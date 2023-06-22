Основатель Gloria Jeans выплатил по 1 млн рублей всем сотрудникам, проработавшим в компании десять лет Статьи редакции
Это 2527 человек, около 17% от общего штата.
- О выплатах по 1 млн рублей сотрудникам Gloria Jeans узнал Forbes из двух внутренних писем. Представитель компании подтвердил их подлинность.
- В первом письме от 19 июня 2023 года Мельников указал, что в Gloria Jeans больше 10 лет проработали 2527 человек. Он добавил, что выплату получат все такие сотрудники, вне зависимости от того, в каких странах и подразделениях они работают.
- Во втором письме от 21 июня бизнесмен написал, что многие из сотрудников «получили на этой неделе крупные денежные выплаты» и подчеркнул, что это «не премия и не подарок», и речь «не идёт о справедливости или мотивации». Он назвал выплату «долгом перед людьми, которые подарили "Глории" 10 и больше лет своей жизни».
- Владимир Мельников основал Gloria Jeans в 1988 году. По данным на 2023 год, в сети более 680 магазинов. Кроме России они работают в Беларуси и Казахстане. По данным на 2021-й, в штате компании около 15 тысяч человек.
- В 2021 году Владимир Мельников вошёл в список богатейших россиян по версии Forbes. Тогда его состояние оценивалось в $700 млн.
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Человек!
А каждому, кто от 5 до 9,5 лет проработал - душевную травму.
Тоже представил ощущения тех, кроме устроился в фирму 9 лет и 11 месяцев назад:) Наверно уровень персональной трагедии
Вообще да. Если бы это стало регулярной практикой, была бы супер-мотивация.
Ну через полгода последние восстановятся.
Стань тем, что ты хочешь видеть в этом мире
Мужик молодец, но вот магазин не понимаю.. херовая одежда, с хреновым дизайном по заоблачным ценам. В чем тут прикол?
Детская одежда у них норм
Цены, вроди, доступные, но говно-говном, это да
ну у каждого свой вкус ,как по мне неплохой ассортимент там
Одежда обычного для масс-маркет качества и дизайна. Но цены неоправданно завышены, с этим согласна.
В Sela, BeFRee, Zarina тоже в магазине ценник на джинсы 3-5 тыс, зато на ВБ 1-1,5 к. Может и тут так
Я покупаю у них периодически. Не знаю, в их сегменте не заметил чтобы качество было хуже других.
Владимиру респект!
Знаю компанию, где на свое десятилетие, таким «долгожителям» дали возможность сфоткаться в фотозоне в административном офисе… Контрасты…
Долгожители, видимо, изначально понимали, какой Кабан Иваныч пид... нехороший человек)
Как правило, "долгожители" - либо предпенсы, либо пассивные люди
вот это поощрение сотрудников
Молодец. Лояльность работодателю очень редко вознаграждается. Ну если не брать в расчёт грамоту на стену или какой-нибудь пластмассовый значок.
...
Сам в ахуе!
Владельцы FixPrice - а че, в смысле? Можно было не бить?
Прямо захотелось пойти и что-нибудь купить в GJ, чтобы поддержать инициативу
Лица тех кто уволился спустя 8-9 лет работы и представлять не нужно
Человек!
А именно гендиру, главбуху и начальнику охраны)
если они тоже по 10 лет отработали, тогда да
Красавчик! Получается с налогами 1430000 рублей ( с налогами). Хороший пример для работодателей)
Это как так получилось, что за 2,5 тыс человек по миллиону получается меньше 1,5 ярда?
Ну тут как, это единоразовая выплата, красивый гусарский поступок, плюс типа он за мир. Но вот поднять всем зарплату на 40% я гарантирую, что у него кишка тонка
Вот куда нужно было идти работать после универа
Ну смотря кем выпустился, не для всех 1млн это сумма, чтобы прямо выбор карьеры на след 10 лет менять
Чисто коменты от тех кто не знает как оно там внутри глории 😂
а что там внутри глории ,поделитесь
швабрируют?
