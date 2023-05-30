Торговля
Таня Боброва

Jägermeister подал два иска к производителю ликёра Alter Heiler — калужский завод подаст встречный иск на 500 млн рублей Статьи редакции

Предприятие спорит с немецкой компанией с конца 2022 года после того, как начало выпускать ликёры с похожим дизайном.

  • В середине мая 2023 года Mast-Jägermeister, которая выпускает ликёр Jägermeister, подала иски к ликёро-водочному заводу «Кристалл».
  • Вторым ответчиком по одному иску на 314,8 млн рублей выступает ООО «Альфа-М» («Красное и белое»), по второму — ООО «Ритейл Вайнстайл» (сеть WineStyle). Суд оставил иски без движения до 26 июня из-за неполной уплаты госпошлины, писали «РИА Новости».
  • 30 мая 2023 года «Кристалл» заявил ТАСС, что подаёт встречный иск к Mast-Jägermeister на сумму около 500 млн рублей. Эта сумма учитывает прямые убытки, упущенную выгоду и ущерб имиджу «в результате недобросовестной конкуренции», заявила компания.
  • Jägermeister и «Кристалл» спорят с конца 2022 года. Тогда калужский завод жаловался в ФАС, что немецкая компания пытается запретить ему продавать собственные ликёры Alter Heiler и Konig Heiler. Напитки при этом выпускались в похожем дизайне — производитель не смог зарегистрировать обозначение продукции, поскольку этикетку сочли очень похожей на Jägermeister.
  • В апреле 2023 года ФАС выдала предупреждение Jägermeister, которое тот исполнил.
  • Немецкая компания приостановила поставки в Россию в ноябре 2022 года, говорили участники рынка. Тогда же «Кристалл» начал поставки травяных ликёров Alter Heiler и Konig Heiler.
Старая этикетка Alter Heiler / Источник: Unipack.ru

#новость #фас #jagermeister

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40 комментариев
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 Вася Пражкин
калужский завод подаст встречный иск на 500 млн рублей

Неслабо их пойло накрывает.

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Шалтай

В итоге небось кристалл выиграет суд и выкупит компанию ягермейстер за 1 рубль, как это было с рено

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Святой отец

Вряд ли

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Иван Серик
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Балкон.Ру

Кристалл же не продукцию Jägermeister продает, а свою. Похожа не похожа, вы же ушли, какая вам разница, что тут россияне друг другу продают?

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user0564335

ну вот и пусть Кристалл свою этикетку придумывает, а не эксплуатирует чужую интеллектуальную собственность попутно наёбывая неразборчивых покупателей

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Балкон.Ру

Так они свою и придумали. Похожую, но свою.

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user0564335

"обвести чужое с минимальными изменениями" не равно "придумать своё"

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Комментарий удален модератором

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Кузьмич

В мире никто ничего не копирует?

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Vladimir Dorogov

И что, теперь можно откатиться в 90ые и плодить подпольный товар, копируя именитые бренды?

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Балкон.Ру
И что, теперь можно откатиться в 90ые и плодить подпольный товар, копируя именитые бренды?

Можно откатиться, можно не откатиться, ягеру то какая разница? Вернее понятно что разница есть, но они не признают: вот они одной ногой встают в позу благодетеля, а второй в суд идут, чтобы деньги не терять.

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user0564335

будто Ягермейстер, как и все остальные, ушёл только по своей прихоти. Конечно, надо было забить на санкции, проблемы с логистикой, репутационные потери и всеми силами пытаться сохранить непредсказуемый рынок

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Sergeant Ding

Слишком сложная цепочка, не поймут

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user0564335

🥲

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Балкон.Ру

Так если рынок такой непредсказуемо плохой и токсичный, зачем иски подавать? Забудьте как страшный сон. И интересно, почему ягеру прогрессивная общественность за продажи в России предъявляет, а за подачу исков не предъявляет?

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user0564335

как рынок сбыта связан с защитой интеллектуальной собственности? Кто и что им сейчас предъявляет за РФ? Даже если бы предъявляли за продажи, что плохого в защите своей интеллектуальной собственности? Они ведь не заплатят с этого каких-то огромных налогов или акцизных сборов, а наоборот, выведут бабки из РФ, если выиграют. А если проиграют, то ничего не заплатят

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Балкон.Ру

Если им общественность ничего не предъявляет, то почему ушли? Типа сами? А если сами, то опять же зачем иски? Вон компании даже инвестиции списывают, чтобы окончательно перестать ассоциироваться с Россией

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user0564335

ты 2+2 сложить не можешь? Дело не только в "предъявах", это только один из факторов.
Не важно по какой причине они решили уйти. Кристалл, когда "разрабатывал" эту этикетку, преследовал только одну цель: выдать себя за Ягерь. То есть, наебать соотечественников. А ты их ещё как-то оправдать пытаешься 🤡

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Балкон.Ру

Наша беседа перестает быть томной, переубедить вас задачи нет, поэтому всего вам хорошего, держитесь там и все такое 🖖

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Фёдор Хан

Да

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Святой отец

Похожа.

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S.Capusta

И что-то мне подсказывает, калужский завод получит свои 500 млн.

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Вася Пражкин

С кого? Даже если выиграют, немцы хер заплатят.

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S.Capusta

Я неверно выразил свою мысль. Вот так надо было:
- Калужский завод выиграет это дело на 500 млн.

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Sergeant Ding

От мёртвого осла уши

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Mr. Chicago

Без бутылки не разберешь 😁

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Юрий Улащик

Жалко ребят из Егермейстера. Отличный продукт, классный бренд. Но они, похоже, не понимают, в какой стране они пытаются добиться справедливости.

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Alex Hill

В которой они не продаются

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Егор Савин

а кто-то пробовал? Есть разница между ними?

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Алексей Марантц

Разница есть. Там разное кол-во трав используют. Плюс сам тех процесс у Егеря отличается. Но! Хочу заметить, что калужский ликер очень даже неплох. Довольно приятный и близко напоминает егерь

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Tok Allen

Ну и норм тогда расходимся

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Балкон.Ру

Смотря сколько выпить 😆

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Иван Саблин

Алкоблогерки хвалят, вроде неплохо вышло.
Даже главный эксперт по крепкому в России Эркин Тузмухамедов похвалил

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Иван Саблин

Импортозамещение которое взлетело

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Юрий

Предлагаю тут коллективным разумом набросать 3-4 варианта этикеток для нового ликера, раз у них нет денег на нового дизайнера либо не хватает соображалки придумать своё крутое.

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Егор Сергеевич

Уходя уходи

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Alex Hill

На самом деле не очевидно, плагиатом считается продукция, которая на 80% и более совпадает с оригиналом. Все остальное относится к категории "вдохновлено"

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Иван Саблин

Джины успешно заменили, всякие ликеры и ингредиенты к коктейлям, настойки.
виски и прочее уже нужно времени куда больше, хотя в этом направлении пытаются

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Перламутрово-Мышиный

А сколько там типа-Бейлис на полке 👀

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Змей Искуситель

Даёшь пример Китая! Копируем всё и шлём всех лесом! Чо хотим, то и производим.

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