Бизнес предложил схему легализации онлайн-торговли алкоголем в России: с реестром сайтов и двойной проверкой возраста Статьи редакции
В ноябре 2023-го должен начаться эксперимент по онлайн-торговле российским вином через «Почту России».
- Сенатор Андрей Клишас предложил правительству рассмотреть поправки к действующему закону, пишет РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили два знакомых с обсуждением собеседника.
- Клишас уточнил, что направил для получения заключения законопроект, предложенные ему Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ; входят Ozon, Wildberries и другие) и Торгово-промышленной палатой (ТПП). В АКИТ сказали, что в итоговом законопроекте есть предложения, которые ассоциация уже направляла. В ТПП не ответили на запрос.
Что предлагает законопроект
- Создать отдельный реестр сайтов компаний, которые смогут торговать алкоголем в онлайне. Порядок создания и ведения реестра определит Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Информация из него будет размещена на сайте службы. За включение в него компании должны заплатить госпошлину. Её размер издание не приводит.
- Чтобы купить алкоголь на сайте, пользователь должен будет заключить договор. Перед этим нужно будет подтвердить возраст с помощью аккаунта в ЕСИА. Второй раз возраст будут проверять при получении товара: с помощью QR- или числового кода или документа (паспорт, водительские права).
- Если покупатель не сможет подтвердить возраст, договор расторгается. В этом случае деньги возвращаются ему не позднее чем через десять дней, предлагает документ.
- Доставлять алкоголь можно будет в жилые или нежилые помещения либо в места поблизости от них. При этом в нежилые — только если в ЕГРН или документах технического учёта указано, что там может находиться офис.
- Власти регионов смогут устанавливать ограничения по времени, условиям и местам онлайн-продажи алкоголя. Также есть предложения по возможным штрафам за нарушения правил продажи алкоголя. Предлагаемая дата вступления закона в силу — 1 января 2024 года.
Что сейчас
- В России запрещена онлайн-продажа алкоголя. В апреле 2023 года правительство одобрило эксперимент по продаже российского вина на сайте «Почты России» с 1 ноября 2023 года. Изначально планировалось, что пилотная доставка начнётся в 2022-м.
- Документ критиковали, в частности, в МВД. Например, там отмечали, что законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним: онлайн-продажа «носит непубличный характер», поэтому заказать алкоголь смогут подростки.
- По оценке АКИТ, которую приводит РБК, нелегальный алкогольный рынок в интернете за 2022 год составил 50 млрд рублей. В ассоциации также отмечают, что «доля фальсификата — 53% или продукция на 16 млрд рублей в год, которая сейчас обращается на нелегальном онлайн-рынке алкоголя, — это угроза для государства и общества».
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весь мир размышляет над легализацией травы и получение с нее прибыли
россия: как бы бухич попродавать онлайн и еще рубануть десяток лямов с контор за включение в реестр продажи
Не, ну а чо. Алкоголь один из самых вредных наркотиков как доя здоровья так и для социальных факторов, что бы его через интернет то не продавать. А от травы все сразу наркоманами станут и у "нормальных ребят" хмурый придется закупать.
Мы лет на 200 опаздываем с этим.
У меня есть друг, который на траве сидит плотно, и есть куча знакомых-любителей выпить. Так вот, пусть окружающие рассудят, что лучше и что хуже.
Вторые иногда бывают в неадеквате лишь некоторое время после процесса - в остальном они вполне нормальные люди с интересами, жизненными целями, ценностями. А вот этот первый потерял интерес к жизни наглухо, а заодно угробил волю. И отупел, что очень видно по его физиономии. За 3 года трава его из человека практически в животное превратила. К слову, все исследования о последствиях потребления этой штуки описаны в журналах типа пубмеда. И про волю там есть тоже, к слову.
Трава - идеальная штука для контроля масс. Она убивает в людях самое опасное для элит очень эффективно.
- Скока лет, малой?
- 18, дяденька
- Скока-скока?
- 18, отец
- Молодец, вот твоя Яга.
По оценке АКИТ...
Фу-у-у...опять это...
"это угроза для государства и общества"
Не-а...
АКИТ-это угроза для государства и общества!
Кто такие АКИТ?
В вейпы тем временем запретить, доставку нельзя, все закрыть, дети в опасности кококо
Ещё раз:Бизнес предложил схему легализации онлайн-торговли алкоголем в России
По этой же схеме ничего больше легализовать не хотят?
Да мы же русские, нам ничего кроме водки не надо.
Да просто снимите уже запрет на онлайн-продажу бухла, и всё. К чему все эти лишние телодвижения?
мистр сидр сразу появится на вайлдберрис
А бизнес не предложил двойную проверку качества алкоголя запилить?
А смысл? Один хрен он - яд. Тот, кто сдохнет от метанола сразу, избавит от проблем окружающих намного быстрее, чем пока он будет постепенно спиваться этанолом и тупеть
Закономерно, акцизы растут народ переходит на паль. Онлайн конечно поможет, но дети тоже будут брать, раздобыть взрослый акк намного проще чем пройти фейс контроль в магазе.
Да бросьте, попросить друга, +- взрослого подростка на кассе – как нефиг делать. Ну и доставщик тоже повторно будет смотреть в паспорт того, кому вручает алко же
Интересно, т.е. что бы купить бухла не выходя из дома, нужно будет заходить в госуслуги и иметь там аккаунт. Хм. Надеюсь уже догадались, что надо будет сделать требование сперва проверить нотификации в госуслугах, перед заказом.
ну вообще это достаточно разумный ход. иначе как? на честном слове везти? или каждый раз фотку с паспортом кидать? такое
Меня очень смущает подтверждение через залив куда-то данных и фото своего паспорта, пусть даже через ЕСИА. Очень не хочется светить паспорт лишний раз.
Ну вот, придется идти в пятёрочку
В. Пикуль, Тайный советник
С двойной слепой, рандомизированной проверкой возраста!
Слишком сложно с вином. Проще в соседний магаз
сам-то алкоголь вреда не наносит, лишь то что мимо гос регулирования. Это с ним без какой-либо оффлайн продажи скончались 30 человек из-за сидра?
классическая подмена. Не из-за сидра или алкоголя, а из-за метанола.
Как уже упало качество комментариев на этом ресурсе, пиздец 🤦♂️
Вы прослушали выступление эксперта ВОЗ🤦♂️
"В ноябре 2023-го должен начаться эксперимент по онлайн-торговле российским вином через «Почту России»."
Заказал шмурдяк за 100рублей а через 100лет когда почта доставит придёт элитное вино...