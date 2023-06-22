Вы работаете на производстве, в магазинах, в офисах — везде, где есть «Глория Джинс». И я хочу сказать искреннее «спасибо» каждому из вас. В ближайшие дни все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет десять лет и больше, получат по 1 000 000 рублей после вычета налогов.