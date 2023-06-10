Владелец брендов Zewa и Libresse объявил о продаже российского бизнеса Статьи редакции
Об уходе с местного рынка компания объявила в апреле 2022 года.
- Шведская производитель Essity, который владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, подписал соглашение о продаже российских активов. Покупатель и сумма сделки не раскрываются.
- Компания также получила одобрение правительственной комиссии, следует из заявления. Сделка может быть закрыта во втором квартале 2023 года.
- Essity начала работу в России в 1994 году. В апреле 2022-го компания объявила об уходе с местного рынка и провела обесценивание российских активов.
- По собственным данным производителя, чистая выручка от бизнеса в России составляет около 2% от общей выручки. Essity полагает, что сделка не окажет существенного финансового влияния на бизнес компании.
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Да их бизнесом только жопу подтирать!
Лайк
И ещё кое какие места
На вкус и цвет..
Я вам запрещаю срать
ого, напугали еже голой жопой. без скандинавских помощников уж как.то проживём.
Ну да. Жопа в говне, зато скрепы на месте.
Лопухами подтираться не пробовали? Экологически чисто, экономически эффективно, патриотически скрепно и все такое. Понимать надо
бабка.jpg
У родителей спасите как в скрепном совке аккуратно нарезанной комсомолочкой подтирались
Кроме Зевы никто ж бумагу не производит. И сразу будет дефицит туалетной бумаги. Приплетатель 80 уровня, который из Европы рассказывает как нам тут жить.
Бумага из Набережных Челнов недорога и хороша.
Жаль что кроме зевы, никто не умеет делать туалетную бумагу
Теперь будет бумага из Челнов по цене зевы. Только выиграли.
Да и сейчас лопухом не брезгливо, если отсутствуют удобства.
Враньё. Никто её не резал, рвали по складке.
2% выручки в помоечку. Интересно, почему спустя столько времени уходят таки
Сложно выводить прибыль, не видят перспектив роста или хотя бы стабильности экономики, токсичный опасный рынок. Короче, как все, смотря вперед не видят интереса на данном рынке на горизонте 10+ лет. Выгоднее уйти хоть с чем-то, чем потом отожмут все полевые командиры или государство
Очередные сказки про токсичный рынок, который только в головах у фантазеров.
У них у всех эти доходы от 2% до 5% примерно
И все бахвалятся мол пиздец не скажется нихера на выручке. По факту там процент зашкаливает и они смотрят и видят как вернуть бизнес назад. Но не могут, потому что не поймут их
Это из разряда "вернутся летом, приползут на коленях"?
Это из разряда "вставляют опцион на обратный выкуп в каждую сделку, потому что ни за что не планируют веернуться"
Конечно они хотели бы вернуться, с этим никто не спорит. Просто, я более чем уверен, никто не "спит и видит" возвращения. Или вы думаете, что топы компаний места себе не находят, дай вернуться в Россию?
Потому что межправкомиссия согласует все сделки по уходу. А это специально не быстро.
россияне не должны срать
Правильно, за них это "правительство" делает)))
Блин, нормальная TP была, только ее брал :( Придется теперь рукипедию распечатывать и мять...
дык заводы остаются? Просто называться будет по-другому.
Пора вернуть продукцию Сактывкарского ЦБК!
И ведь вернется :-) Свято жопо пусто не бывает!
В Китае бумага хорошая...
мировой бренд - бумага из Набережных Челнов))
Просто верните смываемую втулку, как будет называться вообще по ху й.
Втулку можно топить?
О черт, чем теперь подтираться после очередного чтения новостей.