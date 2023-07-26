Хочу выйти на маркетплейс. Как рассчитать бюджет?
Рассказываем о структуре тарифов «Яндекс Маркета» — и о том, как спрогнозировать выручку.
Чтобы продажи приносили прибыль, а не убытки, важно просчитать возможные затраты и риски ещё до выхода на площадку. В этом материале собрали все нюансы тарифов, а в конце делимся ссылкой на калькулятор расходов для продавцов — чтобы не считать всё на бумажке.
Вот что нужно учесть перед началом продаж.
Базовые расходы, которые зависят от продавца
Например:
- Стоимость закупки товара
- Расходы на офис и персонал
- Налоги
- Услуги банка
- Логистика, хранение, упаковка и маркетинг вне маркетплейса
Все эти расходы меняются от бизнеса к бизнесу. Например, не всем компаниям нужен офис. Цена закупки товаров может быть разной даже у одного поставщика — чаще всего она зависит от размера партии (как правило, чем больше партия, тем стоимость ниже).
На величину налога влияет форма юридического лица продавца. Например, для самозанятых налоговая ставка — 4 или 6%. При работе по УСН по схеме «Доходы» налог составит от 1 до 6%, а в системе «Доходы минус расходы» — 5–15%. Подробнее про налоги можно почитать здесь.
Услуги Маркета
Для всех моделей работы (FBY, FBS, Экспресс, DBS):
Тариф на размещение
Он взимается только после того, как пользователь купит и получит товар. Его размер зависит от категории и составляет 2–16% от цены продукта. Например, тариф на «средства для мытья посуды» — 6%, на «поводки для собак» — 9%, а на «кремы для ухода за лицом» — 11%.
Тариф за приём и перевод средств
Тариф маркетплейса зависит от частоты выплат, которую выбирает продавец: от минимального 1% при выплатах раз в месяц до 2,4% — при ежедневных. Подробнее обо всех условиях можно узнать в «Справке».
Для моделей с доставкой Маркета:
Оплата за обработку и логистику
Объём услуг (а значит и итоговая сумма), зависит от модели работы, которую выберет сам продавец.
- Модель FBY (продажи со склада Маркета). В этом случае продавец платит:
— за обработку и подготовку заказов для доставки;
— доставку заказов до покупателя;
— доставку в регион покупателя (за доставку в федеральный округ покупателя платить не нужно).
- Модель FBS (продажи со склада продавца). Продавец хранит товары у себя, сам собирает из них заказы и отвозит в сортировочный центр или ПВЗ Маркета. В этом случае продавец платит:
— за обработку и подготовку заказов для доставки;
— доставку заказов до покупателя;
— доставку в населённый пункт покупателя.
- Экспресс (доставка за 1–2 часа по городу). Продавец упаковывает заказ на своём складе или в точке продаж и передаёт курьеру-партнёру Яндекса для доставки покупателю. В этом случае продавец оплачивает Маркету только услугу доставки.
Обратите внимание: если покупатель оформил возврат, оказанные Маркетом услуги нужно оплатить — они зависят от вашей модели работы и от причины возврата.
Как это работает
Представим, что вы продаете крем для лица за 519 ₽ по модели FBY. 11% от цены составит стоимость услуг размещения. Кроме того, в нашем примере у товара минимальный объёмный вес, а значит, стоимость перемещения в регион покупателя — 10 ₽. Учтём другие расходы на услуги Маркета:
В примере с кремом для лица выручка составит 398,06 ₽
Расходы на продвижение — опционально
Маркет предлагает разные инструменты для продвижения ваших товаров. Рекомендуем сразу учитывать участие в акциях — покупатели уже привыкли к этим механикам. А также подключать буст продаж, чтобы сделать предложение заметнее на маркетплейсе.
Если у вас есть опыт продаж, вы уже понимаете, сколько готовы потратить на продвижение, то рассчитать рекламный бюджет не составит труда. Если опыта нет, на первом этапе можно ориентироваться на сумму в 3—5% от прогнозируемой в калькуляторе выручки.
А о продвижении на Маркете вы можете узнать больше из нашего бесплатного курса. В нём мы делимся рекомендациями по расчёту расходов на привлечение, выбору инструментов и росту заказов.
Есть способ прикинуть выручку быстро
Сумма, которую вы будете платить маркетплейсу, зависит от модели работы, которую выбираете вы сами. Рассчитать примерные расходы на услуги маркетплейса по каждой модели и категории вашего товара можно с помощью калькулятора.
Полезно. Как раз общался с менеджером Яндекс маркета, но пару моментов из статьи для себя почерпнул.
Имхо, но заходить на маркетплейсы, всё таки, лучше с уже имеющейся базой. Тут они помогут. А делать эти каналы первыми опасненько
Из собственного опыта и тех проектов, с которыми общался - если вы заходите на маркетплейс с наценкой меньше 50%, вероятнее всего по итогу у вас будет минус. Вопрос только в том, когда вы сможете это понять.
Ну и еще ни один маркетплейс об этом не пишет, но по факту вам нужно иметь немало свободных средств, так как доставка и перевод денег обратно занимает минимум 2-3 недели при графике выплат раз в неделю, а новые отгрузки нужно на что-то производить.
Но самое занимательное - возвраты, так как у всех маркетпейсов возврат товара, если его не удалось доставить, официально может длиться до 60 дней. А если вам все-таки его вернули, но с ним что-то не так, то у них еще 45 дней на рассмотрение претензии, где вы будете доказывать, что передавали нормальный товар, прикладывая документы закупки, видео упаковки и т.п.
Да, отдельный привет маркетплейсам, которые требуют при подаче претензии, чтобы на видео был процесс комплектации и отгрузки, при этом должны быть обязательно видны все этикетки и марки.
Мы вот пока не придумали, как такое организовать, кроме как выставить человека, который будет прям каждую посылку снимать с рук и со всех сторон)