Первый магазин российского аналога Zara Home и H&M Home откроется в Москве осенью 2023 года Статьи редакции
Инвестор проекта — «Сбер».
- Магазины бренда Redecoro начнут открываться в России осенью 2023 года, рассказала ТАСС управляющий партнёр компании Анастасия Кондакова. В ближайшие два года планируется запуск до 50 точек в России и СНГ.
- До конца 2023 года Redecoro откроет в Москве два офлайн-магазина и запустит онлайн-продажи. Первый, площадью 370 м², появится в ТЦ «Метрополис».
- Под брендом будут выпускать домашний декор, текстиль, посуду, товары для кухни и ванной. В дизайне коллекции «будут элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и эко-стиля». Это вещи среднего ценового сегмента. Продукцию будут производить фабрики в России, Турции, Индии и Китае. Некоторые из них — подрядчики Zara Home и H&M Home, добавили в компании.
- Коллекции будут разрабатывать самостоятельно, «не копируя продукцию ушедших брендов».
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...ьного шара!
Подростковый юмор и политота это знак качества VC сейчас? :-)
🤣
Это называется оммаж😁
Все друг друга копирут так то. Просто смешно, что сделали акцент на этом непонятно зачем)
Т.е. там совсем совсем ноунейм г..но с китайских помоек будет?
А чего опять всё западное? Где хохлома, гжель и деревянные ложки? 😁
И портки из крапивы а обутки из дерева?
🤝100 баллов ‼️
Мы так стремились отказаться от всего этого загнивающе-западного, что изо всех сил теперь пытаемся повторить то, что ушло.
Боимся при этом даже поменять состав этих гадких американских булок, изменить оформление витрин магазинов, перестать в кофейнях писать имя покупателя фломастером.
А стоило ли отказываться тогда? Вопрос риторический, конечно же.
Все дело в деньгах
маркетинговый ход. зару хоум сложно заменить, копировать можно попытаться, благо льна полно
Спасибо! Наконец-то мы все снова будем ходить в одинаковом)))
😸
Ну ладно...
Может наоборот для начала надо качественно копировать, а процессе ещё и улучшать? Типа И... начала ножки столов полые делать, а мы нормальные цельнодеревянные?