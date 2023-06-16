Количество российских продавцов «Сбермегамаркета» выросло на 120% за январь-май, у AliExpress упало на 27% — «Точка» Статьи редакции
Последний — единственный маркетплейс из шести рассмотренных, у кого этот показатель сократился.
- Аналитики сервиса «Точка Маркетплейсы» проанализировали свою базу российских продавцов торговых площадок за период с января по май 2023 года и сравнили их количество с аналогичным периодом 2022-го (отчёт есть у vc.ru). В компании пояснили, что сервис учитывает «около 30-40% рынка».
- Лидером по приросту предпринимателей стал «Сбермегамаркет» — там число селлеров выросло на 120%. На Ozon база увеличилась на 92%, на «Яндекс Маркете» — на 89%, на Wildberries — на 36%, на KazanExpress — на 7%. Аналитики сервиса объясняют положительную динамику притоком новичков, которые только начинают бизнес, и тем, что выход на онлайн-площадки становится всё проще.
- Единственный маркетплейс из рассмотренных, у которого количество российских продавцов, наоборот, сократилось — это «AliExpress Россия». По сравнению с январём-маем 2022 года — на 27%. Аналитики связывают просадку с тем, что акционеры платформы сократили инвестиции в российское подразделение. При этом привлечение предпринимателей требует «больших вложений».
- Доли торговых площадок по итогам первых пяти месяцев 2023 года и по числу продавцов составили: Wildberries — 67%, Ozon — 48%, «Яндекс Маркет» — 15%, KazanExpress — 4%, «Сбермегамаркет» — 2%, AliExpress — 2%. Доля первого снизилась с 74% в 2022 году, а второго, наоборот, увеличилась — с 37%. «AliExpress Россия» раньше занимал 3% рынка. В сервисе уточнили, что некоторые продавцы торгуют на нескольких площадках сразу.
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И я не удивлен, как можно продавать на AliExpress товар который куплен на AliExpress? Другое дело когда купили на AliExpress и продаете на Ozon
И ценник накрутить в три раза.
Великолепный план, надежный как швейцарские часы
А ваще есть толк в этом, с ру маркетплейса придет гораздо быстрее, чем с алика. Так что не хочешь ждать - плоти бабки
Да как ни странно на Озон многие позиции дешевле и по месту можно взять, я имею ввиду доставка 2-5 дней. Я недавно закупался оборудованием, и купил из 8 позиций лишь 2 на Али, остальное все взял с Озон, а причина в ценах. На Али многие продавцы ставят заградительные цены на доставку, да и стоимость самого товара чаще выше чем в Озон. Собственно для этого все и было придумано с Алиэкспресс Россия и майл сру.
А вот уметь еще так надо..)
Супер. Вся российская интернет-торговля в одном предложении
Покупая что-то на "СберМегаМаркет", будьте готовы, что @СберМегаМаркет заблокирует вас и будет мурыжить 3 месяца.
https://vc.ru/claim/728739-gref-na-rbk-a-polzovateli-v-bane-i-bez-bonusov
У экспесса казана тоже не айс картина. А у сбера не прирост ли к почти нулевой базе? Там и миллиард % можно насчитать. Самый дорогой МП.
Сильно не достаёт данных в абсолютных значениях, а не только в относительных
Все таки, все плохо...
Искал тут как-то один товар значит. Так вот, покупал как-то раз его на Али 2 года назад. Сейчас встала необходимость приобрести данный товар повторно. Зашёл на Али (беру там раз в полгода если не реже), нашел товар, ждать как всегда месяц. Потом зашёл на Озон, пришлось повозиться с поиском но товар был найден, ждать пару дней.
Но это ладно, мало того, что товар приедет быстро, так на Озоне ещё и ДЕШЕВЛЕ чем на Али.
И вот вопрос, а какой смысл от Али в данный реалиах? Мне озон покрывает 99% потребностей.
Если такими категориями рассуждать, то мне вон ларек напротив покрывает 99% потребностей. Так что можете закрывать эти ваши алиэкспрессы и озоны.
На озоне и близко нет мелочевки, которая есть на али. Типа тех же батарей для читалок или там какого-нибудь штуцера на баллон с фреоном. На озоне мелочь если и есть, то стоит в 10 раз дороже рынка. Те же семена, которые в леруа стоят 15 рублей, в озоне почему-то 147 руб по скидке. Или там пружины в дверную ручку, которые стоят пачка из 10 штук на алике 50 рублей, на озоне 2 штуки стоят 450. Разница на лицо, как говорится. Я уж не говорю про всякие диоды для микроволновки, которых отродясь на озонах не было, как и в большинстве рф магазинов. Что еще. В бум брал видеокарту, когда на озоне такая стоила от 120к самая дешевая, мне с алика привезли за 67к, правда почти 3 месяца ждал, вместо одного и за таможку 950 руб отдал.
