Торговля
Таня Боброва

Продажи контрафактных настольных игр в России выросли с 800 млн рублей в 2020 году до 1,5 млрд в 2022-м — Hobby World Статьи редакции

Основной площадкой для их распространения стали маркетплейсы, говорят участники рынка.

  • Продажи контрафактных настольных игр составили около 1,5 млрд рублей в 2022 году, посчитал один из крупнейших участников рынка — издатель Hobby World (выпускает в России игры «Колонизаторы», «Взрывные котята», «Свинтус» и другие). Его данные приводят «Ведомости». В 2020 году, когда компания последний раз делала расчёты, объём рынка контрафакта составлял около 800 млн рублей.
  • Hobby World считает контрафактом точные или незначительно переработанные копии популярных зарубежных игр и оригинальных российских, распространяемых без разрешения правообладателя. Издательство оценивало объём, учитывая стоимость товара и количество размещённых предложений на легальных интернет-площадках. Продажи брендов, разрешённых к параллельному импорту, не включали.
  • Издательство «Стиль жизни» («Руммикуб», «Доббль» и другие) согласно с оценками Hobby World. В Cosmodrome Games («Имаджинарум», «500 злобных карт» и прочие) затруднились оценить продажи контрафактных игр, но подтвердили, что они растут.
  • Легальный рынок настольных игр в 2022-м вырос на 12,8% — до 22 млрд рублей, посчитали в Hobby World. В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров говорят, что он составил около 8% от объёма рынка игрушек в 201,3 млрд рублей.
  • Опрошенные газетой участники рынка утверждают, что основная часть контрафактных игр продается через маркетплейсы. Например, только Ozon еженедельно блокирует по заявлениям Hobby World более 50 недобросовестных продавцов, говорят в издательстве.
  • Компании считают, что драйвером продаж контрафакта, вероятно, стали низкие цены — ведь такие производители не платят авторские отчисления. Кроме того, они используют дешёвые материалы, а сами игры не проходят сертификацию.
«Ведомости»

#новость #игры

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35 комментариев
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 Oleg Sukhoveev

контрафактных настольных игр-теперь ты не ботан,который играет в настолки,а контрабандист 😀😀😀

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Cere8ellum

Контработан

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Созвонова
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Вадим Д.

Пссс...

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Иван Серик
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Владимир Егоров

Конечно, подделка. В очках у Морфеуса отражаются 2 Нео. А по факту напротив него только 1 стоит. Баг.

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Владислав Олейник

Да вы видели цены на настолки? Это не одежда и не техника, тут можно и сэкономить не в угоду качеству

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Alexey Petrov

Среднестатистическая настолка всегда стоила в районе 70-100$

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Похер

ага, только наша валюта подороже была

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Павел Шкутко

Когда на уровне государства разрешено пиратство и контрафакт (пускай там пока ограничиваются товарами и решениями западного производства), что вы хотите от мелких лавочников?

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Ванюшка

И не говори. Мир вообще не справедлив. Главное чтобы вы не упали с розового единорога, пока будете брать вброд молочные реки

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Случайные фотографии

Чтобы они платили налоги на ворованное.

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Дмитрий Зима

эх будущее, ну не таким я тебя представлял

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Deschain

Играющие в настолки в 2023, кто вы? Чего вам в жизни не хватает? Что с вами бл не так?

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Forgotten Games

Ну я играю, например. Не скажу, что очень часто, но три-четыре раза в году точно. Кракассон, Зомби в доме, Фоллаут. Т.е. в разные. От условно казуальных до весьма зубодробительных. Прекрасное времяпрепровождение для дружеской компании. Со мной всё норм. Ибо не считаю тех, кто проводит время так, как им нравится, шизанутыми.

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Фоксик

А что вызывает вопросы?
Не всем же бухать.
А спектр игр громадный.
Те же шахматы можно к настолкам отнести.

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Cere8ellum

Может дети есть? Они в 2023 тоже есть. Компанейские алкопосиделки сюда же. Покер?

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Александр Романов

Дети любят в такие вещи играть, а соответственно и родителям приходится.

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Невкусно и грустно

Не контрафакт, а принудительное (не)лицензирование. Учите новояз уже, неучи.

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Alexey Petrov

Заводы в России выпускают настолки по лицензии, почти целиком, ждут только привоз миниатюр из Китая. Это тысячи рабочих мест, от самих заводчан до логистики и досуга. Так что эти деньги идут в российскую же экономику, здесь нет блага в «принудительности».
У Hobby World была статья как они строили заводы и обучали работать с нуля, потому что индустрия настолок была на уровне «распечатай на листе и вырежи ножницами все сам».

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Ави Шниперсон
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Энтони Лавджой

Только одну настолку помню, берсерк называлась. В журнале Игромания рекламировалась еще.

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lakoros

то была ККИ

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Микро инвестиции

Пазлы и монополия уже авторским правом ограничены? Картонки вырезать можно только по разрешению?

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Alexey Petrov

Да

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Нейрослав Жепетеев

Всё сильно хуже, чем в компьютерных играх. Особенно если это полноценная вселенная с долгой историей.

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Alex Shevchenko

Эт чо, моды игр тоже контрафакт?))

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SEO специалист

Как раз вчера на Озоне заказал Ticket to ride за косарь из Китая

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Андрей

А есть в целом опыт? Мне как-то Catan китайский подарили, качество такое себе, элементы сложно назвать элементами, просто пластиковые очень лёгкие тонкие брусочки, но поле в целом норм

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SEO специалист

Я не фанат настольных игр, иногда играю с детьми. Пару лет назад на алике брал "гномы и вредители" на английском, качество так себе, но на несколько раз поиграть вполне норм

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Никита Лукьянов

что же там за игры настольные такие ...

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Иван Егоров

Как они это считают?

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Dima Alexeev

Правильно ли я понимаю, что одни и те же люди выступают против контрафактных настолок и призывают качать фильмы на торрентах, а не пользоваться видеосервисами?

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A

Нет, это разные люди. Качать призывают пользователи, которые на этом экономят деньги, а жалуются - производители, которые на этом теряют деньги.

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Яков Глазычев

То-то я думаю - что стремные UNO продаются в OZON, пластик странный, а не бумага, и некоторых карт нет, и правила написаны на отвали.

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