Торговля
Евгения Евсеева

Ozon будет брать плату с продавцов при блокировке запрещённых товаров — 10 тысяч рублей за штуку Статьи редакции

В первый месяц она составит 100 рублей — продавцам сделают «скидку», чтобы они внимательнее проверяли карточки.

  • Новые меры начнут действовать с 3 июля, сообщила компания. Плату будут брать при блокировке товара — если он запрещён к продаже или его описание нарушает правила площадки (например, отсутствует возрастная маркировка «18+»).
  • По правилам, на Ozon нельзя продавать подделки, реплики товаров и другую продукцию, запрещённую российскими законами. Размер платы — 10 тысяч рублей за каждый товар. Она коснётся как уже размещённых на площадке запрещённых товаров, так и нарушений, обнаруженных при первичной модерации.
  • При этом в первый месяц работы новой системы для продавцов будет действовать «скидка» в 99% — плата составит только 100 рублей. Так Ozon хочет научить предпринимателей «внимательно относиться к загрузке и проверке карточек».
  • В компании новое взыскание штрафами не называют — это «плата за обработку карточки службами модерации и контроля качества». При этом вернуть деньги нельзя. Даже в случае, если продавец неверно проставил маркировку, а затем её исправил, Ozon считает, что тот уже совершил нарушение — а значит, маркетплейс должен взять плату «за обработку карточки».
  • Также карточки, как и прежде, будут скрывать с площадки. Если продавец посчитает, что нарушения не было, он сможет оспорить решение Ozon в течение семи дней — функция для этого появится в личном кабинете предпринимателя.
  • С марта 2023 года на Ozon работает автоматическая модерация товаров.

#новость #ozon

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45 комментариев
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 Old Car Raffle
По правилам, на Ozon нельзя продавать подделки, реплики товаров и другую продукцию, запрещённую российскими законами. Размер платы — 10 тысяч рублей за каждый товар.

Гарантирую, блокировать говноеды будут только местных селлеров, китайцы как торговали подделками так и торгуют

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jonewayne
Гарантирую

Очень смело давать такие гарантии, по сути пустые слова)

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Anton
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Maxim Demin

Походу у неё личную консультацию взяли по срубу капусты.

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AlSh

По ходу, озоновские сотрудники на вайлдбериз сами торгуют в минуса, лишь бы все фишки просечь и притащить на работу )

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AlSh

Интересно будет понаблюдать за этим цирком, когда вся площадка забита даже не репликами, а просто паленым парфюмом самого днищенского качества. Он ведь теперь должен исчезнуть, да? )

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Ника

Да-да, исчезнет....

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Вадим Д.
нельзя продавать подделки, реплики товаров

Ха-ха, ну конечно. Оно, может, и нельзя, но если очень надо, то продаётся только так.
Уже дважды кофе покупал — внутри бурдамага какая-то. В первый раз, благодаря vc вернули деньги, второй раз даже обращаться не стал, покупал впрок, довольно много времени прошло. Но кофе я там точно брать больше не буду.

Но 10к₽ за карточку? Нехило так. С другой стороны — запрещёнка, могут и совсем продавца заблочить.

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Арсен

Это крайне важно. А чо мелочиться давайте сразу расстрел

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Ozon Business
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AlSh

Ха-ха. Озоновский сммщик умеет в юмор. Легендарный уровень навыка, вы берегите такого ценного сотрудника, Озон!

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Марина Леопардовна

Записали чисто ✍️

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Невероятный Блондин
По правилам, на Ozon нельзя продавать подделки, реплики товаров

Сам же озон при многочисленных жалобах на поддельные AirPods скидывают в чат непонятный сертификат соответствия от продавца и отчаливает типа не при делах.

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Никита Леон

Ну вроде как сами продавцы покупают заранее эти сертификаты. Рассказывал как-то знакомый о такой схеме «сделал из 7 тысяч 300 на паленых наушниках»))

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Alex R

10 тысяч за проверку одной карточки не слишком ли жирная плата? Она идёт сотруднику который проверяет? Ведь это плата, а не штраф.

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Далер Хаиткулов

Это не грабеж, это урок 🤣

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Александр Озерцов

Говорят, что можно вообще не платить, если не нарушать и не торговать палью😉

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Ozon Business
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Вадим Д.

Да не, бред же (-:

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AlSh

Говорят, есть такой другой глобус, где живут добрые люди и вместе с товаром покупателю даже доплачивают

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Анюта Алехнович

Теперь типа все товары будут оригиналы? Ну либо техника подоражает на 10 тыс, с учетом уплаты штрафа?

