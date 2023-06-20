Торговля
Таня Боброва

«Авито» запустил раздел с одеждой и аксессуарами от российских дизайнеров Статьи редакции

На старте в нём 30 брендов.

  • В разделе собраны одежда, обувь и аксессуары российских брендов, объявила компания.
  • Для запуска пилотного проекта сервис вместе с Институтом развития индустрии моды Beinopen отобрали 30 производителей — Cocos, Fakoshima и другие марки, до сих пор не представленные на платформе. В будущем в разделе могут появиться и другие бренды.
  • Кроме базового ассортимента дизайнеры будут продавать спецпредложения, которых нет на других маркетплейсах: новые и лимитированые коллекции, коллаборации, стоки.
  • По собственным данным, категория одежды, обуви и аксессуаров заняла первое место по продажам на «Авито» за 2022 год, рост продаж предметов гардероба составил 83%.
  • В марте 2023-го витрину с одеждой и аксессуарами от российских дизайнеров запустил и Ozon. С помощью неё маркетплейс рассчитывал расширить ассортимент, а дизайнеры могли привлечь новую аудиторию и повысить узнаваемость своих брендов.
Скриншот раздела

#новость #авито

995 просмотров
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20 комментариев
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 Dima Alexeev

Давайте, жгите про переклеенные шильдик и перешитые этикетки. Ваш выход

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Wittgenstein

А красивая наклейка на футболку? Буковки разные? Люди вообще-то стараются, а вы только шильдики увидели :)

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Нейрослав Жепетеев

Не пожечь, давно пошив идёт в стране. Сегодня без чашечки антиантиантипатриотизма или как там в среде их называется ):

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Андрей Луконин

Новости, продаж обуви на Авито нет. 2 мес в том числе с рекламой не могу продать обувь.

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Malina Krasnaya

Обувь на авито☠️

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Alex Shevchenko

Гусси гусси га га га))

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Wittgenstein

Такая коллаба и за 40 евро? Надо брать! =)))

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Anton Zavarzin

Так может проблема не в авито, а вашем товаре, который никому не нужен?

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Антон Уханов

Это больше похоже не на #новость, а на рекламу.

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Dima Alexeev

А когда пишут, что какой-нибудь Альфа-банк внедрил никому не нужный куар-код - это не похоже на рекламу? Полно же таких "новостей"

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Антон Уханов

Не сильно слежу)
Надо и тут и там помечать тегом #реклама, конечно.

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Wittgenstein

Просто любой материал помечайте как рекламу, даже если это материал из приемной, и вам будет счастье =)

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Valeryi

У банка не было такого раньше.
На Авито не было одежды?:)

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Dima Alexeev

На Авито не было специального раздела с одеждой российских дизайнеров, да.
Но реклама - и то, и то

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Alex Shevchenko

Зис из продакт плейсмент )

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Вадим Д.

Новость дня: на Авито продают кокос!

Или его и раньше продавали, но не как одежду? (-:

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Stas Sokolov

Шутки за 300 :)

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Tayler

Шарага, приют мошенников

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Дмитрий Смирнов

Очередной бестолковый комментарий. Так можно сказать о планете Земля в принципе…

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Tayler

Каким же толком наполнен этот комментарий! Нобелевка по литературе обеспечена!

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20 комментариев
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