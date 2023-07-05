Торговля
Маша Цепелева

Первый магазин российского аналога Zara Home и H&M Home откроется в Москве осенью 2023 года Статьи редакции

Инвестор проекта — «Сбер».

  • Магазины бренда Redecoro начнут открываться в России осенью 2023 года, рассказала ТАСС управляющий партнёр компании Анастасия Кондакова. В ближайшие два года планируется запуск до 50 точек в России и СНГ.
  • До конца 2023 года Redecoro откроет в Москве два офлайн-магазина и запустит онлайн-продажи. Первый, площадью 370 м², появится в ТЦ «Метрополис».
  • Под брендом будут выпускать домашний декор, текстиль, посуду, товары для кухни и ванной. В дизайне коллекции «будут элементы скандинавской и этнической стилистики, минимализма и эко-стиля». Это вещи среднего ценового сегмента. Продукцию будут производить фабрики в России, Турции, Индии и Китае. Некоторые из них — подрядчики Zara Home и H&M Home, добавили в компании.
  • Коллекции будут разрабатывать самостоятельно, «не копируя продукцию ушедших брендов».
Магазин Zara Home, фото Design Middle East

#новость

1566 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
 Олежка
Ответить
Развернуть ветку
пешка

...ьного шара!

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.
Ответить
Развернуть ветку
Muvandr

Подростковый юмор и политота это знак качества VC сейчас? :-)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
не копируя продукцию ушедших брендов

🤣

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Это называется оммаж😁

Ответить
Развернуть ветку
Вишняковский

Все друг друга копирут так то. Просто смешно, что сделали акцент на этом непонятно зачем)

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Т.е. там совсем совсем ноунейм г..но с китайских помоек будет?

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

А чего опять всё западное? Где хохлома, гжель и деревянные ложки? 😁

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

И портки из крапивы а обутки из дерева?

Ответить
Развернуть ветку
Таня Брусенцева

🤝100 баллов ‼️

Ответить
Развернуть ветку
John John

Мы так стремились отказаться от всего этого загнивающе-западного, что изо всех сил теперь пытаемся повторить то, что ушло.

Боимся при этом даже поменять состав этих гадких американских булок, изменить оформление витрин магазинов, перестать в кофейнях писать имя покупателя фломастером.

А стоило ли отказываться тогда? Вопрос риторический, конечно же.

Ответить
Развернуть ветку
Gulbidin Ibroimov

Все дело в деньгах

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Абрамов

маркетинговый ход. зару хоум сложно заменить, копировать можно попытаться, благо льна полно

Ответить
Развернуть ветку
Русик Чебот

Спасибо! Наконец-то мы все снова будем ходить в одинаковом)))

Ответить
Развернуть ветку
Таня Брусенцева

😸

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Ну ладно...

Ответить
Развернуть ветку
GoodBuyer

Может наоборот для начала надо качественно копировать, а процессе ещё и улучшать? Типа И... начала ножки столов полые делать, а мы нормальные цельнодеревянные?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
18 комментариев
null