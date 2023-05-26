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Смартфоны OnePlus официально поступят в продажу в России Статьи редакции

Наушники и аксессуары — тоже.

  • О том, что компания diHouse начнёт официально поставлять гаджеты и аксессуары китайского бренда OnePlus в Россию, сообщили в пресс-службе дистрибьютора. Одним из первых на это обратило внимание издание «Код Дурова».

  • OnePlus и diHouse заключили соглашение, в рамках которого китайская компания начнёт поставлять в Россию новые модели смартфонов и наушников.

  • Первоначально на российский рынок начнут поставлять смартфоны OnePlus 11, OnePlus 10T, Nord N20 SE, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. В продажу также поступят наушники OnePlus Buds Pro 2, OnePlus Buds Z2, OnePlus Nord Buds 2, OnePlus Bullets Wireless Z2.

  • Стоимость, по которой будут продаваться устройства, пока неизвестна. Кроме того, в diHouse пока не назвали точную дату начала продаж устройств OnePlus в России.

  • До этого смартфоны OnePlus официально не поставлялись в Россию, но их можно было найти у независимых продавцов. При этом в феврале 2023 года покупатели китайских версий модели OnePlus 11 пожаловались, что телефон блокирует звонки за пределами Китая. Тогда головной офис производителя уполномочил российский сервисный центр Telemix на оказание услуг по разблокировке устройств.

#новость #oneplus

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28 комментариев
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 predstory

Лучше Google Pixel официально завозили бы, но в нынешних реалиях это нереально, да дешевле у неофициалов взять.

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Хэппи милф

Чем лучше? Это хороший производитель, аппараты на почти чистой ОС без мусора. Лучше было бы, чтобы возили все бренды.

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Екатерина Зибарева

пожалуй откажусь от приобретения данной модели

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Anton Rozhkov

Ок. Держи нас в курсе

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noname
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noname

Почитал её комменты, теперь мечтаю познакомиться лично. Это ж надо так ЧСВ раскачать))

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Целую, Князь

Денег нет?

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Рыцарь города

Ты слишком хороша для него

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Антошка Гармошка

Ага, здрааасте, вообще-то Марвел дистрибуция занималась официальными поставками ванпласа ещё в далёких 2016-2018 годах
https://setphone.ru/novosti/oneplus-5-pridyot-v-rossiyu-11-avgusta/

OnePlus 5 «придёт» в Россию 11 августа
Фирма «Марвел-Дистрибуция», являющая ключевым поставщиком продукции OnePlus в СНГ, сообщила, что…
setphone.ru
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Подушка опасности

Как Samsung все просрал

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Максим Гурьев

Подумал, что сейчас удачное время для экспансии бренда смартфона на Android. На них ещё можно ставить все наши приложения. А на айфоны много чего уже не загрузишь. Поэтому их меньше покупают.

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Владислав

А у них есть сейчас проблемы со звонками? Я планировал брать

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Целую, Князь
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Антошка Гармошка

Только у китай-версий оппо, реалми и ванплас начиная с 2023 года выпуска. И только у тех моделей, которые выпущены И в Китай-версии, И в глобал-версии. Все остальные не подвержены

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Максим Гурьев

Важно понимать, по какой цене они будут продаваться. Я недавно купил смартфон с 5G на иностранном маркетплейсе, доволен покупкой. Подождал пару недель, конечно, но цена была на 2-3 тысячи ниже, чем в РФ.

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Rafa Ramazanoff

Как обычно, если где нибудь на горбушке или совке стоит 40к то официально будет 70к в РФ
В каком-то году м видео 1+7 продавали официально цены отличались сильно от серых или же от китайских версий

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Мия Сергеева

каком еще маркетплейсе - пиши как есть купил на али)

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Максим Гурьев

Нет, не на этом. Не хочу рекламировать бренды. Мне за это не платят)

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Мия Сергеева

наконец то можно будет выкинуть айфоны самунги хъюлет паккарды деллы айбиэмы циски микрософты андроеды гуглы и вот это вот все

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Михаил Викулов

ага ,настоящий телефон едет

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bsatou

Не прошло и 10 лет

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Вадим Д.

Больше выбора — больше выгоды, но их, как официально (а не параллельно) поставляемые, будут обвешивать русторами, русьграмиами и прочим рутубами?

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debil

Может лучше начнем с iPhone дружить?

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noname

Так мы с ними и не ругались.

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debil

А… ну тогда ясно…

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FeelGoodPWNZ

Из того,чем пользовался Oxygen OS — лучшая оболочка на андройде. Рад за них

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noname

А чего все так от них ссутся? Я имею ввиду, в чём их клёвость?

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Eddie II

Раньше это были смартфоны с хорошим железом за демократичную цену. Потом цены стали как у всех и сейчас не знаю зачем их покупать.

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