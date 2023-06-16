Количество продавцов «Сбермегамаркета» выросло на 120% за пять месяцев 2023 года, а на AliExpress упало на 27% — «Точка» Статьи редакции
Последний — единственный маркетплейс из шести рассмотренных, у кого этот показатель сократился.
- Аналитики сервиса «Точка Маркетплейсы» проанализировали базу продавцов торговых площадок за период с января по май 2023 года и сравнили их количество с аналогичным периодом 2022-го (отчёт есть у vc.ru). В компании пояснили, что сервис учитывает «около 30-40% рынка».
- Лидером по приросту предпринимателей стал «Сбермегамаркет» — там число селлеров выросло на 120%. На Ozon база увеличилась на 92%, на «Яндекс Маркете» — на 89%, на Wildberries — на 36%, на KazanExpress — на 7%. Аналитики сервиса объясняют положительную динамику притоком новичков, которые только начинают бизнес, и тем, что выход на онлайн-площадки становится всё проще.
- Единственный маркетплейс из рассмотренных, у которого количество продавцов, наоборот, сократилось — это AliExpress. По сравнению с январём-маем 2022 года — на 27%. Аналитики связывают просадку с тем, что акционеры платформы сократили инвестиции в российское подразделение. При этом привлечение предпринимателей требует «больших вложений».
- Доли торговых площадок по итогам первых пяти месяцев 2023 года составили: Wildberries — 67%, Ozon — 48%, «Яндекс Маркет» — 15%, KazanExpress — 4%, «Сбермегамаркет» — 2%, AliExpress — 2%. Доля первого снизилась с 74% в 2022 году, а второго, наоборот, увеличилась — с 37%. AliExpress раньше занимал 3% рынка.
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И я не удивлен, как можно продавать на AliExpress товар который куплен на AliExpress? Другое дело когда купили на AliExpress и продаете на Ozon
И ценник накрутить в три раза.
Великолепный план, надежный как швейцарские часы
А ваще есть толк в этом, с ру маркетплейса придет гораздо быстрее, чем с алика. Так что не хочешь ждать - плоти бабки
А вот уметь еще так надо..)
У экспесса казана тоже не айс картина. А у сбера не прирост ли к почти нулевой базе? Там и миллиард % можно насчитать. Самый дорогой МП.
Сильно не достаёт данных в абсолютных значениях, а не только в относительных
Все таки, все плохо...
Покупая что-то на "СберМегаМаркет", будьте готовы, что @СберМегаМаркет заблокирует вас и будет мурыжить 3 месяца.
https://vc.ru/claim/728739-gref-na-rbk-a-polzovateli-v-bane-i-bez-bonusov
Искал тут как-то один товар значит. Так вот, покупал как-то раз его на Али 2 года назад. Сейчас встала необходимость приобрести данный товар повторно. Зашёл на Али (беру там раз в полгода если не реже), нашел товар, ждать как всегда месяц. Потом зашёл на Озон, пришлось повозиться с поиском но товар был найден, ждать пару дней.
Но это ладно, мало того, что товар приедет быстро, так на Озоне ещё и ДЕШЕВЛЕ чем на Али.
И вот вопрос, а какой смысл от Али в данный реалиах? Мне озон покрывает 99% потребностей.
Сейчас тебе доходчиво объяснят и убедят почему это плохо)
Пасасамба. Если быстро, то дороже процентов на 40, остальное тоже самое.
Эх,щас бы монополизм как в США с одним Амазоном а не все это...
Готов выслушать что американский монополизм-правильный
Не сильно шарю в американских маркетплейсах, но вроде там еще Ebay, etsy, Walmart на уровне
Озон, ВБ, ЯМ, нет?
Казанэкспресс жалко, приятно было у них заказывать
Казанэкспресс готовит плов за 40 секунд
А его разве Алиэкспресс не купил?
маркетплейс накидывает условно + 40% ищите сайты продавцов, ИНОГДА это выгодней
Али Россия RIP с мая прошлого года, как братья китайцы сказали "вы нам не братья, крутитесь, как хотите".
"Доли торговых площадок по итогам первых пяти месяцев 2023 года составили: Wildberries — 67%, Ozon — 48%, «Яндекс Маркет» — 15%, KazanExpress — 4%, «Сбермегамаркет» — 2%, AliExpress — 2%."
Чот не понял, что за доли. И почему суммарно тут больше 100%. Я запутался, помогите.
Вот есть, скажем, ваша доля в 50% и моя в 75%. Это значит, что вы потом мне отдались наполовину
В Плановой экономике есть термин - перевыполнение Плана ;)
Я даже не заметил сперва пока на коммент не наткнулся
Это наша, особая система исчисления процентов. Чтобы сбить с толку вражеских шпионов
А на алике разве не китайцы были?..
Российских селлеров было много, но им обрезали всё и... всё. )
Мне тоже казалось, что китайцы.
Это что же получается... Бизнес мутится, лавэха крутится?
Судя по ценам крутится "лавэхИЩЕ" ;)
Посчитали и Точка!
Покажите абсолютные значения и я вам скажу это уже прорыв или еще догоняем. Низкую базу никто не отменял =)
VK молодцы, планомерно убивают алик.
Доли торговых площадок по итогам первых пяти месяцев 2023 года составили: Wildberries — 67%, Ozon — 48%, «Яндекс Маркет» — 15%
занятная математика