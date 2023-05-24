Торговля
Таня Боброва

«Яндекс Маркет» начнёт выпускать фены, стайлеры и товары для спорта под своими брендами Статьи редакции

Запуск запланирован на четвёртый квартал 2023 года.

  • Маркетплейс подал заявки на регистрацию товарных знаков Ellio и Bodycore, заметил РБК. В компании пояснили, что это связано с развитием категории товаров под собственными брендами.
  • Под маркой Ellio планируют выпускать технику для красоты (фены, стайлеры, триммеры), а под Bodycore — товары для спорта (например, коврики, гантели, беговые дорожки).
  • Разработкой продукции занимается российская команда, производить её будут в Китае и частично в России.
  • Это не первые марки для «Яндекс Маркета» — например, маркетплейс продаёт телевизоры под собственным брендом Tuvio и электроинструменты Nocord. Среди других брендов компании — продукты «Кстати, на Маркете», аксессуары для смартфонов Commo, детские товары Junion.
  • Собственные бренды есть и у других маркетплейсов. Например, Ozon выкупил торговую марку телевизоров Hartens для продажи на площадке. В марте 2023-го Wildberries анонсировал продажи смартфонов, телевизоров и холодильников под своей маркой.

#новость #яндексмаркет

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21 комментарий
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 Giraffe

Скорее не «выпускать» начнет товары под своим брендом, а «продавать» под своим брендом

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Вадим Д.

Называть продажу «выпуском» (-:

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Domorost

Яндекс Маркет даже светодиодные лампочки доставить не смог, да и произвести также..не то что Фен... Думаю что этот фен будет поджигать волосы..

https://domorost.ru/post/ne-pokupaite-svetodiodnie-lampi-na-yandeks-markete_641d252d64e8bb3768e2192b

https://domorost.ru/post/bespoleznaya-lampa-ot-yandeksa_63d91409b77ceeb659baa371

Бесполезная лампа от Яндекса
Если вы, покупая лампочку действительно поверили, что она годная и напичкана чем-то современным…
domorost.ru
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KilkaVBanke

C лампочек проорал, спасибо

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Дуайт Шрут

Ну может фен сделать легче, чем лампочку 🤨

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Domorost

Судя по качеству производимых ламп, что угодно сделать легче, чем лампочку...увы)
Но если серьезно - умные лампы это просто концептуально штука довольно странная

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lakoros

Причем тут один раз не доставили товар из маркетплейса и продукты под их маркой? Обзор лампочки кстати говно.

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Init Ds

В маркете дорогие товары. Нет смысла им пользоваться вообще. Что я в принципе и делаю. Озон по ценам более вменяем

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muiren

Да нет сильной разницы. В Ozon что-то и дороже. К тому же для клиентов Маркет удобен своим Сплитом, у Ozon такого нет.

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Сергей Поляков

У озона есть точно такая же рассрочка, как и сплит.

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Owloia

На 2 месяца без процентов и не связываясь ни с какими банками?

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Сергей Поляков

Тут я не знаю, не пользуюсь . Если у Яндекса совсем чистое перед кредитным бюро, то возможно да, уникальны

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Owloia

Ну не скажите. Озон супер. Но и Яндекс со своими купонами то ещё казино онлайн.

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Богдан Щедров

Многие вещи продаются по таким же ценам как и в озоне, сравнивал некоторые специально

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Вадим Д.

Довольно странный набор товаров «своего» производства. Но таким макаром рано или поздно на маркете только их бренды и останутся.

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KilkaVBanke

Что смогли. Уже на смартфоны с китая под своей наклейкой не замахиваются, будут окучивать менее требовательную аудиторию

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Милфхантер

Надо было им Вадима Д. позвать((( Рассказал бы хоть как правильно, какую стратегию выбрать.

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Кирилл Астахов

Как всегда всё пойдёт не по плану))

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dru dru

Хотя бы макдоналдс до моего дома доставили бы хоть раз нормально, всех скупили.

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Кирилл Андреевич Хмельницкий

Монополия подобралась от куда не ждали. Стайлеры.

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Данияр Аязбаев

Макароны когда запустють?

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