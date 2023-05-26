О том, что компания diHouse начнёт официально поставлять гаджеты и аксессуары китайского бренда OnePlus в Россию, сообщили в пресс-службе дистрибьютора. Одним из первых на это обратило внимание издание «Код Дурова».

OnePlus и diHouse заключили соглашение, в рамках которого китайская компания начнёт поставлять в Россию новые модели смартфонов и наушников.



Первоначально на российский рынок начнут поставлять смартфоны OnePlus 11, OnePlus 10T, Nord N20 SE, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. В продажу также поступят наушники OnePlus Buds Pro 2, OnePlus Buds Z2, OnePlus Nord Buds 2, OnePlus Bullets Wireless Z2.

Стоимость, по которой будут продаваться устройства, пока неизвестна. Кроме того, в diHouse пока не назвали точную дату начала продаж устройств OnePlus в России.

До этого смартфоны OnePlus официально не поставлялись в Россию, но их можно было найти у независимых продавцов. При этом в феврале 2023 года покупатели китайских версий модели OnePlus 11 пожаловались, что телефон блокирует звонки за пределами Китая. Тогда головной офис производителя уполномочил российский сервисный центр Telemix на оказание услуг по разблокировке устройств.