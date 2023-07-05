Ozon запустил продажи товаров в Армению Статьи редакции
Доставку из России и выдачу будет выполнять партнёрская компания Omni Logistics.
- Срок доставки составит в среднем около семи дней, рассказали в Ozon. В будущем маркетплейс хочет развить в стране собственную логистическую инфраструктуру — запустить свою службу доставки и развернуть сеть пунктов приёма и выдачи заказов.
- По словам компании, жителям Армении доступен практически весь ассортимент платформы — это примерно 196 млн наименований в 20 и более категориях.
- Ozon развивает бизнес в странах СНГ с 2021 года. У маркетплейса есть своя логистическая компания в Беларуси, сортировочный комплекс в Кыргызстане и центры хранения и сборки в Казахстане. Помимо этого, маркетплейс открыл в 2022 году представительство в Турции и офис в Китае.
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Армения через 3, 2, 1:
Շատ լավ նորություն!
Прочитал как в Америку 🙈
Там доставка выходит почти 3000 рублей, по мелочи лучше Вайлдберриз
А на вб дешевле?
Стоимость товара будет дороже, но доставка бесплатная
ппц озон расширился так то за последние годы
7 дней в Армению? Интересно получается, в Калининград в среднем месяц
думаю постепенно буду дорабатывать процесс и улучшать
Ну да, пошел я на хер с доставкой в течении дня с Амазона.
Тебе Амазон в Армению за день возит?