Вы в теме? Намекните плз откуда у них вдруг бабки появились в 2022 году на всё это рекламное безобразие?
Крутой маркетинг
Выручка достигла 57,69 млрд рублей (рост на 11,3%).
Хоть кто-нибудь объясните что происходит там?
Откуда блять эти триллионы на маркетинг?
В свое время Олег Тиньков старожилам подарил по BMW, а потом выяснилось, что это просто приживалы, которые сидели на стуле, нихера не делали и потихонечку разваливали бизнес
там вроде речь шла о паре десятков человек всего и кажется то были Теслы
"Во втором письме от 21 июня бизнесмен написал, что многие из сотрудников «получили на этой неделе крупные денежные выплаты» и подчеркнул, что это «не премия и не подарок», и речь «не идёт о справедливости или мотивации». Он назвал выплату «долгом перед людьми, которые подарили "Глории" 10 и больше лет своей жизни»."-человек с большой буквы
Круто же, молодцы! 10 лет — это очень немало, так что всё заслуженно.
Отличные РФ новости, не правда ли?)
Представляю как расстроились те, кто отработал 9 лет
Или 9 лет 11 месяцев и 29 дней 😂
А что, так тоже бывает?
Впервые вижу подобную лояльность и благодарность в адрес сотрудников. Рада за ребят, вот чисто по-человечески
Тиньков своим по машине дарил
Какая новость приятная, какая же редкость такое почитать
Вот сейчас обидно было. Отработал 9 лет 364 дня
так там у всех контракты именно на такой срок)
Видимо, кадровый голод в Глории, и решили таким образом завлечь молодую кровь)
"Поработай 10 лет - мб плюшку тебе дадим"
Дак тогда надо было sign-up bonus давать. Какое дело молодёжи что там через 10 лет будет.
на Кипре одна компания всем сотрудникам по машине подарила, так было дешевле, чем налоги платить. Неужели, в России такая же схема заработала?
Конечно, сверхприбыли же нет... :) А значит не надо платить.
Какие-то глупые на Кипре налоговые органы. Во всех странах что я работал любой такой подарок делался с уплатой работодателем всех налогов и социальных отчислений. Иначе бы все только подарками, бонусами и премиями работу и оплачивали.
Дешевле, если это помощь. Платится 13% НДФЛ, соцвзносы не платятся, так как это не в рамках зп/оклада
Вау,такое вообще возможно?
Когда контора реально ценит своих сотрудников, да
вот это щедрость ,редкое явление
Представляете, какому-нибудь охраннику или продавцу, который получает 30000 руб приходит почти трехгодовалая ЗП. Интересно потом проверить статистику, каков % увольнений такой аудитории.
А что такое миллион?
А что делать ему через 3 года?
Проработавшие 9 лет и 11 месяцев:
https://www.youtube.com/watch?v=mAtM3VPx4lI
Не миллион, а миллион 1 149 500 или 1 176 500. С учетом налогов где-то 4 ярда на выплаты направил. Крутой.
Ниче себе подгон какой. Редко такое увидишь вообще)
"В первом письме от 19 июня 2023 года Мельников указал, что в Gloria Jeans больше 10 лет проработали 2527 человек."-достаточно много людей получат премию в 1 млн рублей
Хм... это так показывает, что у него нет сверхприбылей, чтобы не платить добровольный налог?
Выплата пойдет в расход этого года, а налог за прошлый. Так что вряд ли
Тот кто получил миллион теперь могут уходить в другие компании)
17% персонала работают 10 лет. У них походу там условия неплохие)
ими оказались члены правления
а сколько сэкономила компания на каждом сотруднике за 10 лет - миллионов по 10 ?)
:) Смотрел с ним вроде у Тинькова интервью - интересный человек