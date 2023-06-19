Wildberries добавил автозаполнение для некоторых карточек товаров Статьи редакции
Пока — в категории автомобильных товаров.
- Wildberries разработал и внедрил алгоритм на основе ИИ, который автоматически заполняет информацию в карточках товаров, сообщила компания.
- Пока он работает только в категории автомобильных товаров. После окончания тестового периода маркетплейс может расширить его и на другие категории. Как долго он продлится, в Wildberries не уточняют.
- Чтобы добавить продукцию, продавцам нужно заполнить только два поля — артикул и бренд. Затем алгоритм сверит данные с информационной системой и заполнит необходимые поля — предложит варианты фото и описания товара, покажет совместимость с марками автомобилей и другие характеристики.
- При этом можно выбрать: заполнить карточку самостоятельно или при помощи алгоритма. Также вручную её нужно будет заполнять, если данные в информационной системе не найдутся.
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Вот и всё. WB + ИИ. Держитесь, человеки (-:
Удивительно про wb такое говорить, но если продавцам станет проще и данные будут корректными, то и молодцы.
Странно что ничего о штрафах нет или что опция будет работать автоматически и за это будут списывать деньги, причём со всех 🙂
Кхм, а при чем тут ИИ? Я думаю тут тупо по API берутся данные с вендора (например, автор.ру, дром.ру (не уверен, что у них есть такое api). ИИ тут совсем никакого нет, только если все для контент-маркетолога не выглядит как ИИ.