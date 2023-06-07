Торговля
Полина Лааксо

Wildberries снизил плату за регистрацию для новых продавцов с 30 тысяч рублей до 10 тысяч рублей Статьи редакции

Столько плата составляла изначально — когда её только ввели.

  • Маркетплейс решил уменьшить сумму платежа, так как программа со взносами уже помогла свести количество случаев мошенничества «практически к нулю».
  • Помимо этого, компания продолжает вводить новые инструменты, чтобы предотвращать регистрацию мошенников и обман покупателей. Это, например, компьютерные алгоритмы, с помощью которых она «пресекла» 70% «самовыкупов» — ситуаций, когда продавец покупает свой же товар.
  • Wildberries установил «гарантийный платёж» в 10 тысяч рублей для новых продавцов ещё в сентябре 2022 года — чтобы бороться с теми, кто создаёт подставные личные кабинеты и ложные карточки товаров. Взнос сделали невозвратным, иначе это бы «открыло новую лазейку» для мошенников, поясняли тогда в компании.
  • В октябре 2022 года сумму платежа повысили до 30 тысяч рублей, чтобы ужесточить меры борьбы со злоумышленниками и контрафактом.
Источник: «Вечерняя Москва»

#новость #wildberries

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 Руслан Астратов

И всё равно вайлдберрис по-прежнему ебаная помойка

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Слегка Придурковатый

Написал как боженька.

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Слегка Придурковатый

"...так как программа со взносами уже помогла свести количество случаев мошенничества «практически к нулю»"

Я не настоящий сварщик, но мне кажется, причины этого несколько в другом. Например, в падении роста новых продавцов.

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Om a

Ну после всех штрафов, макисмально странно идти на вб. Тот же озон хорошая площадка.

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Нейрослав Жепетеев

Озон по сравнению с WB ужас ужасный. Просто штрафов меньше на порядок.

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Полина Лааксо
Автор

а расскажите, почему «ужас ужасный»? слышала не раз, что озон, наоборот, во многом выигрывает

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Barabas77

https://vc.ru/u/1612343-a-t/659656-skazhem-net-postoplate

Скажем: НЕТ ПОСТОПЛАТЕ‼ — А.Т. на vc.ru
Уважаемся озон,мы с вами работаем уже 2 года. И когда мы заходили на площадку,вы были лучшим МП…
vc.ru
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Перламутрово-Мышиный

Все проблемы Озон актуальны до сих пор, форум провели, ничего не изменилось и только новые гайки закручивают продавцам

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Valeryi

Мм...нет, не хорошая :)
Почитайте их чат в телеге, например. Там проблем выше крыши

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Вадим Д.
снизил плату за регистрацию для новых продавцов с 30 000 ₽ до 10 000 ₽

Но за это надо привести ещё пять продавцов!

Хорошо, что снизил, плохо, что не убрал совсем.

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Батищев Александр

Так хоть совсем треш отсеивается. 10к для любого бизнеса даже самозанятого подъемная плата

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Артур Маслов

ВБ снизил плату с 30.000 до 10.000 но ее надо оплатить три раза

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hakhagmon

норм, на 20к заскамили кого-то

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hakhagmon

сейчас опять к ним в офис придут просить вернуть деньги

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Нейрослав Жепетеев

Чем ниже порог, тем больше штрафов.
Нужно больше золота!

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Timur Aristov

Наконец они идут по дороге из жёлтого кирпича

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Игрок

Что хочу, то и ворочу))) цирк а не маркетплейс

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Яро

“Это, например, компьютерные алгоритмы, с помощью которых она «пресекла» 70% «самовыкупов» — ситуаций, когда продавец покупает свой же товар.“

Кто знающий, просветите - а почему WB с этим борется? Ну выкупают сами у себя, ну и ладно. В чем проблема для маркетплейса?

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hakhagmon

накрутка отзывов

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Savage Savage

Пов: ВБ нассал на продавцов которые платили по 30к за регистрацию

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Sasha Step

Видимо грамотные управленческие решения все же привели к оттоку продавцов. Новое мясо заманивают.

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21 комментарий
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