США платформа уже в ноябре обогнала по количеству загрузок приложение Shein.
2026 просмотров
Ну так компания давно существует на рынке. В Китае продажа физ лицам пошлиной не облагается, в США до 700 баксов вроде тоже налога нет.
А тут еще товар хоть не брендовый, но качественный и по реальной цене. Конечно народ будет брать. Жаль они в России не отправляют шмотки.
Слышал, что наоборот - шмот очень некачественный, даже хуже Зары.
Безусловно везде может попасться плохого качества одежда, но большинство того, что я заказывал было неплохого качества
Нормальное там качество было. На сезон хватало. А дальше все равно одежду не носят сегодня.
Ничоси) Вся одежда, которая сейчас на мне, кроме белья и носков, от 2013 до 2018 годов покупки))
ох уж эти рабовладельцы, всё им мало
Надуть новую кампанию делающую все тоже самое, сделать экзит, смыть повторить.
Походу китайцы уже лучше ребят из долины освоили схему.
Основатели Shein гении.
А Temu это пиндуодуо если кто не знал.
Вообще такие истории на уже сформированном рынке это невероятно. Это все уже в учебниках. Интересно что ждет Inditex в итоге, в принципе разные бизнесы конечно.
Эх, еще можно было бы заказать в Россию( оставили нас
раньше всегда там вещи брал, очень жаль реально, что ушли :(
Да мне тоже очень нравился этот магазин ,было много всего по доступным ценам и по качеству
"В апреле 2022 года Shein привлёк от $1 млрд до $2 млрд c оценкой в $100 млрд"-большой отрыв от ожидания и реальности
Подумаешь, всего 80+ лет показывать такую прибыль, чтобы нынешние инвестиции отбились🤗
Забавно. У китайского ритейлера - русская фамилия Шеин. Ха.
Произносится как Шайн, если уже брать фамилии в пример, то это немецкая фамилия. А если русифицировать, то будет шейн и это еврейская фамилия
https://toldot.com/life/lnames/lnames_4008.html