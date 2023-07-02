Не штрафы, а «плата за услугу по обработке нарушения»: как работают продавцы на Ozon Статьи редакции
Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.
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Регистрация и обучение
- Выйти на Ozon можно бесплатно — платить за запуск личного кабинета, как на Wildberries, не нужно. Ограничения по продаже есть только для самозанятых: им недоступны некоторые категории товаров и запрещено заниматься перепродажей — согласно закону, свои товары они должны производить сами.
- На Wildberries до регистрации доступна только оферта — остальные справочные материалы открываются лишь при наличии личного кабинета. У Ozon в свободном доступе практически всё: данные о комиссиях, тарифах и способах доставки, статьи о продвижении, стратегиях ценообразования, системе рейтинга продавцов и другом.
- У Ozon также много бесплатных обучающих текстовых и видеоматериалов По словам одного из собеседников блогера, у сервиса есть техпартнёры, «которые бесплатно обучают всем фишкам маркетплейса».
- Последний «жёстко относится ко всяким "Научу продавать на Ozon без вложений"», рассказали опрошенные. По их словам, в техподждержку можно прислать контакты таких «нехороших людей», чтобы их забанили. Маркетплейс также сам открыто призывает хорошо подумать, «а стоит ли вам продавать на маркетплейсе».
Договор
- Продавцы заключают с компанией рамочный договор — в нём описаны все базовые условия и обязательства. Всё остальное она прописывает в дополнительных соглашениях.
- Из плюсов — к основному договору Ozon сделал подсказки, написанные «человеческим языком». Некоторые, как заметил автор ролика, немного искажают смысл «в пользу» маркетплейса, но сам он прямо отмечает, что подсказки «не являются частью договора и не имеют юридической силы».
- Условия договора Ozon, как и Wildberries, меняет часто, говорят продавцы. И всегда в одностороннем порядке — это право указано в оферте.
Штрафы
- «Штрафов в финансовом выражении нет», рассказали блогеру продавцы. Но при нарушениях маркетплейс может заблокировать личный кабинет магазина — например, если тот просрочил сдачу 20% заказов и более за последние семь дней или отменил 20% заказов.
- Бан дают в среднем на неделю — либо во всех категориях, либо только в одной. Чаще всего его назначают автоматически, поэтому случаются ошибки.
- Автор при этом отмечает, что денежные штрафы тоже есть — это плата за «услугу по обработке нарушения»: например, если продавец негативно отзывается о маркетплейсе, работе на нём или о других продавцах. Штраф составляет 10 тысяч рублей.
- Помимо этого, компания с 30 мая 2023 года вправе скрывать карточки с «низкой» эффективностью. Критерии последней определяет она сама. Среди них — не подключённое платное продвижение.
Утилизация товара
- Ozon может утилизировать товар, если тот пришёл повреждённым или был признан таким покупателем. Продавец получит оповещение и подтверждение, но из последнего мало что можно понять. Стоимость продукции при этом не возмещают.
Торговля по FBO
- FBO — это модель, при которой продавец доставляет свой товар на склады компании, а та сама отвозит его покупателю. Маркетплейс открыто признаёт, что карточкам продавцов, торгующих по FBO, отдаёт наивысший приоритет в выдаче, отмечает блогер. Но работать по такой модели бывает сложно, поскольку у Ozon не так много складов.
- Ещё один нюанс — «жёсткие» слоты для отгрузки. Выбрать их нужно за 12 часов до поставки, но выцепить свободные трудно. Если продавец опоздает с поставкой на несколько минут, товары уже не примут и могут понизить рейтинг на сайте.
- Если товары забирает служба самого Ozon — водитель может без санкций опоздать на несколько часов. Из-за этого продавцам приходится либо задерживать сотрудников, либо самим ждать машину.
Общение с техподдержкой
- Собеседники блогера отметили, что лёгкие вопросы техподдержка решает быстро — например, если они касаются графика работы складов. В остальном она часто задерживается с ответом и иногда закрывает обращение, не решив проблему.
- Владельцам Ozon Premium компания разрешает обращаться на горячую линию поддержки, однако та «никак не работает».
Снижение цен и акции
- Участвовать в акциях продавцов, по данным блогера, не заставляют, но есть нюанс, который касается недостаточно демократичных цен. Цены с недавнего времени анализирует робот. Если ему кажется, что магазин «жадничает», он может понизить его позиции в выдаче. Проблема в том, что он часто проводит некорректные сравнения.
- В качестве примера блогер приводит такую ситуацию: например, магазин торгует носками в пачках по пять штук, а робот сравнивает его цены с ценами магазина, который продаёт комплекты носков из трёх пар — они естественно дешевле, потому что их меньше.
