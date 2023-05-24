«Яндекс Маркет» начнёт выпускать фены, стайлеры и товары для спорта под своими брендами Статьи редакции
Запуск запланирован на четвёртый квартал 2023 года.
- Маркетплейс подал заявки на регистрацию товарных знаков Ellio и Bodycore, заметил РБК. В компании пояснили, что это связано с развитием категории товаров под собственными брендами.
- Под маркой Ellio планируют выпускать технику для красоты (фены, стайлеры, триммеры), а под Bodycore — товары для спорта (например, коврики, гантели, беговые дорожки).
- Разработкой продукции занимается российская команда, производить её будут в Китае и частично в России.
- Это не первые марки для «Яндекс Маркета» — например, маркетплейс продаёт телевизоры под собственным брендом Tuvio и электроинструменты Nocord. Среди других брендов компании — продукты «Кстати, на Маркете», аксессуары для смартфонов Commo, детские товары Junion.
- Собственные бренды есть и у других маркетплейсов. Например, Ozon выкупил торговую марку телевизоров Hartens для продажи на площадке. В марте 2023-го Wildberries анонсировал продажи смартфонов, телевизоров и холодильников под своей маркой.
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Скорее не «выпускать» начнет товары под своим брендом, а «продавать» под своим брендом
Называть продажу «выпуском» (-:
Яндекс Маркет даже светодиодные лампочки доставить не смог, да и произвести также..не то что Фен... Думаю что этот фен будет поджигать волосы..
https://domorost.ru/post/ne-pokupaite-svetodiodnie-lampi-na-yandeks-markete_641d252d64e8bb3768e2192b
https://domorost.ru/post/bespoleznaya-lampa-ot-yandeksa_63d91409b77ceeb659baa371
C лампочек проорал, спасибо
Ну может фен сделать легче, чем лампочку 🤨
Судя по качеству производимых ламп, что угодно сделать легче, чем лампочку...увы)
Но если серьезно - умные лампы это просто концептуально штука довольно странная
Причем тут один раз не доставили товар из маркетплейса и продукты под их маркой? Обзор лампочки кстати говно.
В маркете дорогие товары. Нет смысла им пользоваться вообще. Что я в принципе и делаю. Озон по ценам более вменяем
Да нет сильной разницы. В Ozon что-то и дороже. К тому же для клиентов Маркет удобен своим Сплитом, у Ozon такого нет.
У озона есть точно такая же рассрочка, как и сплит.
На 2 месяца без процентов и не связываясь ни с какими банками?
Тут я не знаю, не пользуюсь . Если у Яндекса совсем чистое перед кредитным бюро, то возможно да, уникальны
Ну не скажите. Озон супер. Но и Яндекс со своими купонами то ещё казино онлайн.
Многие вещи продаются по таким же ценам как и в озоне, сравнивал некоторые специально
Довольно странный набор товаров «своего» производства. Но таким макаром рано или поздно на маркете только их бренды и останутся.
Что смогли. Уже на смартфоны с китая под своей наклейкой не замахиваются, будут окучивать менее требовательную аудиторию
Надо было им Вадима Д. позвать((( Рассказал бы хоть как правильно, какую стратегию выбрать.
Как всегда всё пойдёт не по плану))
Хотя бы макдоналдс до моего дома доставили бы хоть раз нормально, всех скупили.
Монополия подобралась от куда не ждали. Стайлеры.
Макароны когда запустють?