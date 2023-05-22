Ирландия первой из стран ввела обязательные предупреждения о вреде алкоголя на бутылках Статьи редакции
Новые правила начнут действовать с 22 мая 2026 года.
- Об изменении закона сообщила The Guardian со ссылкой на заявление министра здравоохранения Ирландии Стивена Доннелли.
- На упаковке алкогольной продукции должны появиться предупреждения о риске употребления во время беременности, возможном развитии рака и заболеваний печени со смертельным исходом. Как будут выглядеть предупреждения, не уточняется. Также на этикетки должны добавить данные о калорийности.
- Аналогичную информацию должны будут видеть посетители пабов. Закон начнёт действовать через три года, чтобы производители могли адаптироваться.
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Ага, на уже купленной бутылке, как с сигаретами. И акцизные сборы-то им не нужны.
А в ирландских пабах будут дружно смеяться над этими уведомлениями, думаю.
До 2026 года не вредно!
https://coub.com/view/149ynl
😃
ну видимо одно перевешивает другое.
Давно ПОРА!!!
Домой
домой
пора домой
И ирландцы такие:
Хороший закон, надо выпить зеленого пива!
Красавцы! Все правильно!
Не быстрые они ребята, конечно.
Первой из стран? А сейчас разве нет таких норм?
Да вроде ток при рекламе
Это конечно классная идея, но я не уверена, что это сильно поможет улучшить статистику))
Алкоголь не только вреден, но и полезен.
Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве.
Такое в принципе на всем, что мы употребляем можно налепить.:-)
Только боярышник не трогайте. Это святое!