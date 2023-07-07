«Отражение силы потребительского рынка»: Bloomberg рассказало о кратном росте выручки и прибыли PepsiCo, Mondelez и Mars Статьи редакции
Компании после начала «спецоперации» заявляли, что отказались от инвестиций и рекламы и оставили в продаже только «базовые продукты».
- Внимание на финансовые показатели обратило издание Bloomberg, назвав их «отражением силы российского потребительского рынка».
- Так, в 2022 году выручка по РСБУ ООО «Мон'дэлис Русь», которое продаёт сладости под брендами Oreo, «Юбилейное», Alpen Gold и Milka, выросла на 38% год к году и составила 92 млрд рублей. Прибыль — 27,08 млрд рублей против 6,73 млрд в 2021-м. Рост последней Mondelez объяснила увеличением цен и объёмов продаж, а также отказом от затрат на рекламу.
- Выручка ООО «Пепсико Холдингс», продающего газированные напитки, чипсы и сухарики Lay’s и Cheetos, детское питание «Агуша» и молочные продукты «Домик в деревне», увеличилась на 16%, до 186,56 млрд рублей. Прибыль выросла в четыре раза — до 37,76 млрд рублей.
- Выручка ООО «Марс», которое выпускает батончики Mars, Snickers, Milky Way и Twix, конфеты M&M's и Skittles, а также кормы для животных Pedigree и Whiskas, составила 177 млрд рублей — это на 14% больше, чем в 2021 году. Прибыль увеличилась на 58%, до 27 млрд рублей.
- Несмотря на это в Mondelez и PepsiCo отметили, что у компаний есть сложности с переводом денег в Россию и выводом средств из неё. А Bloomberg напомнило, что в будущем им придётся выплатить налог на «сверхприбыль», который в июне 2023 года одобрило правительство.
- По словам опрошенных изданием аналитиков, рост показателей может быть связан с уходом из страны других конкурентов.
- Все три компании после 24 февраля 2022 года решили продавать в России только базовые продукты и товары первой необходимости. Mars и Mondelez приостановили инвестиции в рекламу и производство, а Pepsi прекратила выпускать в России концентраты для Pepsi, Mirinda, 7Up и Mountain Dew и продавать эти напитки.
- В Mondelez отмечают, что в 2023-м компания продаёт меньше продуктов. В июне она к тому же столкнулась с бойкотом со стороны транспортных компаний и отелей, которые отказались предлагать гостям её продукцию из-за работы в России.
- В Mars тоже сообщили, что «минимизируют деятельность» в стране, но детали не уточнили. В PepsiCo отказались давать комментарии.
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Вот вам и экономика, разорванная в клочья)) недаром цепляются за последнюю соломинку и ищут любые отмазки лишь бы не покидать рынок
Интересно, что ты считаешь экономкой в клочья?) Например, когда банки деньги не отдают, это в клочья или ещё нет? Когда евро за 100+ это в клочья или только выиграли? Когда 1/3 населения экономит на еде, это в клочья или это развитие?
Комментарий удален модератором
Громкое заявление) Во-первых, выручка и прибыль кратно выросла на фоне отсутствия ряда конкурентов. Во-вторых, в 2023 году ситуация уже изменилась и подобных показателей нет. В-третьих, 2 из 3 компаний будут и далее минимизировать деятельность в стране из за бойкота других участников рынка и сложностей с выводом средств.
Красавчики! Это еще раз показывает что санкции - санкциями, а делать бизнес в РФ выгодно!
Да, бизнес прёт, фанатиков до дури)
к лету все вернутся на коленях!
Ого, выручка у Mondelez на 38% подросла, точно некисло, не даром сладостями занимаются (-:
Это россияне сладким стрессы заедали?
Как раз цены на 50-100% выросли)
Так конкуренты ушли, тот же Fazer и прочие наивные простачки. В такие моменты ушлые бизнесмены и делают состояния.
Да мы скорее запиваем, а не сладким заедаем. Нужен отчет какой-то алкокомпании, которая в РФ распространена сильнее всего)
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чего-то не верится. Сколько не стою в очередях, не вижу, чтобы народ Пепски и Сникерсами закупался... может солдатам поставляют?
Всё очень даже правдоподобно. Рынок без конкурентов, практически. Отказ от инвестиций в рекламу тоже верное решение, продиктованное бизнес интересами, а не моралью или какими-то ценностями. Зачем рекламировать продукт, аналогов которому нет?
Меньше конкурентов. Нет рекламы. Ну и все подорожало на 50-100%
Вы всё врете, рашка-говняшка?
это понятно почему выросла выручка, шоколад природный антистресс
Неудивительно, что чихуахуа такие нервные.
Америкосы выгнали европейцев с рынков РФ и РФ с рынков ЕС. Похоже политика Штатов поп прохождению кризиса оформилась - будут продолжать иметь весь мир еще более жестко, выжимая ликвидность домой, в Штаты. Интересно посмотреть что с Китаем придумают.
Многие компании продолжают работать, да и Россияне поддерживаются того мнения, что они что-то потеряют что-то "родное".
А где нытье турбированных, что Байден лично звонит всем западным компаниям, и заставляет их уйти? Оказалось, они сами решают, выгодно или нет
К вопросу о том, что выгодно, есть ли такие компании, кто после ухода с рос. рынка увеличил выручку на треть? Можно пример плз.
«Я знаю, что трачу половину денег на рекламу впустую, но не знаю, какую именно половину»
Возможно, что и не половину вовсе...
Пусть озвучат сколько они получили прибыли в талибском Афганистане где Кока кола завод имеет. И как они там тоже превозмогая себя получают прибыль от террористов
Ситуация с напитками, сладостями и одеждой очевидно стала в разы лучше, чем до СВО. Изобилие просто избыточное
Не заметил, чтобы сейчас стало больше напитков, сладостей и одежды. Нормисы как закупались на вб, так и продолжают
Перефразируя какого-то умного дядьку, можно сказать, что нет такого преступления, на которое не пойдёт бизнес ради охулиарда деняк.
охуенно, чем выше цена, тем больше спрос