{"id":13996,"url":"\/distributions\/13996\/click?bit=1&hash=71c347a41b98c71e8ab3869f6ec75343ce9cbb981dc55e9450c24dcddc190f1a","title":"\u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435","buttonText":"\u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"082b431e-c551-5cee-ac8f-b16acd3a3e19"}
Торговля
Таня Боброва

Продавцы стали чаще выбирать Ozon своим первым маркетплейсом, самым популярным остаётся Wildberries — исследование Статьи редакции

Большинство торгуют на одном маркетплейсе, при этом подключение второго даёт рост оборота в среднем втрое.

2007 просмотров
  • Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data выпустили второе ежегодное исследование о продавцах и крупных маркетплейсах России. Оно основано на обезличенных данных 30 млн физлиц — клиентов «Тинькофф» с 2019-го по 31 марта 2023-го на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», KazanExpress, AliExpress и «СберМегаМаркет». В расчётах учитывались только активные продавцы, которые получали выплаты от маркетплейса за последний квартал.
  • С начала 2022-го по начало 2023-го доля продавцов, работающих одновременно с двумя площадками, выросла с 13% до 18%. На конец первого квартала 2023-го 78% продавцов торгуют на одной площадке, 18% — на двух, 3% — на трёх, 1% — на четырёх и более.

  • По данным исследования, рост медианных доходов с каждой новой площадкой не изменился год к году — продавцы, которые подключают второй маркетплейс, получают рост оборота почти в три раза. Каждая дополнительная площадка даёт в среднем двукратный рост доходов.

  • В первом квартале 2023-го продавцы чаще всего первой площадкой выбирали Ozon: 47% против 18% в первом квартале 2022-го. Год назад лидером был Wildberries — его выбирали в качестве первой площадки более 75% продавцов, теперь только 44%. Около 8% продавцов начинают с «Яндекс Маркета».
  • При этом Wildberries остаётся самой популярной площадкой — доля активных продавцов составляет 52% против 63% годом ранее. Доля Ozon — 34% (23% годом ранее), «Яндекс Маркета» — 10% (8%), KazanExpress — 2% (3%), «СберМегаМаркета» и AliExpress — по 1% (1% и 2% соответственно).
  • Согласно опросу более 1000 клиентов Tinkoff eCommerce, которые ведут торговлю на маркетплейсах, и представителей бизнеса (потенциальных продавцов), чаще всего продают одежду и обувь (20%), затем идут продукты питания и бытовая химия (15%), у категорий «Техника и электроника», а также «Дом и уют» по 9%.
  • Также, по данным опроса, около 60% продавцов ежедневно работают с отзывами о своих товарах, каждый второй отвечает на них самостоятельно. В ежедневные задачи почти половины продавцов входит отслеживание остатков на складе, анализ продаж и логистика.

#новость #маркетплейсы #исследования

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
52 комментария
Написать комментарий...
 неформат

удолил к хуям бакальчук, как только за возвраты стали брать бабло, слать всякую дичь чтобы сходить посмотреть на неё не забрать и заплатить такой себе музэй

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Хайруллин

Хорошо, что у нас конкуренция еще есть, а не как в Америке только Амазон, а в Китае только Таобао

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Давидыч

Русский интерактив

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

-30% от популярности WB первой площадкой. Хорошие новости. Должна же быть карма за все эти бесконечные беспределы со штрафами и кидаловом.

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Почему это важно? Зачем пуш?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Введенский

После 24 июня важно всё.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А как владельцы ПВЗ? Не хотят выбирать Озон любимым?
Хотя, раз не уходят от WB, несмотря на все лютые штрафы, значит, всё же копеечку свою имеют.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дмитрий

Нет. У нас люди предпочитают ничего не менять. Потому что а вдруг чо

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Перламутрово-Мышиный

С такой логикой, если люди живут в России, значит их все устраивает?)
Озон напродавали франшиз и обогнали по росту продаж ПВЗ Wb, но некоторые пункты открываются на расстоянии менее 500 метров, посмотрим, сколько их останется через год.
Хотя Ozon наплевать на пвз-шников, они будут просто предлагать клиентам Премиум подписку с доставкой на дом

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Prince

WB с фокусами по типу «Говна в посылке» и платой за возврат, не долго ещё эту позицию удерживать будет.

