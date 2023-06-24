«Сейчас для нас главное — безопасность»: как маркетплейсы отреагировали на «кризис» в южной части России Статьи редакции
В частности — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».
- 24 июня 2023 года крупные российские маркетплейсы оказались вынуждены адаптироваться к существующим и потенциальным логистическим сложностям, вызванным заявлениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
- В Wildberries сообщили, что «предпринимают усилия по поддержанию стабильной бесперебойной деятельности по всей России». На момент публикации редактор vc.ru смог при оформлении заказа выбрать пункты выдачи в Ростове-на-Дону и Воронежской области.
- Компания обещала продлить срок получения заказов через ПВЗ, а также ускорить обработку обращений в службу поддержки. Если доставку товара задержат, отменить заказ можно будет без оплаты за возврат, уточнили в Wildberries.
- «Яндекс Маркет» в закрытом Telegram-канале «ПВЗ Яндекс Маркета» отметил, что сейчас для сервиса «главное — безопасность сотрудников, партнёров и покупателей». Так, владельцы пунктов в Ростове-на-Дону могут сами решить, открывать свои точки или нет, — в зависимости от ситуации.
- Если партнёр маркетплейса решит временно закрыть выдачу, штрафы применять не будут, а «простой компенсируют». Оплата местных курьеров также останется неизменной, если они не смогут выйти на смену из-за текущей обстановки. Подробности можно получить у службы поддержки.
- Об ограничениях со стороны Ozon в южных регионах России сначала сообщали «РИА Новости» и Telegram-канал «Из коммерса в е-коммерса». Второй уточнял, что маркетплейс частично приостановил как оформление заказов на юге, так и поставки. Ограничения затрагивали разные города — Воронеж, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Адыгейск, Липецк, Краснодар, Тулу, Тамбов. О том же писало «Агентство "Москва"».
- Позже компания выпустила заявление в Telegram-канале для владельцев и сотрудников пунктов выдачи. Она призвала партнёров предупреждать своих территориальных менеджеров о сложностях с открытием или продолжением работы и обещала не штрафовать за временный простой.
- Претензии, которые владелец временно закрытого ПВЗ может получить от Ozon за просроченный возврат, приравняют к технической ошибке и аннулируют. Если курьер в связи с обстоятельствами не сможет добраться до пункта и забрать товары — санкций за просрочку тоже не будет. Рейтинг продавцов из-за этого не пострадает.
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@Яндекс Маркет реагирует на «кризис» просто: отменяет заказ, а клиент - крайний.
https://vc.ru/claim/736404-kak-yandeks-market-ne-smog-dostavit-snegouborochnuyu-mashinu
Кризис в южной части «России»
Боязнь называть вещи своими именами, переросла из шуток и мемов, в хроническую болезнь.
Это что же, каждый хлопок, подтопление или задымление своими именами называть? Не, мы так не договаривались.
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Чё там Буданов? Мертвый уже?
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"События"
«Гражданская СВО», не «вооруженный захват власти», а «плановые перестановки».
Цели у нас по плану, а план у нас по ситуации.
События! БУГАГА!!!
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Помните в СССР была такая фраза: «это не телефонный разговор»?
Вот оттуда все эти ковычки, и этот эзопов язык.
Народ разучился искать сайты продавцов, + 40% сверху накидывают маркетплейсы
Ой, прямо смешно таки. В Ростове километровые очереди и ограничение на продукты в одни руки. Воронеж все таки бомбят, сбылась мечта всей России, правительство сидит в бункере, вкс, нет, напишу полностью(так смешнее). Военно-космические(космические, блядь) силы России бомбят таки Россию.
Все хорошо прекрасная маркиза…
Теперь все на своих местах.
Интересно что там с заказами на Али? Как то так совпало что посылок жду почти на 1000 баксов и всё они покинули страну отправления. Понятно что сейчас посылки это малое за что стоит беспокоится, но 1000 баксов это 1000 баксов, я их своим потом заработал. (
Пока посылки дойдут это уже может быть другая страна или несколько стран по числу регионов. Интересно, в Калининграде уже заказывают таблички для улиц на другом языке, если да, то на польском или на немецком?
Я уверен что мечты про кучу маленьких государств так и останутся мечтами прибалтийских интеллектуалов.
В смысле? А как же подвесочки? А как же носочки с уточками? Для такого надо курьеров снабдить бронежилетами, а машины в конвое проводить!