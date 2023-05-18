Продажи контрафактных настольных игр в России выросли с 800 млн рублей в 2020 году до 1,5 млрд в 2022-м — Hobby World Статьи редакции
Основной площадкой для их распространения стали маркетплейсы, говорят участники рынка.
- Продажи контрафактных настольных игр составили около 1,5 млрд рублей в 2022 году, посчитал один из крупнейших участников рынка — издатель Hobby World (выпускает в России игры «Колонизаторы», «Взрывные котята», «Свинтус» и другие). Его данные приводят «Ведомости». В 2020 году, когда компания последний раз делала расчёты, объём рынка контрафакта составлял около 800 млн рублей.
- Hobby World считает контрафактом точные или незначительно переработанные копии популярных зарубежных игр и оригинальных российских, распространяемых без разрешения правообладателя. Издательство оценивало объём, учитывая стоимость товара и количество размещённых предложений на легальных интернет-площадках. Продажи брендов, разрешённых к параллельному импорту, не включали.
- Издательство «Стиль жизни» («Руммикуб», «Доббль» и другие) согласно с оценками Hobby World. В Cosmodrome Games («Имаджинарум», «500 злобных карт» и прочие) затруднились оценить продажи контрафактных игр, но подтвердили, что они растут.
- Легальный рынок настольных игр в 2022-м вырос на 12,8% — до 22 млрд рублей, посчитали в Hobby World. В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров говорят, что он составил около 8% от объёма рынка игрушек в 201,3 млрд рублей.
- Опрошенные газетой участники рынка утверждают, что основная часть контрафактных игр продается через маркетплейсы. Например, только Ozon еженедельно блокирует по заявлениям Hobby World более 50 недобросовестных продавцов, говорят в издательстве.
- Компании считают, что драйвером продаж контрафакта, вероятно, стали низкие цены — ведь такие производители не платят авторские отчисления. Кроме того, они используют дешёвые материалы, а сами игры не проходят сертификацию.
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контрафактных настольных игр-теперь ты не ботан,который играет в настолки,а контрабандист 😀😀😀
Контработан
Пссс...
Конечно, подделка. В очках у Морфеуса отражаются 2 Нео. А по факту напротив него только 1 стоит. Баг.
Да вы видели цены на настолки? Это не одежда и не техника, тут можно и сэкономить не в угоду качеству
Среднестатистическая настолка всегда стоила в районе 70-100$
ага, только наша валюта подороже была
Когда на уровне государства разрешено пиратство и контрафакт (пускай там пока ограничиваются товарами и решениями западного производства), что вы хотите от мелких лавочников?
И не говори. Мир вообще не справедлив. Главное чтобы вы не упали с розового единорога, пока будете брать вброд молочные реки
Чтобы они платили налоги на ворованное.
эх будущее, ну не таким я тебя представлял
Играющие в настолки в 2023, кто вы? Чего вам в жизни не хватает? Что с вами бл не так?
Ну я играю, например. Не скажу, что очень часто, но три-четыре раза в году точно. Кракассон, Зомби в доме, Фоллаут. Т.е. в разные. От условно казуальных до весьма зубодробительных. Прекрасное времяпрепровождение для дружеской компании. Со мной всё норм. Ибо не считаю тех, кто проводит время так, как им нравится, шизанутыми.
А что вызывает вопросы?
Не всем же бухать.
А спектр игр громадный.
Те же шахматы можно к настолкам отнести.
Может дети есть? Они в 2023 тоже есть. Компанейские алкопосиделки сюда же. Покер?
Дети любят в такие вещи играть, а соответственно и родителям приходится.
Не контрафакт, а принудительное (не)лицензирование. Учите новояз уже, неучи.
Заводы в России выпускают настолки по лицензии, почти целиком, ждут только привоз миниатюр из Китая. Это тысячи рабочих мест, от самих заводчан до логистики и досуга. Так что эти деньги идут в российскую же экономику, здесь нет блага в «принудительности».
У Hobby World была статья как они строили заводы и обучали работать с нуля, потому что индустрия настолок была на уровне «распечатай на листе и вырежи ножницами все сам».
Только одну настолку помню, берсерк называлась. В журнале Игромания рекламировалась еще.
то была ККИ
Пазлы и монополия уже авторским правом ограничены? Картонки вырезать можно только по разрешению?
Да
Всё сильно хуже, чем в компьютерных играх. Особенно если это полноценная вселенная с долгой историей.
Эт чо, моды игр тоже контрафакт?))
Как раз вчера на Озоне заказал Ticket to ride за косарь из Китая
А есть в целом опыт? Мне как-то Catan китайский подарили, качество такое себе, элементы сложно назвать элементами, просто пластиковые очень лёгкие тонкие брусочки, но поле в целом норм
Я не фанат настольных игр, иногда играю с детьми. Пару лет назад на алике брал "гномы и вредители" на английском, качество так себе, но на несколько раз поиграть вполне норм
что же там за игры настольные такие ...
Как они это считают?
Правильно ли я понимаю, что одни и те же люди выступают против контрафактных настолок и призывают качать фильмы на торрентах, а не пользоваться видеосервисами?
Нет, это разные люди. Качать призывают пользователи, которые на этом экономят деньги, а жалуются - производители, которые на этом теряют деньги.
То-то я думаю - что стремные UNO продаются в OZON, пластик странный, а не бумага, и некоторых карт нет, и правила написаны на отвали.