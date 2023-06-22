Торговля
Маша Цепелева

Основатель Gloria Jeans выплатил по 1 млн рублей всем сотрудникам, проработавшим в компании десять лет Статьи редакции

Это 2527 человек, около 17% от общего штата.

  • О выплатах по 1 млн рублей сотрудникам Gloria Jeans узнал Forbes из двух внутренних писем. Представитель компании подтвердил их подлинность.
  • В первом письме от 19 июня 2023 года Мельников указал, что в Gloria Jeans больше 10 лет проработали 2527 человек. Он добавил, что выплату получат все такие сотрудники, вне зависимости от того, в каких странах и подразделениях они работают.

Вы работаете на производстве, в магазинах, в офисах — везде, где есть «Глория Джинс». И я хочу сказать искреннее «спасибо» каждому из вас. В ближайшие дни все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет десять лет и больше, получат по 1 000 000 рублей после вычета налогов.

Владимир Мельников
  • Во втором письме от 21 июня бизнесмен написал, что многие из сотрудников «получили на этой неделе крупные денежные выплаты» и подчеркнул, что это «не премия и не подарок», и речь «не идёт о справедливости или мотивации». Он назвал выплату «долгом перед людьми, которые подарили "Глории" 10 и больше лет своей жизни».
  • Владимир Мельников основал Gloria Jeans в 1988 году. По данным на 2023 год, в сети более 680 магазинов. Кроме России они работают в Беларуси и Казахстане. По данным на 2021-й, в штате компании около 15 тысяч человек.
  • В 2021 году Владимир Мельников вошёл в список богатейших россиян по версии Forbes. Тогда его состояние оценивалось в $700 млн.
Владимир Мельников в магазине Gloria Jeans

#новость #gloriajeans

8071 просмотров
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141 комментарий
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 Sign Undefined

Человек!

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Иван Серик
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Дар Ветер

А каждому, кто от 5 до 9,5 лет проработал - душевную травму.

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Let that sink in

Тоже представил ощущения тех, кроме устроился в фирму 9 лет и 11 месяцев назад:) Наверно уровень персональной трагедии

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Valentin Dombrovsky

Вообще да. Если бы это стало регулярной практикой, была бы супер-мотивация.

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3 комментария
Sign Undefined

Ну через полгода последние восстановятся.

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1 комментарий
Aleksandr Smirnov

Стань тем, что ты хочешь видеть в этом мире

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Телячья ярость

Мужик молодец, но вот магазин не понимаю.. херовая одежда, с хреновым дизайном по заоблачным ценам. В чем тут прикол?

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Андрей Давыдов

Детская одежда у них норм

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Дар Ветер

Цены, вроди, доступные, но говно-говном, это да

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4 комментария
Автомат Томпсона

ну у каждого свой вкус ,как по мне неплохой ассортимент там

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8 комментариев
redpanda

Одежда обычного для масс-маркет качества и дизайна. Но цены неоправданно завышены, с этим согласна.

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Перламутрово-Мышиный

В Sela, BeFRee, Zarina тоже в магазине ценник на джинсы 3-5 тыс, зато на ВБ 1-1,5 к. Может и тут так

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Алексей С

Я покупаю у них периодически. Не знаю, в их сегменте не заметил чтобы качество было хуже других.

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2 комментария
Randoms Randomd

Владимиру респект!

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Sergei Fedostsev

Знаю компанию, где на свое десятилетие, таким «долгожителям» дали возможность сфоткаться в фотозоне в административном офисе… Контрасты…

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Ник К.

Долгожители, видимо, изначально понимали, какой Кабан Иваныч пид... нехороший человек)
Как правило, "долгожители" - либо предпенсы, либо пассивные люди

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1 комментарий
Нина И.

вот это поощрение сотрудников

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Хозяин

Молодец. Лояльность работодателю очень редко вознаграждается. Ну если не брать в расчёт грамоту на стену или какой-нибудь пластмассовый значок.

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Д Хб

...

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Сам в ахуе!

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Васисуалий Лоханкин

Владельцы FixPrice - а че, в смысле? Можно было не бить?

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Прекрасный День

Прямо захотелось пойти и что-нибудь купить в GJ, чтобы поддержать инициативу

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Astas Jr

Лица тех кто уволился спустя 8-9 лет работы и представлять не нужно

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Ivan Petrov

Человек!

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Дмитрий Косатиков

А именно гендиру, главбуху и начальнику охраны)

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умный человек

если они тоже по 10 лет отработали, тогда да

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2 комментария
Хамитов Ильшат

Красавчик! Получается с налогами 1430000 рублей ( с налогами). Хороший пример для работодателей)

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noname

Это как так получилось, что за 2,5 тыс человек по миллиону получается меньше 1,5 ярда?

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12 комментариев
Eozvarit

Ну тут как, это единоразовая выплата, красивый гусарский поступок, плюс типа он за мир. Но вот поднять всем зарплату на 40% я гарантирую, что у него кишка тонка

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1 комментарий
Nuke 7s

Вот куда нужно было идти работать после универа

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Let that sink in

Ну смотря кем выпустился, не для всех 1млн это сумма, чтобы прямо выбор карьеры на след 10 лет менять

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Vladislav Darmogray

Чисто коменты от тех кто не знает как оно там внутри глории 😂

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Тома Енот

а что там внутри глории ,поделитесь

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Хозяин

швабрируют?

