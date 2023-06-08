Владелец Vans решил переориентировать российский бизнес на оптовые продажи Статьи редакции
Компания закрыла все розничные точки в России.
- Американский производитель одежды и обуви VF Corporation, которая в том числе владеет брендами Vans и The North Face, решила полностью отказаться от розничных магазинов в России и перевести местное подразделение на оптовые поставки. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на отчётность российского юрлица компании ООО «ВФ Си-Ай-Эс».
- По данным газеты, последние магазины Vans в России закрыли весной 2023-го. В апреле «ВФ Си-Ай-Эс» получила первую в 2023 году декларацию соответствия для поставки женской и мужской одежды The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland.
- Марки не попадают под европейские санкции, которые запрещают поставки в Россию одежды дороже €300 за единицу товара, отмечает «Ъ». Поставщиком в документе указана швейцарская VF International, а производственными площадками — фабрики в Японии, Китае, Бангладеше, Малайзии, Вьетнаме и странах ЕС.
- Переориентация на оптовые продажи — компромиссный вариант, считают опрошенные газетой эксперты. Продолжение работы в качестве оптового поставщика позволяет сохранить обороты бизнеса и снизить риски, связанные с прямым присутствием на рынке и содержанием розничных магазинов.
- VF Corporation развивала розничную сеть Vans в России с 2020-го, пишет «Ъ». К 2022 году в Москве и Санкт-Петербурге работало 12 магазинов. После начала «спецоперации» компания приостановила поставки продукции, а также онлайн- и офлайн-продажи. По данным «Контур Фокуса», выручка «ВФ Си-Ай-Эс» за 2022 года сократилась вдвое и составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 307 млн рублей.
1716 просмотров
А дальше уже с «оптовых баз» всё разойдётся в розницу: рынки, комиссионки, WB (-:
Остроумно что звездец
Значит, так.
1. Вы – идете подыхать на войне;
2. Вам – в РФ больше торговать нельзя совсем;
3. Вы, так и быть, торгуйте, но смените название.
А мы будем продолжать так, как нам удобно. Нам надо "сохранить обороты бизнеса и снизить риски, связанные с прямым присутствием на рынке и содержанием розничных магазинов".
Удобно, чо.
все школьники уписаются от восторга
Ну почему школьники только. У The North Face вполне неплохие себе вещи и для взрослого человека.
Почему бы и нет? Деньги сами себя не заработают, зачем отказываться от прибыльного бизнеса?
Во всем должно быть рациональное зерно)))
На садоводе Vans есть оптом и в розницу