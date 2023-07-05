Торговля
Полина Лааксо

Ozon запустил продажи товаров в Армению Статьи редакции

Доставку из России и выдачу будет выполнять партнёрская компания Omni Logistics.

  • Срок доставки составит в среднем около семи дней, рассказали в Ozon. В будущем маркетплейс хочет развить в стране собственную логистическую инфраструктуру — запустить свою службу доставки и развернуть сеть пунктов приёма и выдачи заказов.
  • По словам компании, жителям Армении доступен практически весь ассортимент платформы — это примерно 196 млн наименований в 20 и более категориях.
  • Ozon развивает бизнес в странах СНГ с 2021 года. У маркетплейса есть своя логистическая компания в Беларуси, сортировочный комплекс в Кыргызстане и центры хранения и сборки в Казахстане. Помимо этого, маркетплейс открыл в 2022 году представительство в Турции и офис в Китае.
Источник: «РИА Новости»

#новость #ozon

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11 комментариев
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 Родитель 1

Армения через 3, 2, 1:

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Рэдрик Шухарт

Շատ լավ նորություն!

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Alex Shevchenko

Прочитал как в Америку 🙈

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Dmitrii R

Там доставка выходит почти 3000 рублей, по мелочи лучше Вайлдберриз

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панкратович

А на вб дешевле?

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Dmitrii R

Стоимость товара будет дороже, но доставка бесплатная

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SegaBoy

ппц озон расширился так то за последние годы

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Sergey Mukhin

7 дней в Армению? Интересно получается, в Калининград в среднем месяц

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Алеся Шевцова

думаю постепенно буду дорабатывать процесс и улучшать

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Dark Soul

Ну да, пошел я на хер с доставкой в течении дня с Амазона.

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Dima Alexeev

Тебе Амазон в Армению за день возит?

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11 комментариев
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