Wildberries снизил плату за регистрацию для новых продавцов с 30 тысяч рублей до 10 тысяч рублей Статьи редакции
Столько плата составляла изначально — когда её только ввели.
- Маркетплейс решил уменьшить сумму платежа, так как программа со взносами уже помогла свести количество случаев мошенничества «практически к нулю».
- Помимо этого, компания продолжает вводить новые инструменты, чтобы предотвращать регистрацию мошенников и обман покупателей. Это, например, компьютерные алгоритмы, с помощью которых она «пресекла» 70% «самовыкупов» — ситуаций, когда продавец покупает свой же товар.
- Wildberries установил «гарантийный платёж» в 10 тысяч рублей для новых продавцов ещё в сентябре 2022 года — чтобы бороться с теми, кто создаёт подставные личные кабинеты и ложные карточки товаров. Взнос сделали невозвратным, иначе это бы «открыло новую лазейку» для мошенников, поясняли тогда в компании.
- В октябре 2022 года сумму платежа повысили до 30 тысяч рублей, чтобы ужесточить меры борьбы со злоумышленниками и контрафактом.
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И всё равно вайлдберрис по-прежнему ебаная помойка
Написал как боженька.
"...так как программа со взносами уже помогла свести количество случаев мошенничества «практически к нулю»"
Я не настоящий сварщик, но мне кажется, причины этого несколько в другом. Например, в падении роста новых продавцов.
Ну после всех штрафов, макисмально странно идти на вб. Тот же озон хорошая площадка.
Озон по сравнению с WB ужас ужасный. Просто штрафов меньше на порядок.
а расскажите, почему «ужас ужасный»? слышала не раз, что озон, наоборот, во многом выигрывает
https://vc.ru/u/1612343-a-t/659656-skazhem-net-postoplate
Все проблемы Озон актуальны до сих пор, форум провели, ничего не изменилось и только новые гайки закручивают продавцам
Мм...нет, не хорошая :)
Почитайте их чат в телеге, например. Там проблем выше крыши
Но за это надо привести ещё пять продавцов!
Хорошо, что снизил, плохо, что не убрал совсем.
Так хоть совсем треш отсеивается. 10к для любого бизнеса даже самозанятого подъемная плата
ВБ снизил плату с 30.000 до 10.000 но ее надо оплатить три раза
норм, на 20к заскамили кого-то
сейчас опять к ним в офис придут просить вернуть деньги
Чем ниже порог, тем больше штрафов.
Нужно больше золота!
Наконец они идут по дороге из жёлтого кирпича
Что хочу, то и ворочу))) цирк а не маркетплейс
“Это, например, компьютерные алгоритмы, с помощью которых она «пресекла» 70% «самовыкупов» — ситуаций, когда продавец покупает свой же товар.“
Кто знающий, просветите - а почему WB с этим борется? Ну выкупают сами у себя, ну и ладно. В чем проблема для маркетплейса?
накрутка отзывов
Пов: ВБ нассал на продавцов которые платили по 30к за регистрацию
Видимо грамотные управленческие решения все же привели к оттоку продавцов. Новое мясо заманивают.