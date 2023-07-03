Торговля
Таня Боброва

X5 Group запустила регулярные перевозки грузовыми беспилотниками на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург Статьи редакции

На базе тягача «Камаз-54901».

  • Машины будут курсировать между распределительными центрами компании в Московской и Ленинградской областях, рассказали в X5 Group («Перекрёсток», «Пятёрочка», «Чижик»).
  • Перевозки выполняют на базе магистрального тягача «Камаз-54901» с полуприцепом — рефрижератором для продуктов и других товаров. Постоянно будет задействовано три прицепа, которые можно присоединить к беспилотнику, уточнили vc.ru в компании.
  • На отрезке протяжённостью около 600 км тягач с полуприцепом будут двигаться без помощи водителя, после чего на специальном хабе полуприцеп будут перецеплять на обычный тягач для продолжения маршрута.
  • В кабине беспилотника будет находиться инженер-испытатель, поскольку на некоторых участках нужно выполнить разворот, а это можно сделать только вручную. Информация о маршруте передаётся в главный офис «КамАЗа», где будут следить за испытанием, добавили в X5 Group.
Фото X5 Group
  • Правительство разрешило запустить беспилотные грузовики между Москвой и Санкт-Петербургом в октябре 2022 года. В проекте участвуют «КамАЗ», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит», Х5 Logistics и оператор инфраструктуры — «Автодор».
  • Первые беспилотники «КамАЗа» начали курсировать по трассе М-11 в июне 2023 года. Пока их сопровождают испытатели. Тогда же коммерческие беспилотные грузоперевозки по М-11 запустил «Сберавтотех». Его первым партнёром стал автомобильный грузовой перевозчик Globaltruck.

#новость #x5group #беспилотники

1884 просмотров
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38 комментариев
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 Mr Black

Запускали командой беспилотник В магнитогорске(ммк) в одной транспортной компании,это больше PR чем экономическая составляющая,у Яндекса вон уже такси давно ездят,а не эта шляпа от точки до точки,софт говно кстати.

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Кирилл Макеев

В Китае большинство траков по такой схеме и ездят (как КамАЗ) см. Full truck alliance. Возможно в Магнитогорске об этом не слышали.

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Зеленый самолетик

В Китае если такая шайтан машина что то заденет или не дай бог сшибет кого пожизненная тюрьма владельцу бизнеса.

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Вася Пражкин
на некоторых участках нужно выполнить разворот, а это можно сделать только вручную

Это что, ИИ там не настоящий? Ну екарный бабай!

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Стартапер-пессимист

Стрёмно, что грузовик едет на трассе без водителя.

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XNicON .

Ещё стремнее, что он умеет только по прямой ехать

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Стартапер-пессимист
В кабине беспилотника будет находиться инженер-испытатель, поскольку на некоторых участках нужно выполнить разворот, а это можно сделать только вручную.

Какой-то русский Кулибин сделал автопилот в стиле OceanGate из говна и палок?

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Jane Willis

объясните пожалуйста это значит америка посрамлена ну там маск и прочие

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Хозяин

Конечно. Америка плачет и завидует. Потому и расширение НАТО и вот это всё.

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Вася Пражкин

Конечно посрамлена. Наш ИИ настолько умный, что имеет своего водителя рядом, так как не царское это дело - разворот делать. Девиз нашего ИИ - только вперед и похуЮ!

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Jane Willis

а что ИИ еще и развороты должен делать?

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Вася Пражкин

Этот же вопрос задали и разработчики, когда к ним реальные юзеры пришли. Решили вопрос просто - водилу в кабину и баг закрыт ).

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Зеленый самолетик

Совершать отрицательное торможение?

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Илья Попов

Когда наши работают, Маск и прочие отдыхают.😎

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Man

+ 1 к ехидности

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Jane Willis

погодите я наращу карму вам тошно станет

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Илья Попов

Вау, вам не нравится мои ехидности? Я думаю, что моя ехидность гораздо лучше, чем злорадство ваших товарищей.

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Илья Попов

К сожалению, не люблю ставить минусы и вынужден поставить плюс в знак того, что было понятно, кто между нами ехидный.

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Zypar Akhmat

Покажите хоть что-то подобное на украине

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Илья Попов

Сначала мы должны восстановить их дороги, а потом будем думать, что и как.

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Илья Попов

Таир Бакиев, что вам не нравится? Пожалуйста, пишите, может разберемся.

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Зеленый самолетик

Покажите что то подобное в племени Курумба в Амазонке?

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Вадим Д.

🙂 Где-то тихо заплакали владельцы стартапов самобеглых грузовиков.
https://youtu.be/7gBwkJ5BY4k

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Илья Попов

Песня нравится, но имя не очень - Влади Мир. Нельзя овладеть миром по другому?🙄

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Вадим Д.

У некоторых не получается (-:

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Илья Попов

Какая проблема, автомобилей оставляем, некоторых меняем. Всё станет на свои места.🙄

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Mr Black

Ты же не думал что я пропущу этот твой пост)🤣

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Телячья ярость

Вот никак не пойму, нахера нужны беспилотники, когда под них нет инфрастуктуры? Построили бы для беспилотников отдельную полосу и пусть гоняют, нафига на общественные дороги то выпускать?

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ihovsky

Для отдельной полосы нет времени, а говорить об ИИ в СМИ нужно уже сейчас. Нужно же скрепному показывать, что все развивается, умные слова говорить.

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Телячья ярость

Так дорогу вроде недавно строили, типа #неподумали?

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Peter Volkov

И для эффективности такой одельной полосы лучше вместо асфальта использовать рельсы, вместо шин — металлические колёса и электродвигатель с постоянным питанием от внешнего источника, и чтобы тягач мог сразу 200 метров прицепов брать.
Oh wait...

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Future Prophecies

Слезы Николы представили?

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Таир Бакиев

Прям бум беспилотных грузовиков на М11

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Deschain

Биг-бадабум

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Георгий

Когда уже все автомобили будут беспилотными. Едешь, смотришь фильм или играешь...

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Телячья ярость

тоже жду, не покупаю авто потому что считаю, что шоферить должны либо слуги, либо беспилотники

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Хозяин

Какой годовой расход инженеров-испытателей?

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Телячья ярость

ты не втыкаешь, это имидживая история

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38 комментариев
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