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5 комментариев
Francesco Pazolini

Вы в теме? Намекните плз откуда у них вдруг бабки появились в 2022 году на всё это рекламное безобразие?

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Александра Горячева

Крутой маркетинг

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Francesco Pazolini
"Корпорация Глория Джинс", один из крупнейших российских производителей одежды, в 2022 году получило чистую прибыль в размере 6,141 млрд рублей
Выручка достигла 57,69 млрд рублей (рост на 11,3%).

Хоть кто-нибудь объясните что происходит там?
Откуда блять эти триллионы на маркетинг?

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Паронормальный

В свое время Олег Тиньков старожилам подарил по BMW, а потом выяснилось, что это просто приживалы, которые сидели на стуле, нихера не делали и потихонечку разваливали бизнес

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Хозяин

там вроде речь шла о паре десятков человек всего и кажется то были Теслы

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1 комментарий
Аманда

"Во втором письме от 21 июня бизнесмен написал, что многие из сотрудников «получили на этой неделе крупные денежные выплаты» и подчеркнул, что это «не премия и не подарок», и речь «не идёт о справедливости или мотивации». Он назвал выплату «долгом перед людьми, которые подарили "Глории" 10 и больше лет своей жизни»."-человек с большой буквы

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Вадим Д.

Круто же, молодцы! 10 лет — это очень немало, так что всё заслуженно.

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Iwolga

Отличные РФ новости, не правда ли?)

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Кирилл Кириллов

Представляю как расстроились те, кто отработал 9 лет

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Sergei Fedostsev

Или 9 лет 11 месяцев и 29 дней 😂

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Mallumo Mediator

А что, так тоже бывает?
Впервые вижу подобную лояльность и благодарность в адрес сотрудников. Рада за ребят, вот чисто по-человечески

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Телячья ярость

Тиньков своим по машине дарил

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3 комментария
Владимир Покуц

Какая новость приятная, какая же редкость такое почитать

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schengen.reisen versicherung

Вот сейчас обидно было. Отработал 9 лет 364 дня

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Mary Murray

так там у всех контракты именно на такой срок)

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Ник К.

Видимо, кадровый голод в Глории, и решили таким образом завлечь молодую кровь)
"Поработай 10 лет - мб плюшку тебе дадим"

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Хозяин

Дак тогда надо было sign-up bonus давать. Какое дело молодёжи что там через 10 лет будет.

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3 комментария
Телячья ярость

на Кипре одна компания всем сотрудникам по машине подарила, так было дешевле, чем налоги платить. Неужели, в России такая же схема заработала?

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Sergei Timofeyev

Конечно, сверхприбыли же нет... :) А значит не надо платить.

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Хозяин

Какие-то глупые на Кипре налоговые органы. Во всех странах что я работал любой такой подарок делался с уплатой работодателем всех налогов и социальных отчислений. Иначе бы все только подарками, бонусами и премиями работу и оплачивали.

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Алексей К

Дешевле, если это помощь. Платится 13% НДФЛ, соцвзносы не платятся, так как это не в рамках зп/оклада

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1 комментарий
Monica Wright

Вау,такое вообще возможно?

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Mike

Когда контора реально ценит своих сотрудников, да

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Оксана Шелкова

вот это щедрость ,редкое явление

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debil
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Sergei Fedostsev

Представляете, какому-нибудь охраннику или продавцу, который получает 30000 руб приходит почти трехгодовалая ЗП. Интересно потом проверить статистику, каков % увольнений такой аудитории.

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Sergei Timofeyev

А что такое миллион?

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7 комментариев
Eozvarit

А что делать ему через 3 года?

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10 комментариев
Alex Flints

Проработавшие 9 лет и 11 месяцев:
https://www.youtube.com/watch?v=mAtM3VPx4lI

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Eozvarit

Не миллион, а миллион 1 149 500 или 1 176 500. С учетом налогов где-то 4 ярда на выплаты направил. Крутой.

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Артур Мороз

Ниче себе подгон какой. Редко такое увидишь вообще)

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Lisa Franklin

"В первом письме от 19 июня 2023 года Мельников указал, что в Gloria Jeans больше 10 лет проработали 2527 человек."-достаточно много людей получат премию в 1 млн рублей

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Sergei Timofeyev

Хм... это так показывает, что у него нет сверхприбылей, чтобы не платить добровольный налог?

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Алексей К

Выплата пойдет в расход этого года, а налог за прошлый. Так что вряд ли

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3 комментария
lakoros

Тот кто получил миллион теперь могут уходить в другие компании)

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Владимир Покуц

17% персонала работают 10 лет. У них походу там условия неплохие)

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Mary Murray

ими оказались члены правления

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Mary Murray

а сколько сэкономила компания на каждом сотруднике за 10 лет - миллионов по 10 ?)

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Федор Коновалов

:) Смотрел с ним вроде у Тинькова интервью - интересный человек

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141 комментарий
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