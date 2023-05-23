Российский разработчик «умных» столов Tabula Sense объявил о слиянии с производителем мебели AOF Group Статьи редакции
На решение повлияло падение продаж из-за сокращения потенциальных клиентов в России.
1679 просмотров
- О сделке рассказал сооснователь Tabula Sense Андрей Рогозин. Предложение о слиянии с AOF Group — поставщиком и производителем мебели для офисов — он получил в конце декабря 2022 года.
- Рогозин назвал 2022 год сложным для компании: на снижение продаж повлияли «отключение таргета в Facebook* и Instagram*, где сидит основная целевая аудитория, разъехавшиеся айтишники, затихшие коворкинги» и, в конечном счёте, «падение спроса на дорогую мебель». Финансовые показатели он не раскрыл. Поиски партнёра для продолжения бизнеса шли два месяца.
- По условиям, 60% компании досталось AOF Group, 30% владеет Рогозин, 10% — технический директор Tabula Sense Владислав Булгаков. AOF также получила эксклюзивный доступ к технологиям стартапа, компании объединили клиентские базы. Tabula Sense продолжит работать под собственным брендом. Стороны не раскрыли сумму сделки.
- Рогозин и Булгаков основали Tabula Sense в 2016 году. Компания занимается производством офисной мебели со встроенными устройствами, например, беспроводными зарядками, датчиками присутствия, динамиками и другим. Среди клиентов — Sber Tech, «Альфа-банк», X5 Group, «2ГИС» и другие компании.
- AOF Group работает на рынке офисной мебели с 1992 года, у компании есть собственное производство в Московской области. Клиенты группы компаний — Bosch, Shell, Nvidia, Lamoda, «Росбанк» и другие.
*Facebook и Instagram принадлежат Meta, признанной экстремистской в России.
Ауф ☝️
Когда водила протянул аукс…
А ведь действительно классные столы.
Ценник, кусачий., но не смертельно.
Согласен, я бы себе купил с радостью подобный
Да и никто не спорит ,что они классные, но за такой ценник пусть сами пользуются
Анна, всё в порядке, я и в первый раз прекрасно услышал (-:
Да и никто не спорит ,что они классные, но за такой ценник пусть сами пользуются
🥳🥳🥳
RIP
Вот собирался прикупить как раз… кто нибудь знает интересные альтернативы механизированных столов с розетками на нашем рынке? Как то тяжело гуглится аналог табуле сенс
Рогозин здорового человека