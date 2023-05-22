Торговля
Маша Цепелева

Ирландия первой из стран ввела обязательные предупреждения о вреде алкоголя на бутылках Статьи редакции

Новые правила начнут действовать с 22 мая 2026 года.

  • Об изменении закона сообщила The Guardian со ссылкой на заявление министра здравоохранения Ирландии Стивена Доннелли.
  • На упаковке алкогольной продукции должны появиться предупреждения о риске употребления во время беременности, возможном развитии рака и заболеваний печени со смертельным исходом. Как будут выглядеть предупреждения, не уточняется. Также на этикетки должны добавить данные о калорийности.
  • Аналогичную информацию должны будут видеть посетители пабов. Закон начнёт действовать через три года, чтобы производители могли адаптироваться.

#новость

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16 комментариев
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 Вадим Д.

Ага, на уже купленной бутылке, как с сигаретами. И акцизные сборы-то им не нужны.
А в ирландских пабах будут дружно смеяться над этими уведомлениями, думаю.

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Иван Серик

До 2026 года не вредно!

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Mr Black

https://coub.com/view/149ynl
😃

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Джон уик

ну видимо одно перевешивает другое.

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Ismail Bagaudinov

Давно ПОРА!!!

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умный человек

Домой
домой
пора домой

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Вася Пражкин

И ирландцы такие:
Хороший закон, надо выпить зеленого пива!

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debil

Красавцы! Все правильно!

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Вася Пражкин
Новые правила начнут действовать с 22 мая 2026 года

Не быстрые они ребята, конечно.

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Виктор Вольт

Первой из стран? А сейчас разве нет таких норм?

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умный человек

Да вроде ток при рекламе

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Elena Korovkina

Это конечно классная идея, но я не уверена, что это сильно поможет улучшить статистику))

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Цукерберг Позвонит

Алкоголь не только вреден, но и полезен.

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абсолютный вездеход

Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве.

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Forgotten Games

Такое в принципе на всем, что мы употребляем можно налепить.:-)

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абсолютный вездеход

Только боярышник не трогайте. Это святое!

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