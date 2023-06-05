Whoosh запустил интернет-магазин с мерчем и самокатами Статьи редакции
Он станет «первым шагом в сторону развития бизнес-экосистемы» Whoosh.
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- Среди самокатов есть устройства в том числе от производителей, которые поставляют транспортные средства для Whoosh. Стоимость от 10 100 рублей (детские) до 39 900 рублей (для взрослых). Среди детских моделей есть устройства для детей от двух до десяти лет.
- Юрлицо магазина ООО «Вуш Трэйд» входит в группу компаний Whoosh. По планам компании, платформа станет «первым шагом в сторону развития бизнес-экосистемы». Это новое направление для компании, соответствующее слогану «Whoosh для большего». Его представили после смены логотипа в конце мая 2023 года.
Одежда Whoosh для упоротых/лютых самокатчиков? Чтобы люди видели кто их сбивает?
Чтобы пид... самокатчик самокатчика видел издалека
Чтобы люди видели кого сбивают
Ля, каждая контора свой мерч выпускает😂
Я понимаю там крупные компании с какой-то пусть и маркетингом созданной "философией" (Эппл тот же, например), но такие-то куда - вуш, озоны и еще мельче? Ладно бы еще хоть продавали дешево (а то и раздавать бесплатно) - чтобы люди носили как их рекламу, так нет - дороже еще бахают. То-то людей в мерче таком нигде нет... Или тупо запуск мерча как просто повод засветиться лишний раз в интернетике?
ну там сидят сотрудники, эффективные, которые проталкивают свои гениальные инновации ради галочек
Если с ограничением скорости по зонам то нах не надо
Ахах
А я думал что то затихли совсем, а они делали никому не нужный мерч ... Парковку виртуальную жду уже месяц, а они одежду шьют
Конечно, ведь этим занимаются одни и те же люди
Видимо бот? Если сарказм не понял без подписи "сарказм"
А, то есть вы их похвалили? Ну ок.
Не хвалил, ну чего душнишь то) понятно что там не полтора землекопа
Потом сотрудникам бесплатно свой мерч подарят скопившийся на складе.
Зарплаты будут самокатами и одёжкой компенсировать
По рыночной цене, причем. Похоже, в этом и задумка
Китайский ширпотреб за овердофига рублей.
Я хоть и не самокатчик, но вроде Найнботы неплохие и если сравнивать с ценами в евро, то разница не сильно огромная. Где-то может даже и ниже. Но пока ассортимент маловат.
Ninebot, да, к ним вопросов нет, я про одежду) Посмотрите на фото в статье, там даже логотип криво пришит
Тут всё может быть. Может в гараже на станке пришивают. Вроде многие производства в России дислоцируются, но тоже от качества к качеству прыгают. Надо обзор ждать от кого-нибудь, тогда точно можно сказать будет.
В описании шмота написано, что пошив в Турции.
Не надо ждать.
Благодарю, Невероятный Блондин.
Не думали выйти на международный уровень? У вас отлично получается Википедировать и Огуглять или вы исключительно водитесь в местной среде?
зато все будут видеть и сразу понимать кто перед ними
Ребята решили что они премиум
рукожопы
для взрослых нет выбора особо
Елдаков в виде самоката?)