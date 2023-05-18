ФАС рекомендовала Wildberries исключить одностороннее изменение оферты Статьи редакции
Также маркетплейс должен организовать механизм досудебного регулирования споров.
- Экспертный совет при ФАС рекомендовал Wildberries исключить односторонние действия, «меняющие в короткие сроки условия работы и покупки товаров на площадке». Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на протокол заседания.
- Маркетплейс призвали создать механизм досудебного урегулирования споров и «установить разумные и соразмерные условия для пользователей». Компания должна ответить на рекомендации до 30 мая.
- В Wildberries заявили, что находятся «в активном взаимодействии с ФАС» и разрабатывают все вопросы из протокола. В маркетплейсе добавили изданию, что оферта едина для всех партнёров, а все изменения в ней вступают в силу через семь дней с момента публикации. Доработка документа — вопрос взаимодействия с ФАС.
Компания рассчитывает в ближайшее время представить службе механизм по досудебному урегулированию вопросов, в нём будут участвовать бизнес-ассоциации и независимые эксперты.
- Экспертный совет при ФАС обсуждал, насколько компании соответствуют принятым в феврале 2022 года принципам взаимодействия участников цифровых рынков. Это инструмент саморегулирования, за несоблюдение принципов нет наказания. Но систематическое нарушение может быть основанием для «введения госрегулирования отдельных сфер деятельности цифровых платформ», считают в ФАС.
- В ноябре 2021 года Wildberries начал тестировать платные возвраты для пользователей, которые отказываются от 90% товаров. В апреле Подольский суд признал, что маркетплейс не имеет права брать с покупателя деньги за возврат товаров с браком.
- В начале марта 2023 года владельцы ПВЗ Wildberries пожаловались на новую систему штрафов: по ней надо было возместить полную стоимость бракованного или подменённого товара, а через несколько дней устроили «забастовку». После этого Wildberries отменил «некорректные штрафы», перестал начислять новые и организовал согласительную комиссию по разрешению вопросов.
- В мае продавцы Wildberries вышли на митинг сначала у офиса компании в бизнес-центре «Демидов», а потом у офиса на станции метро «Автозаводская» в Москве из-за списания примерно 2 млрд рублей «за некие рекламные услуги». В Wildberries объясняли, что продавцы собрались из-за «выставления счетов за неоплаченные услуги продвижения на площадке». Большинство из них признали, что использовали схему «серого продвижения», говорят в компании.
989 просмотров
Вайлдберриз:
первое адекватное решение, только "рекомендовал" не то слово
вот тоже не понимаю, что значит рекомендовал, должно быть официально закреплено
WB:
"Спасибо за рекомендацию, исполнять мы ее конечно не будем"
ФАС, АЛЛЛО, ВОТ ТУТ, СЮДА, ОТКРОЙТЕ ВЕКИ, НУ.. https://vc.ru/services/684780-poisk-kotoryy-zabolel
Какие могут быть вопросы к WB, когда у нас тут такое..
Тем временем WB
порекомендовал) . работа сделана - премия получена . а ягода этой рекомендацией подтерлась) все счастливы.
И снова "рекомендация". Ну что, блях, за беззубость-то?! 3,14зды им ввалите адской и директивы с карами, чётко регламентированными.
Хм... я думал что оферта это и есть как раз "публичный" договор для всех. И его можно как раз изменить в одностороннем порядке. Сегодня хочу так, завтра сяк и т.п.
Но вот уже по заключенному договору, условия не должны меняться в одностороннем порядке, ну как минимум с уведомлением стороны. Но так сейчас везде и есть вроде бы не только в вайлдбериз, у ОПСОСОВ/Банков и других контор по-моему всё так-же разве нет?
В ноябре 2021 года Wildberries начал тестировать платные возвраты для пользователей, которые отказываются от 90% товаров. В апреле Подольский суд признал, что маркетплейс не имеет права брать с покупателя деньги за возврат товаров с браком.
А вот мне интересно какой алгоритм действий для обычного человека, чтоб решить вопрос с возвратом денег за некачественный товар.
Мне например отказывались возвращать деньги в пункте вывоза, вайлдберриз ничего не ответил, а деньги вернул непосредственно сам продавец. При мне недавно покупателю точно также отказали в возврате денег за некачественный товар. Пункт вывоза говорит - мы не при делах, обращайтесь в ВБ.
Оставлять бракованный товар себе - экспертиза - суд или как?