- Обжаловать скрытие можно, но для этого компания должна «составить запрос программистам». Из-за частной проблемы Ozon не хочет «поднимать программиста», говорит один из продавцов, поэтому он копит запросы, чтобы передать сразу несколько, а это долго.
Редакционные выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:
- Утренний «шмон» сотрудников и «минуса» на счетах из-за штрафов: как работают на складах Wildberries.
- «Тебя воспринимают не как партнёра, а как пешку»: как работают продавцы на Wildberries.
- «Хочешь жить — обманывай людей»: как работают продавцы в магазине косметики и парфюмерии «Летуаль».
- Старая форма, которую нужно перешивать, и «полная антисанитария ночью»: как работают в ресторанах «Вкусно — и точка».
- «Перерывов официально нет, отдыхать на смене можешь, когда нет заказов» — как работают курьеры «Самоката».
- «Говорят, текучка дикая, натягивают на зарплаты и планы нереальные»: как работают оценщики дилера «Рольф».
- План продаж, от которого «выпадают волосы», и неоплачиваемые летучки: как работают клиентские менеджеры «Сбера».
О, у меня недавно с озоном был интересный случай. Я заказ доставку в определенный промежуток времени. Мне его не привезли, а я и забыл. В итоге курьер приехал без предупреждения в 1.10 ночи другого дня, а я спал конечно же и не принял заказ. В итоге вернули стоимость за вычетом сервисного сбора, аргументируя это тем, что "мы собирали заказ и потратили свои силы, они должны быть оплачены, а то что вы не приняли заказ в рандомное время это ваши проблемы, мы его доставили"
Андрей, здравствуйте. Поделитесь номером заказа. Всё проверим и проработаем.
Озон, кстати, хотябы возвращает деньги за потерянный озоном товар. В отличие от ВБ
Остальную часть статьи комментировать не буду
Ну и добавлю, как селлер. Заказы принимаются на склад нереально долго! Из Самары в Москву товар едет уже больше 20 дней. Закрадывается подозрение, что мой заказ везут почтовые голуби.
Приветствуем! Подскажите номер заказа, о котором идёт речь? Посмотрим, чем вызваны такие сроки
11738988 поставлена 09.06.2023 г.
Добрый день! Хотим внести несколько уточнений)
Насчёт изменений в договоре: о таком предупреждаем заранее, зафиксировав всю информацию в нашей базе знаний. Изменения делим на временные и постоянные — первые вводим, например, если загружен один склад, отследить нюансы можно в таблице — ozon.ru/t/9ZLklyA. Вторые действуют с момента открытия склада. Помимо этого, система проверяет товары на их доступность ещё в момент создания заявки в личном кабинете, чтобы не возникло трудностей по факту прибытия на точку.
С утилизацией всё не менее прозрачно. Достаточно соблюдать правила упаковки, чтобы обезопасить себя от большинства сложностей и споров с поддержкой. А вот предложить другое фото, увы, не сможем — то, что увидите в обращении, доказывает повреждения товара. Но если считаете, что повреждений нет, то можете подать возражение в течение 5 дней с момента получения отчётных документов. Если выясним, что утилизировали товар по ошибке — вернём его стоимость.
Далее упомянули, что у нас забиты склады — тут совсем не согласимся. Свободные места есть и регулярно освобождаются. Может быть закрыта конкретная категория к размещению из-за заполненности зоны хранения, но чтобы закрыты все московские склады — точно нет.
Касаемо тайм-слотов — в большинстве случаев можем принять поставку даже с сильным опозданием, если речь идёт про отгрузку на наших фулфилментах. На сортировочном центре правила отличаются, ведь его время работы ограничено, а записи распределены на целый день. Рейтинг поставок в личном кабинете, если говорим о FBO, пока тестируем — оценка ни на что не влияет. Как только заработает, обязательно расскажем обо всех нюансах.
По поводу поддержки уточним, что горячую линию убрали. Потому что, как и подметили в ролике, в ней нет смысла. Теперь все обращения принимаем сразу в чате. Ну и в большинстве своём вопрос всегда коллеги решают. Если же есть случаи, когда без ответа закрыли обращение — считаем это редким явлением и разбираем обязательно, если оно попало под наш взор.
А вот в инструменте сравнения цен, действительно, есть над чем работать. Совершенствуем его и всю обратную связь собираем, чтобы подсветить все нюансы. Но если у карточки невыгодная цена, вниз в поиске её не опускаем, лишь даём небольшой буст тем, у кого цена более привлекательна для клиентов.
Матчинг товаров работает отвратительно! Я каждый день по несколько раз подаю жалобы на некорректный матчинг.