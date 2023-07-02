Может произойти такая ситуация: к тебе приезжает водитель Ozon забирать заказы — с опозданием. Он должен был забрать их в 16:00, а забрал в 18:00. Далее он едет на склад.

По договору вроде бы с тебя все взятки гладки. Но при этом система «роботированная» — так настроена, что [товары] придут как сданные, когда их примет конечный склад, куда их привезёт водитель.

Бывает такое, особенно в распродажи и горячие сезоны, что водитель приехал в нужный день, а заказы сдал на следующий — после 00:00. Эти заказы проходят как «просрок». Если у тебя их больше 20% от семидневного вала, тебя могут автоматически блокировать.