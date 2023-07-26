Торговля
Яндекс Маркет

Хочу выйти на маркетплейс. Как рассчитать бюджет?

Рассказываем о структуре тарифов «Яндекс Маркета» — и о том, как спрогнозировать выручку.

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Чтобы продажи приносили прибыль, а не убытки, важно просчитать возможные затраты и риски ещё до выхода на площадку. В этом материале собрали все нюансы тарифов, а в конце делимся ссылкой на калькулятор расходов для продавцов — чтобы не считать всё на бумажке.

Вот что нужно учесть перед началом продаж.

Базовые расходы, которые зависят от продавца

Например:

  • Стоимость закупки товара
  • Расходы на офис и персонал
  • Налоги
  • Услуги банка
  • Логистика, хранение, упаковка и маркетинг вне маркетплейса

Все эти расходы меняются от бизнеса к бизнесу. Например, не всем компаниям нужен офис. Цена закупки товаров может быть разной даже у одного поставщика — чаще всего она зависит от размера партии (как правило, чем больше партия, тем стоимость ниже).

На величину налога влияет форма юридического лица продавца. Например, для самозанятых налоговая ставка — 4 или 6%. При работе по УСН по схеме «Доходы» налог составит от 1 до 6%, а в системе «Доходы минус расходы» — 5–15%. Подробнее про налоги можно почитать здесь.

Услуги Маркета

Для всех моделей работы (FBY, FBS, Экспресс, DBS):

Тариф на размещение

Он взимается только после того, как пользователь купит и получит товар. Его размер зависит от категории и составляет 2–16% от цены продукта. Например, тариф на «средства для мытья посуды» — 6%, на «поводки для собак» — 9%, а на «кремы для ухода за лицом» — 11%.

Тариф за приём и перевод средств

Тариф маркетплейса зависит от частоты выплат, которую выбирает продавец: от минимального 1% при выплатах раз в месяц до 2,4% — при ежедневных. Подробнее обо всех условиях можно узнать в «Справке».

Для моделей с доставкой Маркета:

Оплата за обработку и логистику

Объём услуг (а значит и итоговая сумма), зависит от модели работы, которую выберет сам продавец.

  • Модель FBY (продажи со склада Маркета). В этом случае продавец платит:
    — за обработку и подготовку заказов для доставки;
    — доставку заказов до покупателя;
    — доставку в регион покупателя (за доставку в федеральный округ покупателя платить не нужно).

Важно: возможна дополнительная оплата за хранение товаров на складе Маркета. Условия зависят от категории. Подробности о тарифах для всех моделей — в «Справке».

  • Модель FBS (продажи со склада продавца). Продавец хранит товары у себя, сам собирает из них заказы и отвозит в сортировочный центр или ПВЗ Маркета. В этом случае продавец платит:
    — за обработку и подготовку заказов для доставки;
    — доставку заказов до покупателя;
    — доставку в населённый пункт покупателя.

Важно: нестандартные габариты товаров увеличивают стоимость доставки. Подробности о тарифах для всех моделей — в «Справке».

  • Экспресс (доставка за 1–2 часа по городу). Продавец упаковывает заказ на своём складе или в точке продаж и передаёт курьеру-партнёру Яндекса для доставки покупателю. В этом случае продавец оплачивает Маркету только услугу доставки.

Обратите внимание: если покупатель оформил возврат, оказанные Маркетом услуги нужно оплатить — они зависят от вашей модели работы и от причины возврата.

Как это работает

Представим, что вы продаете крем для лица за 519 ₽ по модели FBY. 11% от цены составит стоимость услуг размещения. Кроме того, в нашем примере у товара минимальный объёмный вес, а значит, стоимость перемещения в регион покупателя — 10 ₽. Учтём другие расходы на услуги Маркета:

В примере с кремом для лица выручка составит 398,06 ₽

Расходы на продвижение — опционально

Маркет предлагает разные инструменты для продвижения ваших товаров. Рекомендуем сразу учитывать участие в акциях — покупатели уже привыкли к этим механикам. А также подключать буст продаж, чтобы сделать предложение заметнее на маркетплейсе.

1 рубль, вложенный в буст, дает в среднем 20 рублей дополнительной выручки.

Если у вас есть опыт продаж, вы уже понимаете, сколько готовы потратить на продвижение, то рассчитать рекламный бюджет не составит труда. Если опыта нет, на первом этапе можно ориентироваться на сумму в 3—5% от прогнозируемой в калькуляторе выручки.

А о продвижении на Маркете вы можете узнать больше из нашего бесплатного курса. В нём мы делимся рекомендациями по расчёту расходов на привлечение, выбору инструментов и росту заказов.

Есть способ прикинуть выручку быстро

Сумма, которую вы будете платить маркетплейсу, зависит от модели работы, которую выбираете вы сами. Рассчитать примерные расходы на услуги маркетплейса по каждой модели и категории вашего товара можно с помощью калькулятора.

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4 комментария
Сергей Чурствин

Полезно. Как раз общался с менеджером Яндекс маркета, но пару моментов из статьи для себя почерпнул.

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Марина Леопардовна

Имхо, но заходить на маркетплейсы, всё таки, лучше с уже имеющейся базой. Тут они помогут. А делать эти каналы первыми опасненько

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Dmitriy Mamaev

Из собственного опыта и тех проектов, с которыми общался - если вы заходите на маркетплейс с наценкой меньше 50%, вероятнее всего по итогу у вас будет минус. Вопрос только в том, когда вы сможете это понять.

Ну и еще ни один маркетплейс об этом не пишет, но по факту вам нужно иметь немало свободных средств, так как доставка и перевод денег обратно занимает минимум 2-3 недели при графике выплат раз в неделю, а новые отгрузки нужно на что-то производить.

Но самое занимательное - возвраты, так как у всех маркетпейсов возврат товара, если его не удалось доставить, официально может длиться до 60 дней. А если вам все-таки его вернули, но с ним что-то не так, то у них еще 45 дней на рассмотрение претензии, где вы будете доказывать, что передавали нормальный товар, прикладывая документы закупки, видео упаковки и т.п.

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Dmitriy Mamaev

Да, отдельный привет маркетплейсам, которые требуют при подаче претензии, чтобы на видео был процесс комплектации и отгрузки, при этом должны быть обязательно видны все этикетки и марки.

Мы вот пока не придумали, как такое организовать, кроме как выставить человека, который будет прям каждую посылку снимать с рук и со всех сторон)

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4 комментария
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