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Торговля
Евгения Евсеева

Whoosh запустил интернет-магазин с мерчем и самокатами Статьи редакции

Он станет «первым шагом в сторону развития бизнес-экосистемы» Whoosh.

3351 просмотров
  • В магазине представлены самокаты, отобранные экспертами компании, и капсульная коллекция одежды, сообщил Whoosh. В течение лета 2023 года в него добавят аксессуары — рюкзаки, поясные сумки, очки, термобутылки, шлемы и бейсболки.
  • Коллекция включает в себя одежду для мужчин и женщин: футболки (от 2,5 тысяч рублей), худи (6,5 тысяч рублей), бомберы (7,9 тысяч рублей), плащи (15,9 тысяч рублей) и другое. Все вещи создали специально для магазина.
  • Среди самокатов есть устройства в том числе от производителей, которые поставляют транспортные средства для Whoosh. Стоимость от 10 100 рублей (детские) до 39 900 рублей (для взрослых). Среди детских моделей есть устройства для детей от двух до десяти лет.
  • Юрлицо магазина ООО «Вуш Трэйд» входит в группу компаний Whoosh. По планам компании, платформа станет «первым шагом в сторону развития бизнес-экосистемы». Это новое направление для компании, соответствующее слогану «Whoosh для большего». Его представили после смены логотипа в конце мая 2023 года.

#новость #whoosh

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27 комментариев
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 Вадим Д.

Одежда Whoosh для упоротых/лютых самокатчиков? Чтобы люди видели кто их сбивает?

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Artem Koltsov

Чтобы пид... самокатчик самокатчика видел издалека

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Иван Серик
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Павел Иванов

Чтобы люди видели кого сбивают

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ilia

Ля, каждая контора свой мерч выпускает😂

Я понимаю там крупные компании с какой-то пусть и маркетингом созданной "философией" (Эппл тот же, например), но такие-то куда - вуш, озоны и еще мельче? Ладно бы еще хоть продавали дешево (а то и раздавать бесплатно) - чтобы люди носили как их рекламу, так нет - дороже еще бахают. То-то людей в мерче таком нигде нет... Или тупо запуск мерча как просто повод засветиться лишний раз в интернетике?

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Александр Б.

ну там сидят сотрудники, эффективные, которые проталкивают свои гениальные инновации ради галочек

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Lengor

Если с ограничением скорости по зонам то нах не надо

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Dmitry Porkhaev

Ахах

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Oleg Batischev

А я думал что то затихли совсем, а они делали никому не нужный мерч ... Парковку виртуальную жду уже месяц, а они одежду шьют

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Юрий Б.

Конечно, ведь этим занимаются одни и те же люди

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Oleg Batischev

Видимо бот? Если сарказм не понял без подписи "сарказм"

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Юрий Б.

А, то есть вы их похвалили? Ну ок.

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Oleg Batischev

Не хвалил, ну чего душнишь то) понятно что там не полтора землекопа

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D.

Потом сотрудникам бесплатно свой мерч подарят скопившийся на складе.

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Ольга Николина

Зарплаты будут самокатами и одёжкой компенсировать

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Denis Snegirev

По рыночной цене, причем. Похоже, в этом и задумка

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Artem Koltsov

Китайский ширпотреб за овердофига рублей.

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Нейрослав Жепетеев

Я хоть и не самокатчик, но вроде Найнботы неплохие и если сравнивать с ценами в евро, то разница не сильно огромная. Где-то может даже и ниже. Но пока ассортимент маловат.

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Artem Koltsov

Ninebot, да, к ним вопросов нет, я про одежду) Посмотрите на фото в статье, там даже логотип криво пришит

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Нейрослав Жепетеев

Тут всё может быть. Может в гараже на станке пришивают. Вроде многие производства в России дислоцируются, но тоже от качества к качеству прыгают. Надо обзор ждать от кого-нибудь, тогда точно можно сказать будет.

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Невероятный Блондин

В описании шмота написано, что пошив в Турции.

Не надо ждать.

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Нейрослав Жепетеев

Благодарю, Невероятный Блондин.
Не думали выйти на международный уровень? У вас отлично получается Википедировать и Огуглять или вы исключительно водитесь в местной среде?

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Дмитрий Абрамов

зато все будут видеть и сразу понимать кто перед ними

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Accurate Bites

Ребята решили что они премиум

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Zloy Marketolog

рукожопы

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Кристина Войткова

для взрослых нет выбора особо

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Leonid Bushuev

Елдаков в виде самоката?)

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27 комментариев
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