Активы Adidas в России планируют купить владелец российского бизнеса Reebok и собственник Dubai Mall — «Ведомости» Статьи редакции
Переговоры находятся на «продвинутой» стадии. Закрыть сделку хотят к осени 2023 года.
- Об участии в переговорах турецкой FLO Retailing и ближневосточной Daher Group «Ведомостям» рассказали два источника на рынке недвижимости. По их словам, большая часть кандидатов уже «отсеялась». Представитель головной структуры Adidas информацию «не опроверг». Претенденты на запрос газеты не ответили.
- Если учесть товарные запасы и сохранить поставки, сумма сделки может составить от 12 млрд рублей, полагает глава департамента торговли консалтинговой CORE.XP Марина Малахатько. В «Infoline-аналитике» активы оценивают в 3-5 млрд рублей с учётом дисконта в 50%.
- После покупки сеть могут переименовать, сохранив отсылку к бренду. Так сделала Alshaya Group, перезапустив магазины Mothercare как Motherbear. Собеседники «Ведомостей» также допускают, что на месте точек Adidas откроются совершенно другие магазины — как когда на месте Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius испанской Inditex разместились несвязанные с ними бренды.
- Каким будет ассортимент — неизвестно. Опрошенные газетой эксперты считают, что покупателю лучше сохранить монобрендовый формат, так как на мультибрендовый уже перешли многие другие компании. К тому же «ценность именно Adidas для российского потребителя очень высока».
- Adidas приостановил работу в России и закрыл розничные магазины в марте 2022 года. Местное подразделение компании поддерживает деятельность, сдавая в субаренду часть офисных и складских помещений. Выручка ООО «Адидас» за 2022 год, по данным «Контур Фокуса», снизилась на 55% и составила 25 млрд рублей, чистый убыток — 7,9 млрд рублей.
- В мае 2023 года источники «Ъ» рассказывали, что Adidas рассматривает возможность передать российский бизнес иностранному инвестору, но в офисах компании планы не комментировали.
- Международную компанию FLO Retailing основали в начале 1960-х. Она управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и немецким брендом Reno, владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack и в мае 2022-го выкупила магазины Reebok в России, которые переименовали в SneakerBox.
- Daher Group владеет крупнейшим в мире ТРК Dubai Mall и развивает по франшизе более 40 международных брендов, включая Decathlon, Adidas, Deichmann, Calzedonia и Mango. В октябре 2022 года она выкупила российские активы у Inditex — владельца Zara, Bershka, Pull&Bear и других брендов. Те открылись в апреле 2023 года под новыми вывесками.
- В мае источники «Ведомостей» также сообщали, что оба претендента ведут переговоры о покупке российских активов Decathlon.
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Ну здравствуйте, давно не виделись:
Только отечественное. Donbas 8 Year Edition
Какие тяги. За сколько такие приобрести можно?
Такое передается только по наследству
Искусство бесценно
Жесть какая 😱
Сто лет такие не видел. Где брали?
Главное, чтобы не AIDS.
Предчувствую, что откроют аналог, и ассортимент там будет скудный и грустный.
Хрень и точка?
Одевайся во что дают и точка
Подрежут ассортимент, но не сильно. В принципе это было ожидаемо
Это уже завершенная сделка, они переговоры ведут как минимум с января-февраля. И внутри того же Фло открыто говорят о присоединении магазинов Адидас до конца года. Осень всё-таки довольно оптимистично.
А чего так долго?
Пора стены менять, а то износились )
Как же печально наблюдать, что все реально ушли. Доживем интересно до возвращения или нет(