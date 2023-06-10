Торговля
Артур Томилко

Владелец брендов Zewa и Libresse объявил о продаже российского бизнеса Статьи редакции

Об уходе с местного рынка компания объявила в апреле 2022 года.

  • Шведская производитель Essity, который владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, подписал соглашение о продаже российских активов. Покупатель и сумма сделки не раскрываются.
  • Компания также получила одобрение правительственной комиссии, следует из заявления. Сделка может быть закрыта во втором квартале 2023 года.
  • Essity начала работу в России в 1994 году. В апреле 2022-го компания объявила об уходе с местного рынка и провела обесценивание российских активов.
  • По собственным данным производителя, чистая выручка от бизнеса в России составляет около 2% от общей выручки. Essity полагает, что сделка не окажет существенного финансового влияния на бизнес компании.

#новость #essity #zewa

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35 комментариев
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 Куй

Да их бизнесом только жопу подтирать!

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Батищев Александр

Лайк

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Cere8ellum

И ещё кое какие места

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A H

На вкус и цвет..

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Кирилл Половинкин

Я вам запрещаю срать

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Unknown

ого, напугали еже голой жопой. без скандинавских помощников уж как.то проживём.

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ABpuOH

Ну да. Жопа в говне, зато скрепы на месте.

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VC головного мозга

Лопухами подтираться не пробовали? Экологически чисто, экономически эффективно, патриотически скрепно и все такое. Понимать надо

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Сергей Мазур

бабка.jpg

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Oleg

У родителей спасите как в скрепном совке аккуратно нарезанной комсомолочкой подтирались

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Милфхантер

Кроме Зевы никто ж бумагу не производит. И сразу будет дефицит туалетной бумаги. Приплетатель 80 уровня, который из Европы рассказывает как нам тут жить.

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Дмитрий Алексеев

Бумага из Набережных Челнов недорога и хороша.

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Ivan Mart

Жаль что кроме зевы, никто не умеет делать туалетную бумагу

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Мурад Муртазалиев

Теперь будет бумага из Челнов по цене зевы. Только выиграли.

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Cere8ellum

Да и сейчас лопухом не брезгливо, если отсутствуют удобства.

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VC головного мозга

Враньё. Никто её не резал, рвали по складке.

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yeah sure

2% выручки в помоечку. Интересно, почему спустя столько времени уходят таки

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Oleg

Сложно выводить прибыль, не видят перспектив роста или хотя бы стабильности экономики, токсичный опасный рынок. Короче, как все, смотря вперед не видят интереса на данном рынке на горизонте 10+ лет. Выгоднее уйти хоть с чем-то, чем потом отожмут все полевые командиры или государство

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Милфхантер

Очередные сказки про токсичный рынок, который только в головах у фантазеров.

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Mansplaining

У них у всех эти доходы от 2% до 5% примерно
И все бахвалятся мол пиздец не скажется нихера на выручке. По факту там процент зашкаливает и они смотрят и видят как вернуть бизнес назад. Но не могут, потому что не поймут их

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Михаил Толстых
смотрят и видят как вернуть бизнес

Это из разряда "вернутся летом, приползут на коленях"?

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Eozvarit

Это из разряда "вставляют опцион на обратный выкуп в каждую сделку, потому что ни за что не планируют веернуться"

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Михаил Толстых

Конечно они хотели бы вернуться, с этим никто не спорит. Просто, я более чем уверен, никто не "спит и видит" возвращения. Или вы думаете, что топы компаний места себе не находят, дай вернуться в Россию?

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Eozvarit

Потому что межправкомиссия согласует все сделки по уходу. А это специально не быстро.

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Артем Смирнов

россияне не должны срать

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Juja 111

Правильно, за них это "правительство" делает)))

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Император Нолимоций

Блин, нормальная TP была, только ее брал :( Придется теперь рукипедию распечатывать и мять...

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Leo Uvarov

дык заводы остаются? Просто называться будет по-другому.

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Виктор Котлов

Пора вернуть продукцию Сактывкарского ЦБК!

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Дмитрий Алексеев

И ведь вернется :-) Свято жопо пусто не бывает!

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dos en

В Китае бумага хорошая...

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Milton Fridman

мировой бренд - бумага из Набережных Челнов))

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Ами Варджа

Просто верните смываемую втулку, как будет называться вообще по ху й.

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Шерзод Шерзодов

Втулку можно топить?

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VC головного мозга

О черт, чем теперь подтираться после очередного чтения новостей.

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35 комментариев
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