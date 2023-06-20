«Авито» запустил раздел с одеждой и аксессуарами от российских дизайнеров Статьи редакции
На старте в нём 30 брендов.
- В разделе собраны одежда, обувь и аксессуары российских брендов, объявила компания.
- Для запуска пилотного проекта сервис вместе с Институтом развития индустрии моды Beinopen отобрали 30 производителей — Cocos, Fakoshima и другие марки, до сих пор не представленные на платформе. В будущем в разделе могут появиться и другие бренды.
- Кроме базового ассортимента дизайнеры будут продавать спецпредложения, которых нет на других маркетплейсах: новые и лимитированые коллекции, коллаборации, стоки.
- По собственным данным, категория одежды, обуви и аксессуаров заняла первое место по продажам на «Авито» за 2022 год, рост продаж предметов гардероба составил 83%.
- В марте 2023-го витрину с одеждой и аксессуарами от российских дизайнеров запустил и Ozon. С помощью неё маркетплейс рассчитывал расширить ассортимент, а дизайнеры могли привлечь новую аудиторию и повысить узнаваемость своих брендов.
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Давайте, жгите про переклеенные шильдик и перешитые этикетки. Ваш выход
А красивая наклейка на футболку? Буковки разные? Люди вообще-то стараются, а вы только шильдики увидели :)
Не пожечь, давно пошив идёт в стране. Сегодня без чашечки антиантиантипатриотизма или как там в среде их называется ):
Новости, продаж обуви на Авито нет. 2 мес в том числе с рекламой не могу продать обувь.
Обувь на авито☠️
Гусси гусси га га га))
Такая коллаба и за 40 евро? Надо брать! =)))
Так может проблема не в авито, а вашем товаре, который никому не нужен?
Это больше похоже не на #новость, а на рекламу.
А когда пишут, что какой-нибудь Альфа-банк внедрил никому не нужный куар-код - это не похоже на рекламу? Полно же таких "новостей"
Не сильно слежу)
Надо и тут и там помечать тегом #реклама, конечно.
Просто любой материал помечайте как рекламу, даже если это материал из приемной, и вам будет счастье =)
У банка не было такого раньше.
На Авито не было одежды?:)
На Авито не было специального раздела с одеждой российских дизайнеров, да.
Но реклама - и то, и то
Зис из продакт плейсмент )
Новость дня: на Авито продают кокос!
Или его и раньше продавали, но не как одежду? (-:
Шутки за 300 :)
Шарага, приют мошенников
Очередной бестолковый комментарий. Так можно сказать о планете Земля в принципе…
Каким же толком наполнен этот комментарий! Нобелевка по литературе обеспечена!