Сейчас тебе доходчиво объяснят и убедят почему это плохо)
Тоже плотно на Озоне, но вот определенные наушники на всех маркетплейсах дороже на 2-3 тыс. Решился на Али, посылка в пути 11 дней и уже на сортировке в Мособласти. Поскольку вопрос не горящий, решил поэкспеременитировать.
Это вам повезло значит, я если и сажусь что-то искать с алика в наших онлайн-маркетплейсах, то ценник примерно в половину больше
Хотя тут и правда сам для себя расставляешь приоритеты, что дороже бабки или время
Пасасамба. Если быстро, то дороже процентов на 40, остальное тоже самое.
Али Россия RIP с мая прошлого года, как братья китайцы сказали "вы нам не братья, крутитесь, как хотите".
Ой такое всратое приложение для россии сделали я не могу... Практически перестала на алике сидеть покупать что-то, потому что банально интерфейс не радует
Эх,щас бы монополизм как в США с одним Амазоном а не все это...
Готов выслушать что американский монополизм-правильный
Не сильно шарю в американских маркетплейсах, но вроде там еще Ebay, etsy, Walmart на уровне
Озон, ВБ, ЯМ, нет?
Казанэкспресс жалко, приятно было у них заказывать
Казанэкспресс готовит плов за 40 секунд
А его разве Алиэкспресс не купил?
"Доли торговых площадок по итогам первых пяти месяцев 2023 года составили: Wildberries — 67%, Ozon — 48%, «Яндекс Маркет» — 15%, KazanExpress — 4%, «Сбермегамаркет» — 2%, AliExpress — 2%."
Чот не понял, что за доли. И почему суммарно тут больше 100%. Я запутался, помогите.
Это наша, особая система исчисления процентов. Чтобы сбить с толку вражеских шпионов
Вот есть, скажем, ваша доля в 50% и моя в 75%. Это значит, что вы потом мне отдались наполовину
В Плановой экономике есть термин - перевыполнение Плана ;)
Я даже не заметил сперва пока на коммент не наткнулся
Насчет выгоды где купить, тут нужно смотреть все позиции на разных площадках. На Али сидят такие же перекупы, которые у оптовиков покупают товар. Выходит цена наценка китайца + почта. Такой же товар могут купить и наши оптовики и доставить в Россию. Тут реально цена может дешевле Али быть. Да еще и в России.
А есть продавцы у нас, кто по схеме закупка на али, три цены работают. Но это в основном на редком товаре работает.
Дааа. Есть такая ботва
маркетплейс накидывает условно + 40% ищите сайты продавцов, ИНОГДА это выгодней
Накидывает, а потом ставит акцию -80% до ррц. Но МП хороший, а торгаши плохие.
Просто Вилдберис не даёт расторгнуть договор своим продавцам
А на алике разве не китайцы были?..
Российских селлеров было много, но им обрезали всё и... всё. )
Мне тоже казалось, что китайцы.
Это что же получается... Бизнес мутится, лавэха крутится?
Судя по ценам крутится "лавэхИЩЕ" ;)
Посчитали и Точка!
Покажите абсолютные значения и я вам скажу это уже прорыв или еще догоняем. Низкую базу никто не отменял =)
VK молодцы, планомерно убивают алик.
Доли торговых площадок по итогам первых пяти месяцев 2023 года составили: Wildberries — 67%, Ozon — 48%, «Яндекс Маркет» — 15%
занятная математика
Зато сразу видно, у кого накручено )
Странно, сбермегамаркет самый дорогой маркетплейс, я бы еще понял что у озон выросла, хотя учитывая клиентскую базу озон и сбера в штуках скорее всего выросло у Озона больше. Ну а Али, а Али скурвился с Майл сру. Когда при поиске оборудования на Али цены на озон на 8 позиций из 10 дешевле и доставка в течении недели, понятно что выберет покупатель. Для этого и грохнули Али.
Почему нельзя указать значения в цифрах???
Что за неуважение к аудитории?
Можно с потолка написать
+500%
+1000%
Вода одна
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Али всегда продавал китайские товары по низким ценам, пока не появилась грабительская прокладка усманова, с ру продавцами у которых никто ничего не покупает, потому шо они по сути перекупы) я уже почти ничего не беру на Али с таким внутренним курсом. А СберММ просто раздавал бабло кэшбеком, это жирная акция, когда ты берешь игровой Моник 27 2к за 24к с кэшбеком 10к и на эти 10к покупаешь второй Моник от Самсунг на 24. И так по всем позициям, включая rtx4090, которые люди себе понабради именно в СММ, в то время как тот же вайлберрис обворовывал своих продавцом, точнее их сотрудники на склкдах
Хорошо, что некоторые категории товаров покидают эти места.
В итоге придет к тому, что самое выгодное МП будут закупать и производить сами. А «продавцам», останется шелуха. Ну, такой бизнес.
Точка посчитала по базе своих клиентов. Так себе объективная статистика