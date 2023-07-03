Торговля
Полина Лааксо

«Авито» подключил к доставке 5000 постаматов 5Post в «Пятёрочках» и «Перекрёстках» Статьи редакции

Пока заказать можно только товары не дороже 15 тысяч рублей.

  • Позже максимальную стоимость заказа увеличат до 150 тысяч рублей. Получение через 5Post работало в тестовом режиме с 19 июня 2023 года, а теперь доступно всем пользователям, рассказали в «Авито Доставке».
  • При заказе в постамат можно скомпоновать несколько товаров от одного продавца в единую посылку. Ограничение по весу — до 15 кг. Срок доставки будет зависеть от удалённости региона, а хранится заказ неделю с возможностью продлить срок ещё на столько же. Отличие от доставки на ПВЗ в том, что отказаться от товара на месте будет нельзя — придётся писать в техподдержку.
  • Увидеть подключённые постаматы 5Post можно при оформлении заказа. Они будут доступны при покупке у частных продавцов со значками «Документы проверены» или «Есть аккаунт на Госуслугах». Если пилотный проект с 5Post будет успешным, в будущем сервис хочет ещё и принимать заказы через точки выдачи на кассах.
  • «Авито» запустил «Авито Доставку» в 2018 году, её стоимость оплачивает покупатель. Раньше компания сотрудничала c сервисом PickPoint, но в апреле 2023 года отключила его постаматы, так как тот решил прекратить работу.
Источник: 5Post

#новость #авито

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20 комментариев
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 Rax034

- Не забудьте заплатить за доставку покупателю 5% от цены товара.
- Но покупатель же уже оплатил все расходы.
- Не важно.

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schengen.reisen versicherung

Открываешь новый айфон а там в коробке кирпич или калькулятор, и что делать?

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Куртуазный маньерист

Попробовать купить ещё раз. Итерация выполняется до появления успеха.

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Вася Пражкин
что делать?

Идешь в отдел алкоголя.

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Tit Terner

Что делать, что делать. Муравью ...

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Вектореан Элон

Радоваться, что доставили то, что заказывал.

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Артур Мороз

Кто покупает айфон на авито?

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Nordic Michelle

По Авито доставке не страшно только старые сапоги отправлять :)))

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Вадим Д.
заказать можно только товары не дороже 15 000 ₽

Да как-то стрёмно на Авито брать товары дороже. Да и 15к многовато.

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Булка хлеба

Там есть и товары от 100 тысяч, и покупают люди

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Вадим Д.

В добрый путь им!

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Vitaly Ya

Ну если в одном городе - приехали посмотрели, то почему нет.

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Иван Серик
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момент сознания

Покупал беззеркалку и мавик именно с авито-доставкой. Всё отлично было.

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Роман

Ох уж не советую связываться с авито доставкой.В итоге ни денег ни товара!

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Qwerty54321

Всё нормально с авито доставкой. Надо просто осознавать, что покупаешь и продаешь.

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Nordic Michelle

Тут кому как повезет , если бы случаев подмены товар не было ни у кого , тогда можно было назвать Авито доставку нормальной . Бывало продавец 10 раз продал с доставалы нормально , а на 11й товар пропал в пути и сиди негодуй дойдут или нет

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Энтони Лавджой

У меня ничего не продается на авито

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Your very own fear

Авито доставка доверия не вызывает...

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Nordic Michelle

Пыталась продать свитч Лайт на Авито и доставка в объявлении отключена , но чуть ли не каждый пытается спросить возможна ли доставка . Больше всего радуют те , кто просит продать с доставкой и у тех в профиле проданные свитчи высвечиваются

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