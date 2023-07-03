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Торговля
Артур Томилко

Бывший топ-менеджер «Яндекс Доставки» и сооснователь Logsis Анастасия Ким рассказала о запуске маркетплейса WEE в Дубае Статьи редакции

Сервис специализируется на быстрой доставке непродовольственных товаров и поддерживает английский, арабский и русский языки.

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Главная страница WEE 
  • Осенью 2022 года в Дубае основатели московской логистической компании Logsis Олег Дашкевич, Анастасия Ким и Сергей Коликов запустили маркетплейc WEE. С 2014-го Ким также работала в «Яндексе», где отвечала за развитие «Яндекс Доставки».
  • Маркетплейс специализируется на быстрой доставке (от 45 минут) электроники, товаров для дома, для детей и животных, а также других непродовольственных категорий. С мая 2023 года WEE, помимо арабского и английского, поддерживает также русский язык.
  • Гендиректор компании Анастасия Ким рассказала Shopper's о запуске маркетплейса, специфике работы и дальнейших планах.

О запуске и работе WEE

  • Инвестиции в запуск составили $6,5 млн. Из них $1 млн вложили основатели сервиса, остальное — инвесторы из России и стран СНГ. Команда рассчитывает окупить инвестиции в течение двух-трёх лет.
  • Маркетплейс сотрудничает с ограниченным числом продавцов, которых отбирают вручную. Ким объясняет такую модель работы желанием предлагать пользователям «только самые качественные товары» и «максимизировать продажи» для поставщиков за счёт ограниченной конкуренции.
  • Комиссия для продавцов составляет от 5% до 15% в зависимости от категории товара. Самая низкая (5-6%) — для электроники. На одежду — 13%, на сумки — 15%.
  • Доставка заказов осуществляется через партнёров на рыке — Talabat, Careem, Yango Delivery. К концу 2023 года компания планирует нанять собственных курьеров.

О планах компании

  • По словам Ким, команда, «научившись работать в Дубае», планирует выходить в другие регионы ОАЭ, а также в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Дополнительные инвестиции хотят привлечь от местных бизнесменов.
  • До конца 2023-го количество продавцов в сервисе составит около 500. Сейчас на WEE представлены 10 тысяч наименований товаров, но к концу года их число планируют увеличить до 500 тысяч.
  • Средний чек на WEE составляет $20, но к августу должен вырасти до $46, прогнозирует Ким. При этом она не раскрыла общее количество заказов и оборот маркетплейса.

#новость #wee

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39 комментариев
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 Pavel Cree

♂️WEE WEE♂️

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Андрей Епанчинцев

Быстрая доставка детей и животных 🤔

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Никита Андреев

Смелое название.

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Сергей Я

Почему?

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Pavel Chernev

Название которое мы не заслужили

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Ware Wow

англосаксы даже пи-пи испоганили нам на зло

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Никита Андреев

= to urinate

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Hambala Fully

https://youtu.be/S_QubDww5I4

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Телячья ярость

Ощущение, что где-то уже видел это лого

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Nata Gonchar

Тоже хотела написать 😂

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Веб Инструменты

Посылки смачивают при отправке покупателю.

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Чукча в танке

"на быстрой доставке (от 45 минут)"
Может я чего не понимаю в этом мире

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Tyoma Tema

Для НЕпродовольственных товаров это очень быстро

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Чукча в танке

НЕпродовольственность на скорость то как влияет?

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Андрей Смехов

Если это холодильник - да

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Sergei Zotov

курьер карима или талабата на своем мотороллере вряд ли вам довезет холодильник

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Чукча в танке

не подгоняйте. нет у них крупногабаритной категории

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Pavel Chernev

Ну пусть открываются, хотя толку от русских таких сервисов пока нет, в начале пытаются купонами выехать в цене за счет инвестиций.
А заказывать без купонов дороже чем у других, не думаю что тут отличается. Очередной мертвый проект в дубае

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Андрей Епанчинцев

Любой маркетплэйс это «дороже чем у других», по крайней мере до тех пор, пока выставлять товары не начнут производители. Сейчас не многие горят желанием лезть в это болото… а пока получается доп звено между классическим инет-магазом с предпринимателем во главе (селлером) и покупателем

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Pavel Chernev

Есть допустим русский yallaмаркет в дубае, который доставляет через careem без отслеживания курьера. И зачем мне это? Если можно заказать в talabat или careem магазинах за ту же цену, русские продукты не в счет, из за них они не выедут. Я думаю сдохнет yalla, как и этот новый. Тем более дубай Специфический город, попытка выехать за счет русских глупа

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Кирилл Макеев

А Noon там работает?

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Pavel Chernev

А что с noon, там арабы основатели, они то секут фишку

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Кирилл Макеев

Я не знаю, что. Вот и спрашиваю работает или нет. Он же во многих странах работает.

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Pavel Chernev

Да работает, иногда дешевле чем на амазон товары, да и одежду как то интереснее выбирать чем на амазон. Но фейк скидки расстраивают) (товар условно дороже в три раза и доводят скидкой до обычного прайса) у амазон скромнее с этим. На реддит полно хейтеров нун, хз все косячат. Но конкуренцию амазону составляет посути в дубае.
Хотя нун ж ток у оаэ, саудии и египте, не сказать что много где)

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Magistr Architecture

Для клиентов то хорошо :)
Один сервис сменяет другой, а купоны остаются.

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Pavel Chernev

Да есть и минусы, будут закрываться базу заберет админ и продаст индусам мошенникам. Будут звонить и чет предлагать, не приятно. Надо отдельный номер для таких мертвых сервисов иметь) ради купонов

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Чукча в танке

Когда службы доставки успели уж по 3-и раза разориться

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Поручик молчать

Какой-то папик своей любимой девочке бизнесок подогнал. Вангую.. закроется в течении 3-х лет

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Кирилл Макеев

Как с Татьяной Ким?

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Илья Соломонов

"Средний чек на WEE составляет $20, но к августу должен вырасти до $46"
Действительно ли он так вырастет

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Pavel Chernev

Мертвый проект, можно даже не думать, через год закрытие. Если там дороже чем на амазон, то даже думать не нужно будет

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Sign Undefined

Доставьте меня в Дубай.

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Pavel Chernev

Заказал в такси и в аэропорт, все ж просто. Хотя че там делать в том дубае

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Zloy Marketolog

Прогорят.

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Чукча в танке

Тот случай, когда прогорели еще не запустившись :-)

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Босятский Мун Рок

Приятно встретить экспертов с 800 (восемьсот) страничным отчётом в треде.

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отображаемое имя

Мужчины в России, вы wee сидя?

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Jane Willis

скажите пожалуйста а в чем состоит работа топ менеджера яндекс доставки и какие науки надо знать чтобы им работать . может кто нибудь описать один его рабочий день

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cathrynlowe73

Essentials и еду Careem привозит очень быстро.
А всякие аксессуары - не знаю зачем такая срочность нужна.
Видимо это ценно для жителей столицы РФ, привыкшим к суперсервису, где унитаз в 2 часа ночи доставят за 30 минут. А для нас это непонятно, темные мы, провинциалы.

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39 комментариев
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