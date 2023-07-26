Хочу выйти на маркетплейс. Как рассчитать бюджет?

Рассказываем о структуре тарифов «Яндекс Маркета» — и о том, как спрогнозировать выручку.

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Чтобы продажи приносили прибыль, а не убытки, важно просчитать возможные затраты и риски ещё до выхода на площадку. В этом материале собрали все нюансы тарифов, а в конце делимся ссылкой на калькулятор расходов для продавцов — чтобы не считать всё на бумажке.

Вот что нужно учесть перед началом продаж.

Базовые расходы, которые зависят от продавца

Например:

Стоимость закупки товара

Расходы на офис и персонал

Налоги

Услуги банка

Логистика, хранение, упаковка и маркетинг вне маркетплейса

Все эти расходы меняются от бизнеса к бизнесу. Например, не всем компаниям нужен офис. Цена закупки товаров может быть разной даже у одного поставщика — чаще всего она зависит от размера партии (как правило, чем больше партия, тем стоимость ниже).

На величину налога влияет форма юридического лица продавца. Например, для самозанятых налоговая ставка — 4 или 6%. При работе по УСН по схеме «Доходы» налог составит от 1 до 6%, а в системе «Доходы минус расходы» — 5–15%. Подробнее про налоги можно почитать здесь.

Услуги Маркета

Для всех моделей работы (FBY, FBS, Экспресс, DBS):

Тариф на размещение

Он взимается только после того, как пользователь купит и получит товар. Его размер зависит от категории и составляет 2–16% от цены продукта. Например, тариф на «средства для мытья посуды» — 6%, на «поводки для собак» — 9%, а на «кремы для ухода за лицом» — 11%.

Тариф за приём и перевод средств

Тариф маркетплейса зависит от частоты выплат, которую выбирает продавец: от минимального 1% при выплатах раз в месяц до 2,4% — при ежедневных. Подробнее обо всех условиях можно узнать в «Справке».

Для моделей с доставкой Маркета:

Оплата за обработку и логистику

Объём услуг (а значит и итоговая сумма), зависит от модели работы, которую выберет сам продавец.

Модель FBY (продажи со склада Маркета). В этом случае продавец платит:

— за обработку и подготовку заказов для доставки;

— доставку заказов до покупателя;

— доставку в регион покупателя (за доставку в федеральный округ покупателя платить не нужно).



Важно: возможна дополнительная оплата за хранение товаров на складе Маркета. Условия зависят от категории. Подробности о тарифах для всех моделей — в «Справке».

Модель FBS (продажи со склада продавца). Продавец хранит товары у себя, сам собирает из них заказы и отвозит в сортировочный центр или ПВЗ Маркета. В этом случае продавец платит:

— за обработку и подготовку заказов для доставки;

— доставку заказов до покупателя;

— доставку в населённый пункт покупателя.

Важно: нестандартные габариты товаров увеличивают стоимость доставки. Подробности о тарифах для всех моделей — в «Справке».

Экспресс (доставка за 1–2 часа по городу). Продавец упаковывает заказ на своём складе или в точке продаж и передаёт курьеру-партнёру Яндекса для доставки покупателю. В этом случае продавец оплачивает Маркету только услугу доставки.

Обратите внимание: если покупатель оформил возврат, оказанные Маркетом услуги нужно оплатить — они зависят от вашей модели работы и от причины возврата.

Как это работает

Представим, что вы продаете крем для лица за 519 ₽ по модели FBY. 11% от цены составит стоимость услуг размещения. Кроме того, в нашем примере у товара минимальный объёмный вес, а значит, стоимость перемещения в регион покупателя — 10 ₽. Учтём другие расходы на услуги Маркета:

В примере с кремом для лица выручка составит 398,06 ₽

Расходы на продвижение — опционально

Маркет предлагает разные инструменты для продвижения ваших товаров. Рекомендуем сразу учитывать участие в акциях — покупатели уже привыкли к этим механикам. А также подключать буст продаж, чтобы сделать предложение заметнее на маркетплейсе.

1 рубль, вложенный в буст, дает в среднем 20 рублей дополнительной выручки.

Если у вас есть опыт продаж, вы уже понимаете, сколько готовы потратить на продвижение, то рассчитать рекламный бюджет не составит труда. Если опыта нет, на первом этапе можно ориентироваться на сумму в 3—5% от прогнозируемой в калькуляторе выручки.

А о продвижении на Маркете вы можете узнать больше из нашего бесплатного курса. В нём мы делимся рекомендациями по расчёту расходов на привлечение, выбору инструментов и росту заказов.

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