Не очень хочется платить за посылку с кучей говна, в прямом смысле.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Эээ, реальная история? Можно подробности?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
vvtwittep

Не знаю как для продавцов, но для покупателя озон вообще топчик. Быстро удобно. Помню малому в 21:00 заказал игрушку а в 23 она уже у меня была дома. За 0 рублей.

Ответить
Развернуть ветку
Денис

Реально считаете, что если не было отдельной строкой указана доставка, то с вас за неё не взяли?) всё уже давно в цене.
А с июня озон ещё накинул примерно по 3% комиссии в среднем на всё. Средние затраты на рубль заработанного уже копеек 15-18 наверное выходят, бесплатно, ага...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex Shevchenko

Самый лучший антимошеннический фильтр на валдберриз - безвозвратный взнос в десятку косарей! Гениально 😁

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Эх, как же все в 2020-м поверили в алиэкспресс и как всех кинул VK, превратив сервис в живой труп

Ответить
Развернуть ветку
Телячья ярость

Перестал пользоваться WB после того, как сделали платные возвраты. От слова вообще. Да и зачем? Товары то везде одинаковые..

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Skidanov

СберМега позади КазаньЭкспресс, о как

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Ибо смм говно то ещё. Ассортимент мизерный, бонусы отменили, полгода уже ничего не покупал у них, зато теперь заманивают скидками. Аж 700 рублей, только потрать минимум 4 штуки. По мне так бонусы были лучше.

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Ilya Tegmark

"Каждая дополнительная площадка даёт в среднем двукратный рост доходов" — причина со следствием перепутаны имхо

Ответить
Развернуть ветку
Alon Raven

Тоже так показалось. Хотя чего ещё ожидать от нового "не тинькоффа".

Ответить
Развернуть ветку
Евгений

Тоже в приоритете озон, но поиск у них конечно хромает, отсортировать по цене очень сложно

Ответить
Развернуть ветку
Alon Raven

Да ладно сортировка по цене (при узко настроенном фильтре, обычно, всё норм). А вот то, что в компьютерной акустике нельзя указать частотный диапазон, вот это реально заставляет страдать..

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Кстати, техподдержка АлиЭкспресс тот ещё ужас. Можно как угодно назвать, только не поддержкой. Для такой конторы и 1% много.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Кузнецов

А что не так? Долго отвечают?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Сергей Я

Хорошему маркетплейсу - хорошие продажи!♥️

Ответить
Развернуть ветку
Nordic Michelle

Однажды на вб брала набор три шампуня clear , и там была явная подделка - вместо шампуня в бутылках была какая-то неведомая слизь . И как только с мен взяли 100 рублей за возврат дачной обуви , больше там не покупаю

Ответить
Развернуть ветку
Петров Иванов

Вайтбериз это клондайк левака и подделок 100%. Месяц просил у продавца и меркаплейса - " Сертификат на продукцию " - ни чего не получил.

Ответить
Развернуть ветку
Alon Raven

Справедливости ради, у остальных тоже подделок сейчас много. Но на Озоне продавцы, обычно, шифруются: продают, например, 870, вместо 860, по цене 870, тогда как 860 дороже. Или, например, PQCQ X3 телефон, который вот прям совсем не похож на POCO X3. Тут, на vc, кто-то рассказывал (со ссылками) случай с товаром - сначала продавали оригинал, потом подделку начали, от чего Озон очень долго не блокировал продавца. Так что покупательская грамотность нужна везде.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
52 комментария
null