Суд постановил взыскать с Decathlon более 140 млн рублей за закрытие магазина в ТРК в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Ритейлер объявил о приостановке работы в марте 2022 года и ищет покупателя на свои российские активы, говорили источники.
- В конце мая 2023 года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ООО «СПб-Лето» — оператора ТРК «Лето» в Санкт-Петербурге, к ООО «Октоблу» — управляющей структуры спортивного ритейлера Decathlon. Внимание на решение обратили «Ведомости».
- Суд постановил взыскать с ответчика более 143 млн рублей, из которых 121 млн рублей — штраф за «самовольное закрытие помещений» с июня по декабрь 2022-го. А также штраф в размере €1000 за каждый час закрытия магазина, начиная со второго часа закрытия с 28 декабря 2022 года по дату фактического исполнения решения суда или возобновления работы магазина.
- Decathlon в суде настаивал, что закрыл магазин по уважительным причинам — «из-за глобальных изменений экономической обстановки и ограничений Евросоюза на ввоз в Россию товаров, которые формировали 10% от общего годового товарооборота».
- У ритейлера в этом торговом центре был магазин площадью 5529 м², указывает газета. Он прекратил работу 27 июня 2022 года. Решение ещё можно обжаловать. В Decathlon не ответили на запрос издания.
- Ритейлер объявил о приостановке работы в России в марте 2022 года. У сети 57 магазинов в стране. В январе 2023-го источники РБК говорили, что французская компания начала искать покупателя на свои российские активы. В мае «Ведомости» писали, что переговоры ведут турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group.
- Как пишет газета, «Октоблу» — основное юрлицо ритейлера в России. В 2022 году его выручка составила 15,3 млрд рублей против 28,6 млрд рублей в 2021-м, а чистый убыток — 7,6 млрд рублей против чистой прибыли почти 1,5 млрд рублей годом ранее.
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Тоже что-ли в суд подать на Ikea например, за что что ушли из России, а я хотел там второй матрас и стул купить. Юристы возьмётесь за дело? Прибыль пополам - 50 млн. вам, 50 мне 🤗
Хуевей когда покупаешь у них кухню с 25 летней гарантией и они валят.
Долго думал, когда это Хуавей начал кухни делать
Я бы на месте юристов взялся...
эм, а с каких пор частный собственник бизнеса не имеет право прекращать свою деятельность? Напомните по какой статье бизнесмен не может прекратить ведение бизнеса и обязан продолжать деятельность?
Имеет право, конечно. Но при этом он расторгает договор аренды и съезжает. А магазины Декатлон просто перестали открываться. За такое практически всегда штрафы прописываются в договорах аренды с торговыми центрами. Даже за закрытие торговой точки на час раньше, чем предусмотрено договором.
Ну там видимо в договоре от арендодателя много всего интересного написано было. Типа, проходимость, хуедимость, все дела.
форс-мажор внезапно
С таких пор, как заключает договор аренды для осуществления своей деятельности.
ну так аренда не прекратилась, прекратились продажи. В договоре аренды написано что магазин не может быть, пусть и временно, закрыт на перестройку, на смену дизайна, расположение стеллажей и прочего? Т.е. так в договоре и прописано что магазин помимо платежей обязан не прекращать обслуживание за время аренды?
Конечно в договоре это прописано.
Как и в любом другом договоре аренды любого магазина в практически любом ТЦ. Скажу больше, там прописываются даже штрафы за позднее октрытие. Например ТЦ открывается в 10, а магазин открылся на 10:30. За это почти всегда будет штраф.
заходя в ТЦ, ты подписываешься под условия ТЦ. Не нравится - строй себе свой магазин как Леруа Мерлен. ТЦ заинтересован, чтобы все магазины работали одновременно, тем более крупные. Нафиг ТЦ такой якорный арендатор, который берет и закрывается и перестает генерировать трафик? С такими арендаторами всякие сложные долгосрочные договоры. Если у ТЦ что-то ломается, штрафуется ТЦ, если у арендатора - то арендатор.
Может, но должен будет платить неустойку
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/99c5db46-5e98-45e9-af03-a80d838ad051/c8f444c1-d087-404b-87c3-ba38214b3106/A40-299488-2022_20230531_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
Вот дело, можете почитать. Там в договоре были условия прописаны. В частности о ведении коммерческой деятельности и максимизации прибыли за весь период аренды.
