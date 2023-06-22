Торговля
Таня Боброва

«Почта России» начала продавать продукты и напитки «Вкусвилла» в некоторых отделениях в Москве Статьи редакции

Оператор развивает продуктовые прилавки в отделениях самостоятельно уже несколько лет.

  • Продукты «Вкусвилла» начали продаваться в 30 почтовых отделениях в Москве — там появились стеллажи с бакалеей, снеками, сладостями и соками из продуктовой линейки супермаркета, сообщили партнёры.
  • Пилотный проект продлится не менее трёх месяцев, уточняет «Ъ». «Вкусвилл» заинтересован в расширении присутствия через отделения за счёт городов, где нет своих магазинов.
  • «Почта России» при успешном эксперименте хочет масштабировать проект на Санкт-Петербург и другие города-миллионники.
  • Опрошенные газетой эксперты отмечают, что за счёт сотрудничества «Вкусвилл» сможет расширить сеть продаж без дополнительных затрат на открытие собственных магазинов. Но проект, вероятно, потребует вложений в рекламу, поскольку в небольших городах узнаваемость бренда ниже.
  • При этом в городах, где пока нет ритейлера, в случае запуска проекта партнёрам предстоит решить, как будут доставлять продукты до отделений, говорят эксперты.
  • Это не первое партнёрство с ритейлерами для почтового оператора: в 2018 году первые магазины в отделениях открыл «Магнит». До конца 2019-го «Почта России» планировала открыть в отделениях четыре тысячи магазинов «Почтамаг». В 2022-м компания запустила продажи товаров под собственной маркой «Почтовая марка».

#новость #почтароссии #вкусвилл

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14 комментариев
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 Mary Murray

Вкусно и Почта)

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Вадим Д.

Слоган готов: «Попробуй Вкус Почты!» (-:

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Mary Murray

почта превращается в продуктовый магазин . а посылки видимо будет доставлять банк .

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Gre Li

Так уже несколько лет как. Давно не были на почте?

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Слегка Придурковатый

Ты давно на почте-то был? Там продукты тыщу лет уже как продают, лол.

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Mary Murray

в окошке для телеграмм ?

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Фокс Йовович

Лишь бы этот магазин был опрятный, а не помойка как в большинстве городов РФ

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Mary Murray

так он еще и посылки будет отправлять с продуктами)

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Илья Свеженцев

😄😄😄

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Илья Свеженцев

Из северы заказывают молоко из юг, на оптом))

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Евгений

Вы тоже вспомнили про СберЛогистику? 🤪

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Mary Murray

пусть тогда занимается рассылкой продуктовых наборов по почте

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Булка хлеба

Пятерка уже года два посылки с алиэкспресса возит🤔

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Виктор Ардабьев

Это разве новость, если учесть, что сейчас можно на Почте Россия купить всё что угодно 🤣🤣

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14 комментариев
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