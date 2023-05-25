Американский бренд одежды Guess выкупил 30% российского бизнеса у местного партнёра за 689,5 млн рублей Статьи редакции
Партнёр реализовал опцион, соглашение о котором стороны приняли в 2015 году, поэтому сделку одобрил регулятор США.
- После сделки американскому производителю и продавцу одежды Guess принадлежат 100% российского ООО «Гесс? Сиайэс», заметил «Ъ» в данных ЕГРЮЛ. Компания выкупила 30% у предпринимателя Вячеслава Шикулова. В Guess на запрос издания не ответили. Шикулов отказался от комментариев.
- Компания развивает бизнес в России самостоятельно с 2011 года, а в 2016-м объявила о привлечении Шикулова в качестве партнёра. Он также совладелец и гендиректор российской структуры итальянского бренда Boggi Milano и владеет Robinzon Retail Group.
- Информация о сделке с Шикуловым также раскрыта в отчёте Guess за 2022 год. Там указано, что в конце 2015 года стороны заключили соглашение о пут-опционе, по нему российский партнёр мог реализовать свою долю, а американская компания должна была выкупить её до 31 декабря 2025 года. Сделку одобрило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, так как соглашение об опционе заключено до введения санкций. Компания заплатила за долю €8 млн (около 689,5 млн рублей по курсу ЦБ на 25 мая).
- Guess владеет 44 магазинами в России и выступает дистрибутором для оптовых партнёров. В отчёте отмечено, что военные действия на Украине «не оказали существенного влияния на работу российской компании» — все поставки Guess проходят проверку на ограничения ввоза в Россию товаров дороже $300 или €300 за единицу, согласно санкциям США и ЕС.
- По данным базы «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гесс? Сиайэс» в 2022 году составила 4 млрд рублей (на 24% больше год к году), чистая прибыль — 283,1 млн рублей (в 3,5 раза больше год к году).
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Европейские бренды обязаны уходить из России,потому что Россия плохая, а Американские они могут остаться потому что это бизнес. Короче угарная у США риторика только европейцев жалко
Да, согласен с вами, бедные европейцы, миллионами умирают от голода и холода, ещё бедность, чума, газ перекрыли. Вряд-ли Европа выживет из-за российский санкций)
Текущий уровень vc: переврать лицемерие американской политики для высмеивания надуманных лозунгов.
Ничего личного, только бизнес. А Урсула как главный лоббист штатов и Боррель как ее подхалим будут рассказывать о плохой России обычным европейцам.
ну а куда деваться европейским брендам?)
Это что ж, американцы не ушли? Да еще и выкупили российскую долю? Что происходит?
Победа демократии))
Победа капитализма
"Соглашение об опционе заключено до введения санкций". Хотелось бы посмотреть на реакцию компании после публикации данного факта в американских СМИ, но только через годик-два, а не сейчас. Что там по акциям будет и тп, последствия в таких вопросах наступают не сразу
Для малоизвестного бренда -бесплатная реклама
Это вы про guess?))
т.е. не уходят из России?
А я тут комменты строчу.
Ох не тем я занят, не тем.
Да перепродадут скорее всего. Видимо, российский партнер не захотел выкупать остальные 70%