Ozon будет брать плату с продавцов при блокировке запрещённых товаров — 10 тысяч рублей за штуку Статьи редакции
В первый месяц она составит 100 рублей — продавцам сделают «скидку», чтобы они внимательнее проверяли карточки.
- Новые меры начнут действовать с 3 июля, сообщила компания. Плату будут брать при блокировке товара — если он запрещён к продаже или его описание нарушает правила площадки (например, отсутствует возрастная маркировка «18+»).
- По правилам, на Ozon нельзя продавать подделки, реплики товаров и другую продукцию, запрещённую российскими законами. Размер платы — 10 тысяч рублей за каждый товар. Она коснётся как уже размещённых на площадке запрещённых товаров, так и нарушений, обнаруженных при первичной модерации.
- При этом в первый месяц работы новой системы для продавцов будет действовать «скидка» в 99% — плата составит только 100 рублей. Так Ozon хочет научить предпринимателей «внимательно относиться к загрузке и проверке карточек».
- В компании новое взыскание штрафами не называют — это «плата за обработку карточки службами модерации и контроля качества». При этом вернуть деньги нельзя. Даже в случае, если продавец неверно проставил маркировку, а затем её исправил, Ozon считает, что тот уже совершил нарушение — а значит, маркетплейс должен взять плату «за обработку карточки».
- Также карточки, как и прежде, будут скрывать с площадки. Если продавец посчитает, что нарушения не было, он сможет оспорить решение Ozon в течение семи дней — функция для этого появится в личном кабинете предпринимателя.
- С марта 2023 года на Ozon работает автоматическая модерация товаров.
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Гарантирую, блокировать говноеды будут только местных селлеров, китайцы как торговали подделками так и торгуют
Очень смело давать такие гарантии, по сути пустые слова)
Походу у неё личную консультацию взяли по срубу капусты.
По ходу, озоновские сотрудники на вайлдбериз сами торгуют в минуса, лишь бы все фишки просечь и притащить на работу )
Интересно будет понаблюдать за этим цирком, когда вся площадка забита даже не репликами, а просто паленым парфюмом самого днищенского качества. Он ведь теперь должен исчезнуть, да? )
Да-да, исчезнет....
Ха-ха, ну конечно. Оно, может, и нельзя, но если очень надо, то продаётся только так.
Уже дважды кофе покупал — внутри бурдамага какая-то. В первый раз, благодаря vc вернули деньги, второй раз даже обращаться не стал, покупал впрок, довольно много времени прошло. Но кофе я там точно брать больше не буду.
Но 10к₽ за карточку? Нехило так. С другой стороны — запрещёнка, могут и совсем продавца заблочить.
Это крайне важно. А чо мелочиться давайте сразу расстрел
Ха-ха. Озоновский сммщик умеет в юмор. Легендарный уровень навыка, вы берегите такого ценного сотрудника, Озон!
Записали чисто ✍️
Сам же озон при многочисленных жалобах на поддельные AirPods скидывают в чат непонятный сертификат соответствия от продавца и отчаливает типа не при делах.
Ну вроде как сами продавцы покупают заранее эти сертификаты. Рассказывал как-то знакомый о такой схеме «сделал из 7 тысяч 300 на паленых наушниках»))
10 тысяч за проверку одной карточки не слишком ли жирная плата? Она идёт сотруднику который проверяет? Ведь это плата, а не штраф.
Это не грабеж, это урок 🤣
Говорят, что можно вообще не платить, если не нарушать и не торговать палью😉
Да не, бред же (-:
Говорят, есть такой другой глобус, где живут добрые люди и вместе с товаром покупателю даже доплачивают
Теперь типа все товары будут оригиналы? Ну либо техника подоражает на 10 тыс, с учетом уплаты штрафа?
Cкорее всего нет, это про товары которые вообще запрещены на площадке, но их пытаются продавать завуалированно. Например вы покупаете моющее средство для дома, а в "подарок" получаете бутылку настойки боярышника.
https://docs.ozon.ru/global/products/requirements/special-categories/
Спасибо за пояснение, не знала о таком
Жестко. Но справедливо.Если продавец посчитает, что нарушения не было, он сможет оспорить решение Ozon в течение семи дней
Деньги даже в случае успешного оспаривания не вернут?
Если продавец оспорит решение в течение 7 дней, до конца расследования деньги списывать не будем. А дальше зависит от результата
процесс оспаривания у озона выглядит примерно так:
https://youtu.be/DkHo8oriRHg
OZON-учитель 😂
Новость для всех, кто посчитал, что свой сайт нахрен не нужен. Теперь доказывайте, что товар "поставляющийся из-за рубежа" Не является репликой.
Вы подразумеваете, что китаезы с Озона Глобал тоже наконец уйдут в туман? )
Да им-то по барабану, не озоном единым, как говорится. Речь о барыгах, которые в глаза этот товар не видели, гоняя его через площадку.
В смысле по десять тыщ рупий им ничо? ) За SSD типа WD 2Тб и стоимостью за 2 тыщи рупий?
Карточка не подразумевает продажу штучного товара, если это не какая-то авторская работа. Продавцом забронировано какое-то количество. Да, собственно так и приезжает все в иероглифах и непонятно где и из чего сделаное. Просто озон не захотел с этим заморачиваться, а тупо продал свой трафик и мутировал в маркетплейс, теперь нашел ещё один сравнительно честный отьем денег у населения.
Ну дык ведь формально такое палево - это гарантированное попадание под штраф. Формально все эти китаёзы должны штрафоваться. Речь про это.
Ога. Вот мне, например, плевать года этак с 2020-го, чем там на помойке под названием озон торгуют. Я тупо аккаунт удалил. И если бы в своё время остальные так сделали, то озон наверно задумался. А так чо, кололись, но продолжали жрать кактус. Китайцы не пострадают, поверьте. Всё это будет спокойно продаваться через другие ресурсы. Для озона это не попытка регулирования, а прост срубить бабла, и таких е... ых экспериментов там было много, да хотя бы с платой до пункта выдачи, который прям озоновский.
Ну а как по-другому с ними бороться? Все правильно
Ну, ваще-то прямо очень просто. 90-95% палева можно уже вычислить по очевидным признакам: количество и качество фото в карточке товара, описание товара, срок жизни продавца, количество проданного товара и рейтинг. Все это прекрасно алгоримизируется. И, в принципе, уже алгоритмизировано. Просто озон под видом трогательной заботы о покупателях решил срубить баблоса.
А я чо? Я ничо
Озон пошел по пути ВБ что ли?
посмотрим что из этого выйдет)
А кто займется определением реплик и запрещенки? Ущербный ИИ или модерация, которая не может отличить круглое от мягкого?
Ха-ха, если сто товаров по сто рублей - вот и спишут миллион. Ничего личного , просто бизнес
да озон итак никому не интересен, там где у ВБ запросов 1 000 000 на озон и до 10 000 не дотягивает, последних продавцов с площадки выгонят )
Где же теперь внешние SSD на 4 терабайта по 1990 рублей искать? Хотя возможно они останутся под видом суверенной продукции или товаров для взрослых
Ребята из Озона, расскажите лучше как вам в голову пришла идея считать индекс локализации по FBS продажам? Селлеры миллиардеры чтобы в каждом регионе по FBS складу открыть?