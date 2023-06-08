Кредиторы Podium Market решили взыскать долги через банкротство «Стокманна» — нового владельца активов компании Статьи редакции
Через суд они хотят вернуть долг в 1,69 млрд рублей.
- Кредиторы сети Podium Market обсудят вопрос о взыскании долгов ритейлера через банкротство «Стокманна», обнаружил РБК в базе Единого федерального реестра юридически значимых сведений. Конкурсный управляющий Podium Market (ООО «Инвестиционно-производственная компания Атлас») Владимир Сахаров опубликовал уведомление о проведении 23 июня 2023 года собрания кредиторов, где обсудят вопрос о принудительном взыскании.
- До этого «Стокманн» отказался от заключения мирового соглашения, рассказал изданию представитель кредитора.
- Совладелец «Стокманна» Яков Панченко договорился о покупке активов Podium Market в 2017 году. «Стокманн» получил товарные остатки, торговое оборудование, арендные права и исключительные права на магазины Podium Market. В июне 2018-го последнюю признали банкротом по инициативе поставщиков компании.
- За продажу бизнеса «Атлас» должен был получить 160 млн рублей, но «покупателю предоставили необоснованный дисконт» — сумма сделок в итоге составила 135,3 млн рублей. Судебная экспертиза заключила, что цену активов занизили в 12 раз, рыночную стоимость бизнеса оценили в 1,69 млрд рублей.
- В ноябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования кредиторов об оспаривании сделки и признал продажу «Стокманну» товарных знаков и розничных магазинов Podium Market в московских ТЦ «Европейский» и «Модный сезон», а также в краснодарском «OZ Молл» и БЦ «Пушкинский» в Казани недействительной. Он постановил взыскать со «Стокманна» 1,69 млрд рублей.
- Представитель «Стокманн» назвал действия конкурсного управляющего «Атласа» «необоснованным давлением на фоне судебного спора». Ритейлер будет обжаловать решения арбитражного суда, которое ещё не вступило в законную силу, добавили в компании.
- Купить российский «Стокманн» в январе 2022 года планировал «Сбер» для развития «Сбермегамаркета». Но в апреле банк отказался от покупки сети магазинов. В декабре международный холдинг Global Fashion Group продал Lamoda совладельцу «Стокманна» Якову Панченко.
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Будет переименован в ТЦ «Китайский»?
Удивительно, но в этот раз Сбер принял верное решение.
После 24 февраля, сберу явно поплохело
Не только сберу, прямо скажем. На фоне прочих, ему ещё весьма неплохо живётся.
судя по циферкам по внутренним продуктам - весьма збс живется