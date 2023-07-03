Бывший топ-менеджер «Яндекс Доставки» и сооснователь Logsis Анастасия Ким рассказала о запуске маркетплейса WEE в Дубае Статьи редакции
Сервис специализируется на быстрой доставке непродовольственных товаров и поддерживает английский, арабский и русский языки.
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- Осенью 2022 года в Дубае основатели московской логистической компании Logsis Олег Дашкевич, Анастасия Ким и Сергей Коликов запустили маркетплейc WEE. С 2014-го Ким также работала в «Яндексе», где отвечала за развитие «Яндекс Доставки».
- Маркетплейс специализируется на быстрой доставке (от 45 минут) электроники, товаров для дома, для детей и животных, а также других непродовольственных категорий. С мая 2023 года WEE, помимо арабского и английского, поддерживает также русский язык.
- Гендиректор компании Анастасия Ким рассказала Shopper's о запуске маркетплейса, специфике работы и дальнейших планах.
О запуске и работе WEE
- Инвестиции в запуск составили $6,5 млн. Из них $1 млн вложили основатели сервиса, остальное — инвесторы из России и стран СНГ. Команда рассчитывает окупить инвестиции в течение двух-трёх лет.
- Маркетплейс сотрудничает с ограниченным числом продавцов, которых отбирают вручную. Ким объясняет такую модель работы желанием предлагать пользователям «только самые качественные товары» и «максимизировать продажи» для поставщиков за счёт ограниченной конкуренции.
- Комиссия для продавцов составляет от 5% до 15% в зависимости от категории товара. Самая низкая (5-6%) — для электроники. На одежду — 13%, на сумки — 15%.
- Доставка заказов осуществляется через партнёров на рыке — Talabat, Careem, Yango Delivery. К концу 2023 года компания планирует нанять собственных курьеров.
О планах компании
- По словам Ким, команда, «научившись работать в Дубае», планирует выходить в другие регионы ОАЭ, а также в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Дополнительные инвестиции хотят привлечь от местных бизнесменов.
- До конца 2023-го количество продавцов в сервисе составит около 500. Сейчас на WEE представлены 10 тысяч наименований товаров, но к концу года их число планируют увеличить до 500 тысяч.
- Средний чек на WEE составляет $20, но к августу должен вырасти до $46, прогнозирует Ким. При этом она не раскрыла общее количество заказов и оборот маркетплейса.
♂️WEE WEE♂️
Быстрая доставка детей и животных 🤔
Смелое название.
Почему?
Название которое мы не заслужили
англосаксы даже пи-пи испоганили нам на зло
= to urinate
https://youtu.be/S_QubDww5I4
Ощущение, что где-то уже видел это лого
Тоже хотела написать 😂
Посылки смачивают при отправке покупателю.
"на быстрой доставке (от 45 минут)"
Может я чего не понимаю в этом мире
Для НЕпродовольственных товаров это очень быстро
НЕпродовольственность на скорость то как влияет?
Если это холодильник - да
курьер карима или талабата на своем мотороллере вряд ли вам довезет холодильник
не подгоняйте. нет у них крупногабаритной категории
Ну пусть открываются, хотя толку от русских таких сервисов пока нет, в начале пытаются купонами выехать в цене за счет инвестиций.
А заказывать без купонов дороже чем у других, не думаю что тут отличается. Очередной мертвый проект в дубае
Любой маркетплэйс это «дороже чем у других», по крайней мере до тех пор, пока выставлять товары не начнут производители. Сейчас не многие горят желанием лезть в это болото… а пока получается доп звено между классическим инет-магазом с предпринимателем во главе (селлером) и покупателем
Есть допустим русский yallaмаркет в дубае, который доставляет через careem без отслеживания курьера. И зачем мне это? Если можно заказать в talabat или careem магазинах за ту же цену, русские продукты не в счет, из за них они не выедут. Я думаю сдохнет yalla, как и этот новый. Тем более дубай Специфический город, попытка выехать за счет русских глупа
А Noon там работает?
А что с noon, там арабы основатели, они то секут фишку
Я не знаю, что. Вот и спрашиваю работает или нет. Он же во многих странах работает.
Да работает, иногда дешевле чем на амазон товары, да и одежду как то интереснее выбирать чем на амазон. Но фейк скидки расстраивают) (товар условно дороже в три раза и доводят скидкой до обычного прайса) у амазон скромнее с этим. На реддит полно хейтеров нун, хз все косячат. Но конкуренцию амазону составляет посути в дубае.
Хотя нун ж ток у оаэ, саудии и египте, не сказать что много где)
Для клиентов то хорошо :)
Один сервис сменяет другой, а купоны остаются.
Да есть и минусы, будут закрываться базу заберет админ и продаст индусам мошенникам. Будут звонить и чет предлагать, не приятно. Надо отдельный номер для таких мертвых сервисов иметь) ради купонов
Когда службы доставки успели уж по 3-и раза разориться
Какой-то папик своей любимой девочке бизнесок подогнал. Вангую.. закроется в течении 3-х лет
Как с Татьяной Ким?
"Средний чек на WEE составляет $20, но к августу должен вырасти до $46"
Действительно ли он так вырастет
Мертвый проект, можно даже не думать, через год закрытие. Если там дороже чем на амазон, то даже думать не нужно будет
Доставьте меня в Дубай.
Заказал в такси и в аэропорт, все ж просто. Хотя че там делать в том дубае
Прогорят.
Тот случай, когда прогорели еще не запустившись :-)
Приятно встретить экспертов с 800 (восемьсот) страничным отчётом в треде.
Мужчины в России, вы wee сидя?
скажите пожалуйста а в чем состоит работа топ менеджера яндекс доставки и какие науки надо знать чтобы им работать . может кто нибудь описать один его рабочий день
Essentials и еду Careem привозит очень быстро.
А всякие аксессуары - не знаю зачем такая срочность нужна.
Видимо это ценно для жителей столицы РФ, привыкшим к суперсервису, где унитаз в 2 часа ночи доставят за 30 минут. А для нас это непонятно, темные мы, провинциалы.