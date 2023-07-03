X5 Group запустила регулярные перевозки грузовыми беспилотниками на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург Статьи редакции
На базе тягача «Камаз-54901».
- Машины будут курсировать между распределительными центрами компании в Московской и Ленинградской областях, рассказали в X5 Group («Перекрёсток», «Пятёрочка», «Чижик»).
- Перевозки выполняют на базе магистрального тягача «Камаз-54901» с полуприцепом — рефрижератором для продуктов и других товаров. Постоянно будет задействовано три прицепа, которые можно присоединить к беспилотнику, уточнили vc.ru в компании.
- На отрезке протяжённостью около 600 км тягач с полуприцепом будут двигаться без помощи водителя, после чего на специальном хабе полуприцеп будут перецеплять на обычный тягач для продолжения маршрута.
- В кабине беспилотника будет находиться инженер-испытатель, поскольку на некоторых участках нужно выполнить разворот, а это можно сделать только вручную. Информация о маршруте передаётся в главный офис «КамАЗа», где будут следить за испытанием, добавили в X5 Group.
- Правительство разрешило запустить беспилотные грузовики между Москвой и Санкт-Петербургом в октябре 2022 года. В проекте участвуют «КамАЗ», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит», Х5 Logistics и оператор инфраструктуры — «Автодор».
- Первые беспилотники «КамАЗа» начали курсировать по трассе М-11 в июне 2023 года. Пока их сопровождают испытатели. Тогда же коммерческие беспилотные грузоперевозки по М-11 запустил «Сберавтотех». Его первым партнёром стал автомобильный грузовой перевозчик Globaltruck.
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Запускали командой беспилотник В магнитогорске(ммк) в одной транспортной компании,это больше PR чем экономическая составляющая,у Яндекса вон уже такси давно ездят,а не эта шляпа от точки до точки,софт говно кстати.
В Китае большинство траков по такой схеме и ездят (как КамАЗ) см. Full truck alliance. Возможно в Магнитогорске об этом не слышали.
В Китае если такая шайтан машина что то заденет или не дай бог сшибет кого пожизненная тюрьма владельцу бизнеса.
Это что, ИИ там не настоящий? Ну екарный бабай!
Стрёмно, что грузовик едет на трассе без водителя.
Ещё стремнее, что он умеет только по прямой ехать
Какой-то русский Кулибин сделал автопилот в стиле OceanGate из говна и палок?
объясните пожалуйста это значит америка посрамлена ну там маск и прочие
Конечно. Америка плачет и завидует. Потому и расширение НАТО и вот это всё.
Конечно посрамлена. Наш ИИ настолько умный, что имеет своего водителя рядом, так как не царское это дело - разворот делать. Девиз нашего ИИ - только вперед и похуЮ!
а что ИИ еще и развороты должен делать?
Этот же вопрос задали и разработчики, когда к ним реальные юзеры пришли. Решили вопрос просто - водилу в кабину и баг закрыт ).
Совершать отрицательное торможение?
Когда наши работают, Маск и прочие отдыхают.😎
+ 1 к ехидности
погодите я наращу карму вам тошно станет
Вау, вам не нравится мои ехидности? Я думаю, что моя ехидность гораздо лучше, чем злорадство ваших товарищей.
К сожалению, не люблю ставить минусы и вынужден поставить плюс в знак того, что было понятно, кто между нами ехидный.
Покажите хоть что-то подобное на украине
Сначала мы должны восстановить их дороги, а потом будем думать, что и как.
Таир Бакиев, что вам не нравится? Пожалуйста, пишите, может разберемся.
Покажите что то подобное в племени Курумба в Амазонке?
🙂 Где-то тихо заплакали владельцы стартапов самобеглых грузовиков.
https://youtu.be/7gBwkJ5BY4k
Песня нравится, но имя не очень - Влади Мир. Нельзя овладеть миром по другому?🙄
У некоторых не получается (-:
Какая проблема, автомобилей оставляем, некоторых меняем. Всё станет на свои места.🙄
Ты же не думал что я пропущу этот твой пост)🤣
Вот никак не пойму, нахера нужны беспилотники, когда под них нет инфрастуктуры? Построили бы для беспилотников отдельную полосу и пусть гоняют, нафига на общественные дороги то выпускать?
Для отдельной полосы нет времени, а говорить об ИИ в СМИ нужно уже сейчас. Нужно же скрепному показывать, что все развивается, умные слова говорить.
Так дорогу вроде недавно строили, типа #неподумали?
И для эффективности такой одельной полосы лучше вместо асфальта использовать рельсы, вместо шин — металлические колёса и электродвигатель с постоянным питанием от внешнего источника, и чтобы тягач мог сразу 200 метров прицепов брать.
Oh wait...
Слезы Николы представили?
Прям бум беспилотных грузовиков на М11
Биг-бадабум
Когда уже все автомобили будут беспилотными. Едешь, смотришь фильм или играешь...
тоже жду, не покупаю авто потому что считаю, что шоферить должны либо слуги, либо беспилотники
Какой годовой расход инженеров-испытателей?
ты не втыкаешь, это имидживая история