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Axel Denisenko
Теперь типа все товары будут оригиналы? Ну либо техника подоражает на 10 тыс, с учетом уплаты штрафа?

Cкорее всего нет, это про товары которые вообще запрещены на площадке, но их пытаются продавать завуалированно. Например вы покупаете моющее средство для дома, а в "подарок" получаете бутылку настойки боярышника.

https://docs.ozon.ru/global/products/requirements/special-categories/

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Анюта Алехнович

Спасибо за пояснение, не знала о таком

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Юрий Б.
Даже в случае, если продавец неверно проставил маркировку, а затем её исправил, Ozon считает, что тот уже совершил нарушение

Жестко. Но справедливо.

Если продавец посчитает, что нарушения не было, он сможет оспорить решение Ozon в течение семи дней

Деньги даже в случае успешного оспаривания не вернут?

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Ozon Business

Если продавец оспорит решение в течение 7 дней, до конца расследования деньги списывать не будем. А дальше зависит от результата

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ALI BABA

процесс оспаривания у озона выглядит примерно так:
https://youtu.be/DkHo8oriRHg

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Далер Хаиткулов

OZON-учитель 😂

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ZuDwa

Новость для всех, кто посчитал, что свой сайт нахрен не нужен. Теперь доказывайте, что товар "поставляющийся из-за рубежа" Не является репликой.

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AlSh

Вы подразумеваете, что китаезы с Озона Глобал тоже наконец уйдут в туман? )

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ZuDwa

Да им-то по барабану, не озоном единым, как говорится. Речь о барыгах, которые в глаза этот товар не видели, гоняя его через площадку.

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AlSh

В смысле по десять тыщ рупий им ничо? ) За SSD типа WD 2Тб и стоимостью за 2 тыщи рупий?

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ZuDwa

Карточка не подразумевает продажу штучного товара, если это не какая-то авторская работа. Продавцом забронировано какое-то количество. Да, собственно так и приезжает все в иероглифах и непонятно где и из чего сделаное. Просто озон не захотел с этим заморачиваться, а тупо продал свой трафик и мутировал в маркетплейс, теперь нашел ещё один сравнительно честный отьем денег у населения.

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AlSh

Ну дык ведь формально такое палево - это гарантированное попадание под штраф. Формально все эти китаёзы должны штрафоваться. Речь про это.

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ZuDwa

Ога. Вот мне, например, плевать года этак с 2020-го, чем там на помойке под названием озон торгуют. Я тупо аккаунт удалил. И если бы в своё время остальные так сделали, то озон наверно задумался. А так чо, кололись, но продолжали жрать кактус. Китайцы не пострадают, поверьте. Всё это будет спокойно продаваться через другие ресурсы. Для озона это не попытка регулирования, а прост срубить бабла, и таких е... ых экспериментов там было много, да хотя бы с платой до пункта выдачи, который прям озоновский.

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Андрей Пенфилов

Ну а как по-другому с ними бороться? Все правильно

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AlSh

Ну, ваще-то прямо очень просто. 90-95% палева можно уже вычислить по очевидным признакам: количество и качество фото в карточке товара, описание товара, срок жизни продавца, количество проданного товара и рейтинг. Все это прекрасно алгоримизируется. И, в принципе, уже алгоритмизировано. Просто озон под видом трогательной заботы о покупателях решил срубить баблоса.

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Moscow Resident

А я чо? Я ничо

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debil
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Stas Sokolov

Озон пошел по пути ВБ что ли?

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Женя Фефинов

посмотрим что из этого выйдет)

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Семён Якобсон

А кто займется определением реплик и запрещенки? Ущербный ИИ или модерация, которая не может отличить круглое от мягкого?

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Denis Azarenko

Ха-ха, если сто товаров по сто рублей - вот и спишут миллион. Ничего личного , просто бизнес

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Vital Ky

да озон итак никому не интересен, там где у ВБ запросов 1 000 000 на озон и до 10 000 не дотягивает, последних продавцов с площадки выгонят )

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1E0P4RD

Где же теперь внешние SSD на 4 терабайта по 1990 рублей искать? Хотя возможно они останутся под видом суверенной продукции или товаров для взрослых

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Goddard Targarten

Ребята из Озона, расскажите лучше как вам в голову пришла идея считать индекс локализации по FBS продажам? Селлеры миллиардеры чтобы в каждом регионе по FBS складу открыть?

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45 комментариев
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