Продавцы стали чаще выбирать Ozon своим первым маркетплейсом, самым популярным остаётся Wildberries — исследование Статьи редакции
Большинство торгуют на одном маркетплейсе, при этом подключение второго даёт рост оборота в среднем втрое.
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- Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data выпустили второе ежегодное исследование о продавцах и крупных маркетплейсах России. Оно основано на обезличенных данных 30 млн физлиц — клиентов «Тинькофф» с 2019-го по 31 марта 2023-го на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», KazanExpress, AliExpress и «СберМегаМаркет». В расчётах учитывались только активные продавцы, которые получали выплаты от маркетплейса за последний квартал.
- С начала 2022-го по начало 2023-го доля продавцов, работающих одновременно с двумя площадками, выросла с 13% до 18%. На конец первого квартала 2023-го 78% продавцов торгуют на одной площадке, 18% — на двух, 3% — на трёх, 1% — на четырёх и более.
По данным исследования, рост медианных доходов с каждой новой площадкой не изменился год к году — продавцы, которые подключают второй маркетплейс, получают рост оборота почти в три раза. Каждая дополнительная площадка даёт в среднем двукратный рост доходов.
- В первом квартале 2023-го продавцы чаще всего первой площадкой выбирали Ozon: 47% против 18% в первом квартале 2022-го. Год назад лидером был Wildberries — его выбирали в качестве первой площадки более 75% продавцов, теперь только 44%. Около 8% продавцов начинают с «Яндекс Маркета».
- При этом Wildberries остаётся самой популярной площадкой — доля активных продавцов составляет 52% против 63% годом ранее. Доля Ozon — 34% (23% годом ранее), «Яндекс Маркета» — 10% (8%), KazanExpress — 2% (3%), «СберМегаМаркета» и AliExpress — по 1% (1% и 2% соответственно).
- Согласно опросу более 1000 клиентов Tinkoff eCommerce, которые ведут торговлю на маркетплейсах, и представителей бизнеса (потенциальных продавцов), чаще всего продают одежду и обувь (20%), затем идут продукты питания и бытовая химия (15%), у категорий «Техника и электроника», а также «Дом и уют» по 9%.
- Также, по данным опроса, около 60% продавцов ежедневно работают с отзывами о своих товарах, каждый второй отвечает на них самостоятельно. В ежедневные задачи почти половины продавцов входит отслеживание остатков на складе, анализ продаж и логистика.
удолил к хуям бакальчук, как только за возвраты стали брать бабло, слать всякую дичь чтобы сходить посмотреть на неё не забрать и заплатить такой себе музэй
Хорошо, что у нас конкуренция еще есть, а не как в Америке только Амазон, а в Китае только Таобао
Русский интерактив
-30% от популярности WB первой площадкой. Хорошие новости. Должна же быть карма за все эти бесконечные беспределы со штрафами и кидаловом.
Почему это важно? Зачем пуш?
После 24 июня важно всё.
А как владельцы ПВЗ? Не хотят выбирать Озон любимым?
Хотя, раз не уходят от WB, несмотря на все лютые штрафы, значит, всё же копеечку свою имеют.
Нет. У нас люди предпочитают ничего не менять. Потому что а вдруг чо
С такой логикой, если люди живут в России, значит их все устраивает?)
Озон напродавали франшиз и обогнали по росту продаж ПВЗ Wb, но некоторые пункты открываются на расстоянии менее 500 метров, посмотрим, сколько их останется через год.
Хотя Ozon наплевать на пвз-шников, они будут просто предлагать клиентам Премиум подписку с доставкой на дом
WB с фокусами по типу «Говна в посылке» и платой за возврат, не долго ещё эту позицию удерживать будет.
Не очень хочется платить за посылку с кучей говна, в прямом смысле.
Эээ, реальная история? Можно подробности?
Не знаю как для продавцов, но для покупателя озон вообще топчик. Быстро удобно. Помню малому в 21:00 заказал игрушку а в 23 она уже у меня была дома. За 0 рублей.
Реально считаете, что если не было отдельной строкой указана доставка, то с вас за неё не взяли?) всё уже давно в цене.
А с июня озон ещё накинул примерно по 3% комиссии в среднем на всё. Средние затраты на рубль заработанного уже копеек 15-18 наверное выходят, бесплатно, ага...
Самый лучший антимошеннический фильтр на валдберриз - безвозвратный взнос в десятку косарей! Гениально 😁
Эх, как же все в 2020-м поверили в алиэкспресс и как всех кинул VK, превратив сервис в живой труп
Перестал пользоваться WB после того, как сделали платные возвраты. От слова вообще. Да и зачем? Товары то везде одинаковые..
СберМега позади КазаньЭкспресс, о как
Ибо смм говно то ещё. Ассортимент мизерный, бонусы отменили, полгода уже ничего не покупал у них, зато теперь заманивают скидками. Аж 700 рублей, только потрать минимум 4 штуки. По мне так бонусы были лучше.
"Каждая дополнительная площадка даёт в среднем двукратный рост доходов" — причина со следствием перепутаны имхо
Тоже так показалось. Хотя чего ещё ожидать от нового "не тинькоффа".
Тоже в приоритете озон, но поиск у них конечно хромает, отсортировать по цене очень сложно
Да ладно сортировка по цене (при узко настроенном фильтре, обычно, всё норм). А вот то, что в компьютерной акустике нельзя указать частотный диапазон, вот это реально заставляет страдать..
Кстати, техподдержка АлиЭкспресс тот ещё ужас. Можно как угодно назвать, только не поддержкой. Для такой конторы и 1% много.
А что не так? Долго отвечают?
Хорошему маркетплейсу - хорошие продажи!♥️
Однажды на вб брала набор три шампуня clear , и там была явная подделка - вместо шампуня в бутылках была какая-то неведомая слизь . И как только с мен взяли 100 рублей за возврат дачной обуви , больше там не покупаю
Вайтбериз это клондайк левака и подделок 100%. Месяц просил у продавца и меркаплейса - " Сертификат на продукцию " - ни чего не получил.
Справедливости ради, у остальных тоже подделок сейчас много. Но на Озоне продавцы, обычно, шифруются: продают, например, 870, вместо 860, по цене 870, тогда как 860 дороже. Или, например, PQCQ X3 телефон, который вот прям совсем не похож на POCO X3. Тут, на vc, кто-то рассказывал (со ссылками) случай с товаром - сначала продавали оригинал, потом подделку начали, от чего Озон очень долго не блокировал продавца. Так что покупательская грамотность нужна везде.