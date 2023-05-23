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Торговля
Маша Цепелева

Российский разработчик «умных» столов Tabula Sense объявил о слиянии с производителем мебели AOF Group Статьи редакции

На решение повлияло падение продаж из-за сокращения потенциальных клиентов в России.

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Стол Tabula Sense
  • О сделке рассказал сооснователь Tabula Sense Андрей Рогозин. Предложение о слиянии с AOF Group — поставщиком и производителем мебели для офисов — он получил в конце декабря 2022 года.
  • Рогозин назвал 2022 год сложным для компании: на снижение продаж повлияли «отключение таргета в Facebook* и Instagram*, где сидит основная целевая аудитория, разъехавшиеся айтишники, затихшие коворкинги» и, в конечном счёте, «падение спроса на дорогую мебель». Финансовые показатели он не раскрыл. Поиски партнёра для продолжения бизнеса шли два месяца.
  • По условиям, 60% компании досталось AOF Group, 30% владеет Рогозин, 10% — технический директор Tabula Sense Владислав Булгаков. AOF также получила эксклюзивный доступ к технологиям стартапа, компании объединили клиентские базы. Tabula Sense продолжит работать под собственным брендом. Стороны не раскрыли сумму сделки.

Условия хорошие, возможно я согласился бы на них и до событий 2022 года. Партнёры крутые: 30 лет на рынке, топовые клиенты, большие ресурсы, к которым у нас теперь есть доступ, в том числе финансовые.

Андрей Рогозин, сооснователь Tabula Sense
  • Рогозин и Булгаков основали Tabula Sense в 2016 году. Компания занимается производством офисной мебели со встроенными устройствами, например, беспроводными зарядками, датчиками присутствия, динамиками и другим. Среди клиентов — Sber Tech, «Альфа-банк», X5 Group, «2ГИС» и другие компании.
  • AOF Group работает на рынке офисной мебели с 1992 года, у компании есть собственное производство в Московской области. Клиенты группы компаний — Bosch, Shell, Nvidia, Lamoda, «Росбанк» и другие.
Офлайн
Ольга Такмазьян
Потерять 5 млн рублей на производстве и сменить 100 подрядчиков: история «умных» столов Tabula Sense Статьи редакции

Рассказывает основатель компании Андрей Рогозин.

​​Tabula Sense Light. В комплектации: беспроводная зарядка, USB-зарядка, универсальная док-станция, регулировка наклона

*Facebook и Instagram принадлежат Meta, признанной экстремистской в России.

#новость #tabulasense

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11 комментариев
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 Оскар Сагитов

Ауф ☝️

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Андрей Рогозин

Когда водила протянул аукс…

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Вадим Д.

А ведь действительно классные столы.
Ценник, кусачий., но не смертельно.

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Semen

Согласен, я бы себе купил с радостью подобный

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Анна Семенова

Да и никто не спорит ,что они классные, но за такой ценник пусть сами пользуются

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Вадим Д.

Анна, всё в порядке, я и в первый раз прекрасно услышал (-:

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Анна Семенова

Да и никто не спорит ,что они классные, но за такой ценник пусть сами пользуются

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Александр Назаров

🥳🥳🥳

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Andrew Sychev

RIP

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Михаил Затолокин

Вот собирался прикупить как раз… кто нибудь знает интересные альтернативы механизированных столов с розетками на нашем рынке? Как то тяжело гуглится аналог табуле сенс

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Kruason

Рогозин здорового человека

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