Смартфоны OnePlus официально поступят в продажу в России Статьи редакции
Наушники и аксессуары — тоже.
О том, что компания diHouse начнёт официально поставлять гаджеты и аксессуары китайского бренда OnePlus в Россию, сообщили в пресс-службе дистрибьютора. Одним из первых на это обратило внимание издание «Код Дурова».
OnePlus и diHouse заключили соглашение, в рамках которого китайская компания начнёт поставлять в Россию новые модели смартфонов и наушников.
- Первоначально на российский рынок начнут поставлять смартфоны OnePlus 11, OnePlus 10T, Nord N20 SE, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. В продажу также поступят наушники OnePlus Buds Pro 2, OnePlus Buds Z2, OnePlus Nord Buds 2, OnePlus Bullets Wireless Z2.
Стоимость, по которой будут продаваться устройства, пока неизвестна. Кроме того, в diHouse пока не назвали точную дату начала продаж устройств OnePlus в России.
- До этого смартфоны OnePlus официально не поставлялись в Россию, но их можно было найти у независимых продавцов. При этом в феврале 2023 года покупатели китайских версий модели OnePlus 11 пожаловались, что телефон блокирует звонки за пределами Китая. Тогда головной офис производителя уполномочил российский сервисный центр Telemix на оказание услуг по разблокировке устройств.
2396 просмотров
Лучше Google Pixel официально завозили бы, но в нынешних реалиях это нереально, да дешевле у неофициалов взять.
Чем лучше? Это хороший производитель, аппараты на почти чистой ОС без мусора. Лучше было бы, чтобы возили все бренды.
пожалуй откажусь от приобретения данной модели
Ок. Держи нас в курсе
Почитал её комменты, теперь мечтаю познакомиться лично. Это ж надо так ЧСВ раскачать))
Денег нет?
Ты слишком хороша для него
Ага, здрааасте, вообще-то Марвел дистрибуция занималась официальными поставками ванпласа ещё в далёких 2016-2018 годах
https://setphone.ru/novosti/oneplus-5-pridyot-v-rossiyu-11-avgusta/
Как Samsung все просрал
Подумал, что сейчас удачное время для экспансии бренда смартфона на Android. На них ещё можно ставить все наши приложения. А на айфоны много чего уже не загрузишь. Поэтому их меньше покупают.
А у них есть сейчас проблемы со звонками? Я планировал брать
Только у китай-версий оппо, реалми и ванплас начиная с 2023 года выпуска. И только у тех моделей, которые выпущены И в Китай-версии, И в глобал-версии. Все остальные не подвержены
Важно понимать, по какой цене они будут продаваться. Я недавно купил смартфон с 5G на иностранном маркетплейсе, доволен покупкой. Подождал пару недель, конечно, но цена была на 2-3 тысячи ниже, чем в РФ.
Как обычно, если где нибудь на горбушке или совке стоит 40к то официально будет 70к в РФ
В каком-то году м видео 1+7 продавали официально цены отличались сильно от серых или же от китайских версий
каком еще маркетплейсе - пиши как есть купил на али)
Нет, не на этом. Не хочу рекламировать бренды. Мне за это не платят)
наконец то можно будет выкинуть айфоны самунги хъюлет паккарды деллы айбиэмы циски микрософты андроеды гуглы и вот это вот все
ага ,настоящий телефон едет
Не прошло и 10 лет
Больше выбора — больше выгоды, но их, как официально (а не параллельно) поставляемые, будут обвешивать русторами, русьграмиами и прочим рутубами?
Может лучше начнем с iPhone дружить?
Так мы с ними и не ругались.
А… ну тогда ясно…
Из того,чем пользовался Oxygen OS — лучшая оболочка на андройде. Рад за них
А чего все так от них ссутся? Я имею ввиду, в чём их клёвость?
Раньше это были смартфоны с хорошим железом за демократичную цену. Потом цены стали как у всех и сейчас не знаю зачем их покупать.