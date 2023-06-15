«Яндекс Маркет» представил открытые аукционы для закупки товаров у поставщиков Статьи редакции
Раньше маркетплейс самостоятельно находил компании, у которых приобретал товары на продажу.
- Любые продавцы и производители теперь могут участвовать в закупках для «Яндекс Маркета» в формате открытого аукциона, сообщила компания. Для этого нужно зарегистрироваться на маркетплейсе в качестве поставщика и во вкладке «Запросы на закупку» в личном кабинете выбрать торги в нужной категории товаров.
- Для размещения своего предложения нужно заполнить анкету и указать условия. При подаче заявки поставщики видят цены других участников, а в будущем смогут менять условия своего предложения в процессе аукциона.
- С помощью новой модели «Яндекс Маркет» рассчитывает заполнить свои склады в регионах, чтобы ускорить доставку и расширить ассортимент, а также привлечь новых продавцов.
- До сих пор маркетплейс самостоятельно находил поставщиков, у которых приобретал товары. По данным компании, на прямые продажи сервиса приходится около 25% оборота. Теперь он планирует треть товаров из этого объёма закупать на открытых торгах.
- В Ozon сообщили «Ъ», что не используют такой формат. В Wildberries лишь отметили, что 93% продаж на площадке приходится на независимых продавцов.
- Опрошенные газетой эксперты считают, что аукционы позволят «Яндекс Маркету» быстрее развивать наиболее перспективные для себя категории, а также в короткие сроки пополнять ассортимент в отдельных нишах. Кроме того, инструмент даст равный доступ разным поставщикам к работе с маркетплейсом, но в этом случае комиссия для них может быть выше, чем при самостоятельной продаже.
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Уважаемые знатоки, напишите коротко — это говно или хорошо? А то у меня нет своего мнения по этому вопросу. :D
Смотри.
Я Маркет сказал поставщикам - "танцуйте сами, а мы поглядим".
Кто ниже цену даст, тому квас".
Не знаю, откуда у Я Маркета ощущение, что он Газпром, но весело будет всем.
а чем это может быть плохо? Отличная новость для малого бизнеса и ИП. Только тарифы не мешало бы узнать для этого всего
Ну естественно отличная, очередная олигополия выдавливает мелкий бизнес.
Для ответа на твой вопрос сперва нужно ответить на этот: может ли новость быть хорошей про будни говна?
Спокойствие, только спокойствие! Ща всё расскажут.
Идея хорошая, а вот что получится, время покажет.
Скоро на Я маркете:
"Подходи народ — свой огород. Половина сахар, половина мед" ©Вокзал для двоих
О-хо-хо... Как бы те самые склады в регионах не заполнились хероборой всяческой. Но если подход позволит хоть чуть улучшить качество, ассортимент или цены для покупателей — флаг в руки и отлично.
Только вот чуется, что покупатели тут вообще ни при чём (-:
Мне тоже интересно, как это скажется на ценах. Пока только вижу, что яндекс упрощает себе работу, а вот выгоды для конечного потребителя (ну только если улучшится разнообразие товаров), пока не нахожу
Богатые богатеют :)
Да ещё и не автопилоте
в случае проблем - мы просто посредник, разбирайтесь с поставщиком и производителем
Грамотный ход! Настал следующий ключевой шаг гиганта.
Насколько помню с чего все начиналось. Яндекс маркет изначально создавал карточки товаров всевозможных товаров, показывая на них цену разных интернет магазинов, и был удобным сервисом наиболее выгодной цены.
Затем Яндекс Маркет имея трафик с хорошего ранжирования в поисковиках и уже популярный бренд, перешел на стратегию маркетплейса - привлек продавцов под данные товары и начал зарабатывать на комиссиях.
После чего, имея всю статистику продаж по товарам, компания стала закупать и продавать часть товаров самостоятельно, зарабатывая на этом ещё больше, но при этом все же конкурирую я другими продавцами.
Настал следующий шаг. Вероятнее, Яндекс Маркет плавно начинает уходить от стратегии продаж как маркетплейса, переходя на стратегию самостоятельного интернет магазина, убирая продавцов - посредников.
Если это так, то произойдет массовая чистка одинаковых товаров продавцов, конкурирующих между собой отзывами и потребителю будет проще делать выбор и удобнее покупать, а маркетплейс начнет больше зарабатывать, в придачу значительно упростив бизнес процессы.