«Тинькофф» запустил сервис консультаций для продавцов маркетплейсов Статьи редакции
Стоят от 600 рублей, для первых 1500 клиентов — бесплатно.
- Сервис «Тинькофф Эксперты» от Tinkoff eCommerce предлагает консультации от специалистов с опытом продаж на российских маркетплейсах, объявила компания.
- Эксперты могут провести бизнес-консультацию (анализ магазина, финансовой модели, схемы поставок, логистики и так далее), аудит карточек товаров (проверка названия, описания, анализ отзывов и вопросов клиентов), сделать настройку рекламы на Wildberries и Ozon, а также SEO-оптимизацию карточек.
- Предприниматели могут оставить заявку на сайте сервиса. Для первых 1500 клиентов консультации будут бесплатными. Для остальных цены начинаются от 600 рублей (за консультацию по оптимизации рекламной кампании). Нужен расчётный счёт для бизнеса в «Тинькофф».
- До 31 июля 2023 года Tinkoff eCommerce также обещает бесплатные консультации по логистике, выбору ниш и закупкам от специалистов «Почты России», логистического сервиса СДЭК и бизнес-сообщества поставщиков MPGO.
- В декабре 2022 года «Тинькофф» запустил платформу для управления продажами на Ozon и Wildberries.
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Покупай дешево, продавай дорого
Чем дешевле купишь и дороже продашь, тем лучше
Если продавать дешевле, чем конкуренты, продаж будет больше
Покупатель хочет, чтобы было очень качественно и очень дешево
Хорошо упакованное отправление лучше, чем плохо упакованное
Когда у товара есть хорошие отзывы, то это хорошо. Если есть плохие, то это плохо
меня возьмут в эксперты?
Нет, эксперты все стратки бесплатно не раздают!
С такими советами — нет, конечно.
Вы как собираетесь "от 600 ₽" стричь?! Такое недопустимо!
дорого чтоль?
Банку же будет невыгодно.
Слушайте, вы же просто гений!!!
"не считаю, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть" =)
А знаете ли вы, что...
«Эксперты» иногда могут ошибаться, иногда могут о чём-то умалчивать, а иногда могут даже сознательно нае&ать. ))
Вы так сможете?
Можно ли заниматься самовыкупом?
Экспертные рекомендации — это круто.
Лишь бы это не стало очередной инфоцыганщиной.
Я слышал зов?
Ты не ошибся, Человек-Расследователь! Вперёд, к новым открытиям, вызов брошен 🤘🏻
Вопрос в том, кто эти эксперты?! Такие же диванные, как впаривающие их кредитки?
Тут люди миллионами всяким блиновским заносят. Так что найдут свою клиентуру. Не сомневайтесь.
Конечно станет, ничего другого даже и не ожидаю.
А у нас в России инфоцыганство только и есть. А реальным опытом и знаниями вряд ли кто-то будет делиться. Все друг другу конкуренты.
Тиньков решил занять нишу Блиновской? Так вот для кого государство цыганскую поляну чистит, лол
А смысл? Если консультация будет неверной, тинек как всегда ответит "наш сотрудник допустил ошибку, не надо было его слушать. Сам дурак"
Похоже будут теже самые консультанты, что впаривали своим клиентам банкротов типа vorb (с минимальной суммой приобретения в 20к $) и будущее электро транспорта типа arvl . Плюс рассылали пуши за день до обособления с настоятельным рекомендацие купить фонды тинька. И так как в этой нише количество «клиентов» сократилось , нужно перекинуть высвободившихся «специалистов» на новые направления
Звучит всё как пустая трата времени, любой уважающий себя селлер шарит как и что ему делать чтобы было лучше. Тинек как обычно лезет не туда, может пора для начала разобрать у себя нормально с кэшбеком и категориями, уже третий месяц из-за этого юзаю альфовскую
Вместо тысячи консультаций.
https://youtu.be/zjTZzsa5A4Q
Пару лет назад на баду мне один парень предлагал свои услуги фитнес тренера , 600 р за тренировку по видеозвонку :)))было бы не так грустно с его фотографиями качества нокии из 2010:))
Теперь вместо рабства от ВБ будет двойное рабство.
Счёт в Тинькофф для бизнеса такая себе затея 😁