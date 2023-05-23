Wildberries снизит комиссию для продавцов электроники — чтобы расширить ассортимент техники на площадке Статьи редакции
Так как именно в этой категории «наблюдается дефицит предложений», объясняет маркетплейс.
- Wildberries снизит собственную комиссию для продавцов электроники с 24 мая 2023 года — она составит от 2%, сообщила компания.
- Это затронет предпринимателей, продающих на платформе бытовую технику и электронику — например, роботы-пылесосы, технику для кухни, компьютеры, игровые консоли. Всего — 500 видов товаров. Посмотреть все условия можно в разделе аналитики для продавцов.
- В отдельных категориях, например, при продаже ноутбуков и смартфонов, минимальная комиссия составит от 3% вне зависимости от модели продаж. Сейчас комиссия маркетплейса начинается от 5%.
- Так Wildberries хочет мотивировать продавцов расширить на площадке ассортимент техники «по доступным ценам», так как именно в этом сегменте «наблюдается дефицит предложений» для покупателей.
- В 2021 году Wildberries повышал комиссию для тех, кто не снизил цены для распродажи в честь 17-летия компании, а за скидки — уменьшал. В феврале 2022-го — снижал за быструю доставку. В мае 2023-го маркетплейс объявил, что будет снижать комиссию продавцам с высоким рейтингом и повышать тем, у кого он низкий.
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А затем повысит, оштрафует и цап-царапнет технику.
Как надо себя не уважать, чтобы покупать/продавать технику на Вайлдберриз?
всё еще самый популярный маркетплейс
Популярный по версии самого ВБ?
Миллионы посылок в месяц это подтверждают.
Был у меня стартапчик по торговле техникой Xiaomi на ВБ - нормально там все с продажами. Куда больше проблем с тем что техника - это низкомаржинальная история и не совсем подходит для маркетплейсов. Как дополнительный канал продаж для оптовиков - отлично работает. Как ниша для успешного успеха - сложная из-за низкой маржи.
а чем эта площадка так плоха, она не хуже многих других уже с наличием техники, политика сильно глаза сазолит, где сбер маркет на наших процентах весь и где продавец тапочек изначально продающую пусть мелочь но не воздух. ещё возьми одну единицу общей имеющейся мелочи и посмотри у кого логимстика лучше кто раньше привезет
Если WB такой хреновый как тут все говорят, то почему на OZON цена выше у тех же продавцов?
Цены на озоне - это отдельный прикол, поставить цену как на ВБ там невозможно из-за комиссии, но при этом Озон будет активно накидывать селлерам штрафные баллы за повышенную цену.
Штрафные баллы за повышенную цену? 🤔 Такого у нас нет
Вы отключили индекс цен?)
Нет, но ведь за невыгодный индекс нет никаких штрафов — просто не даём небольшой буст в выдаче)
Ну так технически это снижает конкурентноспособность селлера, а значит и его доходы. Разве это не штраф?)
Нет, ведь не понижаем принудительно товар в поиске, не скрываем ассортимент с сайта, не блокируем продажи и т. п. 🤷♂️
Как одно связано с другим?
То что на вб дешевле и царит дикий запад никак не противоречит тому что озон берёт себе больше но и пытается предоставлять лучший сервис самой платформы (кроме озон-глобал)
Думаю тут правильнее сказать что ВБ - отличный бизнес для своей ниши, как и Озон отлично подходит для своих ниш. Проблемы начинаются когда они пытаются отжать друг у друга ниши, которые не подходят под их бизнес модель.
Скажем направление по дешевым вещам типа белья у меня шикарно живет на ВБ, минимум проблем. Попытки же вытащить брендовые вещи с прайсом 20+ на ВБ заканчиваются убытками и кучей нервов.
Да, пожалуй это точное описание. Спасибо.
Реально у вб, как мне видится, пошло наперекосяк когда по модели логистики, примерки и возврата трепья пошли более сложные вещи, а у озон (как и у ям) наоборот функционал примерки и логистического оформления этого не так удобен и подходит.
Но это так, примитивный но многолетний взгляд со стороны пунктов выдачи упомянутых маркетплейсов.
Для потребителя сервис одинаковый. Он делает заказ и получает товар в пункте выдачи. Это в идеале. И триггером выбора для него является цена в данном случае. Поэтому WB популярней OZON - потому что одна и та же вещь на OZON стоит порой +10%.
На текущем витке развития маркетплейсов - да, все именно так. Но уже сейчас есть тренд на то, что доверия к Озону больше, а значит на дистанции просто поделятся рынки. Сравните как звучит уже сейчас "купила сумку на WB" и "купила сумку на OZON". С точки зрения селлера все еще веселее - в ситуации когда склад кхм, потерял, вещь и не смог ее доставить клиенту Озон мне возместит рыночную стоимость, а ВБ начислит штраф ))
С другой стороны я вижу что те кто привык смотреть не только на цену но и на шаг вперёд (а таких немало) - заказывает в вб безрисковое, а на озоне и ям - то что поответственнее и немного переплатить.
Сервис схожий только если ситуация "в идеале", как вы верно подметили. Однако так бывает не всегда, особенно в вб.
Ну и это я не включаю, как и вы, в понятие сервис - удобство интерфейса, категорий, фильтров, карточек, характеристик и т.д.
Купи сломанную технику и заплати 50% от стоимости за возврат
Астрологи предвещают новые курсы по продаже техники на WB
Знай себе вози хлам разбитый и собирай бабки с продаванов и покупателей
Всё правильно делают. Wildberries купит Яндекс, а потом Бакальчук станет президентом. Вот увидите.
Яндекс, похоже, уже купили, ну, или вот-вот)
Потанин купит Яндекс, это уже не совсем секрет.
ахаха и мне отсыпьте
Да что вы все поносите ВБ? Достаточно честные условия, в отличии от Озона, ну по факту, у ВБ постоянные перетрубации с комиссией, иногда повышают, иногда снижают, такая же история с логистикой, у Озона только повышения постоянные.
Ого! Невиданно, неслыханно!
Но уж для остальных-то точно поднимет? WB, не разочаровывай (-:
Я сам продаю электронику на Wildberries и снижение комиссии дало мне возможность добавить больше товаров в ассортимент.