хм, прочитал, сразу вопрос, а в остальное время как проверялось соответствие пункту о достижении максимальной прибыли? Т.е. были какие-то эксперты которые смотрели что заведение никак не могло получить еще на 10 рублей больше? Опять же условия в которых оказался магазин позволяли получить прибыль больше чем ноль? Это по мнению кого так было? По мнению арендодателей? У них какая-то конкретная сумма была? Нет претензий по поводу того что летом меньше лыж покупают? Или как-то учитывали обстановку? А как это происходило? Там в тексте указано что исходили из внутренних убеждений при оценке. А это треш, этак можно иметь внутреннее убеждение что магазин триллион баксов дол,жен за неделю получать как максимальную, а если меньше, то это нарушение условий арендв.
Ну например такая что если у тебя магаз на общем входе самое перцовое место,доходное а ты взял и закрыл его и во весь тц теперь с подвала вход.Это лишь один из сотен примеров
так запрещено это чем? Точнее так, что вход не может быть сделан в тц так чтобы закрытие любого из магазинов закрывал вход в тц. Иначе тц сам законы нарушает. С тц больше денег тогда должны взять
Оспидя ,какой занудный то,ну в самом центре например,чтоб через него можно было насквозь пройти к другим магазам,закрылся всем проход, а теперь в обход ,ничего критичного,но не так неудобно всем.В договоре прописано чтоб проход давал
Кстати так оно в Лето и было, когда Декатлон расползся на коридор, один из западных входов в ТЦ стал только через него. Впрочем после закрытия Декатлона открыли длинный ходок по техническим коридорам в обход Декатлона
Договор с ТЦ
«из-за глобальных изменений экономической обстановки и ограничений Евросоюза на ввоз в Россию товаров, которые формировали 10% от общего годового товарооборота»
Ну чесгря отмазка так себе. Если бы хотели остаться, то могли бы у своих соотечественников из Леруа Мерлен спросить, чо каво, перестроили логистику и дальше бы заколачивали бабки.
Однако...
Короче, «оттепель» закончилась, ждите исков, ушедшие и уходящие!
Дисконт 50% с продажи бизнеса, ещё сколько-то налога, ну и штраф по суду за закрытие.
Если б ты знал законы и читал договоры аренды, возможно не нес бы такую чушь. Самовольно ты не можешь взять и съехать, только потому что тебе так захотелось.
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Комментарий удален модератором
Лето в СПБ, это самый упоротый ТЦ из всех. От туда арендаторы бегут, как крысы с тонущего корабля. Мало того что продажи там не пампятся от слова совсем, так еще и система штрафов от администрации буквально за каждый чих.
При этом в сильный дождь топит треть коммерческих помещений и никто с этим ничего не делает уже с десяток лет. Так что совершенно не удивлен.
Лето не единственное место где был Декатлон
Так их проклятых буржуев!
Забота об инвестициях по русски в деле
[Самый гуманный суд в мире]
Для тех, кому лень читать, вот суть из судебного дела:
"Ответчик не представил достоверных и допустимых доказательств реальной невозможности поставки товаров, не представил доказательств, что им предпринимались попытки осуществлять поставки иными способами. Приведенные ответчиком обстоятельства: запрет ввоза товаров, продажа которых составляет 10% от оборота, и невыполнение обязательств со стороны двух перевозчиков составляют обычный предпринимательский риск, на который ответчик как коммерческая организация, осуществляющая систематическую направленную на получение прибыли деятельность, должен был рассчитывать при заключении Договора аренды. Более того, в материалы дела представлены доказательства того, что после закрытия помещений магазина Decathlon в Торговом центре ответчиком была продолжена реализация товаров в онлайн формате (на маркетплейсах OZON, Яндекс-маркет и других в сети Интернет).
Таким образом, суд относится скептически к доводам ответчика о
невозможности продолжать предпринимательскую деятельность в арендуемых помещениях, а приведенные ответчиком обстоятельства не являются ни уважительными причинами закрытия помещений магазина Decathlon, ни существенным изменением обстоятельств по смыслу статьи 451 ГК РФ."