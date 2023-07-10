Торговля
Таня Боброва

​​«Лента» открыла ресторан под своим брендом в одном из гипермаркетов в Санкт-Петербурге Статьи редакции

С продуктами под собственной маркой и средним чеком 400 рублей.

Фото здесь и далее «Ленты»
  • «Лента Fresh ресторан» открылся в гипермаркете на улице Бухарестская в Санкт-Петербурге. Концепция предусматривает открытую кухню, самообслуживание, подачу блюд в фарфоровой посуде и ежедневное обновление меню, рассказал ритейлер.
  • В меню — более 500 наименований. Есть салат-бар и «завтрак-бар», где блюда стоят 159 рублей за тарелку. Цена комплексных обедов — от 279 рублей, а средний чек ресторана — 400 рублей.
  • Зал рассчитан на 120 посетителей, все блюда можно взять с собой.
  • В «Ленте» отмечают, что благодаря такому формату рассчитывают увеличить трафик в магазине, повысить лояльность к собственной торговой марке «Лента Fresh» и продукции собственного производства компании. Ритейлер запустил СТМ свежей еды в декабре 2022-го.
  • «Лента» уже открывала в магазинах кафе с кофе и выпечкой, уточнили vc.ru в пресс-службе ритейлера. «Лента Fresh ресторан» стал первым рестораном сети с большим количеством посадочных мест. Там добавили, что это пилотный проект, по результатам которого примут решение о масштабировании. На вопрос про инвестиции в компании не ответили.

#новость #лента

2677 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
53 комментария
Написать комментарий...
 Anton Maslow

Может быть, все-таки, кафе?))

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Может и кафе, но директор сказал - это ресторан

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Vladimir Ivanov

Или Столовая, потому что "ресторан самообслуживания" был занят за макдаком :)

Ответить
Развернуть ветку
Wittgenstein

У кафе ограниченный ассортимент. Они может и рады бы назваться кафе, чтобы Антону Маслову было приятнее есть плюшки запивая кофе, но согласно ГОСТ 30389-2013 не могут. Такие дела ;)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Eozvarit

В кафе не готовят еду. Тут есть кухня - это рестик.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.

У Глобуса есть, почему бы и Ленте не заиметь? В Глобусах там постоянно народ есть, так что, может и в Ленте посетители будут задерживаться.

Хотя вот использование продуктов только своих марок как-то смазывает впечатление.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Хотим как Globus! Галя, открывай!

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Климов

Классно, жена в магаз, муж с детьми в кафе - приятно и полезно

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Как отец двоих детей с кучей работы и прочих дел скажу - жену с детьми в кафе, а сам в магазин, медленным шагом, внимательно осматривая каждый ряд 👍

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Александр Кайт

В моем понимании ресторан - это нечто другое.
Это скорее фастфуд в магазине, но уж точно не ресторан.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Тебя послушать, так и Макдональдс - не ресторан.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Сергей Я

Ресторан))))

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

В условиях падения доходов населения уже и бистро в Ленте ресторан.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ivanov

Юбилеи праздновать

Ответить
Развернуть ветку
Wittgenstein

Посоны, чтобы не демонстрировать уровень своего невежества, оставляя комментарии по терминологии "кафе", "бистро" или все же "ресторан", почитайте https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124542/ и поймете, почему они назвали это рестораном.

"ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт…
"ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия…
www.consultant.ru
Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Невежа здесь только ты:

Ресторан

Оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, десерты и напитки собственного производства, блюда национальных (этнических) кухонь с учетом концепции и специализации предприятия.
Широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков.
Сопутствующие товары: табачные изделия, фирменные сувениры, печатная продукция

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А тефтельки там будут икеевские?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Это же не Яндекс-ресторан...

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Параллельно импортируют

Ответить
Развернуть ветку
Капибара

Единственное что меня смущает - это там шведский стол что-ли с щипчиками? Хм. А не лучше ли закрыть эту зону, а то мало ли кто там чихает сморкается и еще чего.

На название вообще пофиг, это никак не котируется, после того как узнал что Макдональдс тоже ресторан, это скорее сборочный цех по сборке булок, поэтому не стоит заострять внимание на этом, главное понимать что есть что.

Ответить
Развернуть ветку
Axel Denisenko
Единственное что меня смущает - это там шведский стол что-ли с щипчиками? Хм. А не лучше ли закрыть эту зону, а то мало ли кто там чихает сморкается и еще чего.

Согласен, но было много исследований, что шведский стол привлекает клиентов. Да, его не просто организовывать, поддерживать, обслуживать и содержать в надлежащем виде, но он очень выгоден. Практически невозможно наесть (вернуть) потраченную сумму в шведском столе. Таже он создает неплохой трафик.

Если в обычном ресторане повар способен приготовить еду примерно для 20-30 человек в час, то «шведский стол» позволяет быстро накормить до 200 гостей.
Если брать во внимание среднюю стоимость блюд (не по ресторанным расценкам), то гостю для того, чтобы «отбить» сумму, заплаченную за вход, придется съесть примерно 6-8 порций. Тогда как рядовой посетитель способен осилить 4-5 тарелок. По статистике, только 5% гостей наедают ровно на ту сумму, которую потратили.
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Аглалия Фурс

Общепит, который мы заслужили. Мы уже поняли, что Яндекс, Сбер, мираторг и федеральные сети могут покрывать все потребности в этой стране. Никакой малый средний бизнес больше не нужен.
Я работаю с бизнесом, мое окружение - бизнес, и сама я тоже бизнес всю жизнь. Поэтому не могу видеть такие новости под другим углом, просто знаю, что это значит. Ничто не выживает в таких условиях.

Ответить
Развернуть ветку
Yanis Mojze

Очевидный закос под покинувшую нас Икею.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ivanov

Перенимать хорошо зарекомендовавшие себя практики это нормально. Народ в комментариях больше недоумевает с чего вдруг это ресторан. А в целом дело хорошее. Негоже ходить по продуктовому голодным :)

Ответить
Развернуть ветку
Бублик static void

Почему сразу под Икею? Такое много у кого есть: у Азбуки в формате кофейни, у Ашана в формате кафе, хотя действительно икеевские тефтельки никто из них не переплюнул, плюс по самой Икее были вендоматы.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Воловцев

А доставку заказов тоже сделали или только в помещении и на вынос можно использовать?

Ответить
Развернуть ветку
неформат

в ленте свои салаты та ещё дрянь, возможно в СП иначе

Ответить
Развернуть ветку
Наталия Мирнова

Не дрянь, конечно, но не особо вкусно.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Я беру иногда чафан, нормас.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Миронов

Я ток капусту по деревенски беру ну и винегрет если прям захотелось . Остальное фи.

Ответить
Развернуть ветку
XNicON .

Так уже давно в СПб как минимум на обводном канале есть внутри ленты их столовка (такая же как на фото). Очень не комфортно, шум от магазина, освещение выжигающи белый свет, ни ложек нормальных, ни ножа, в общем пожалел взяв чаю и кусок пиццы. Почувствовал себя кладовщиком, у которого не хватает времени поесть, и типа забежал в складском помещении в столовку взять кусок пиццы.

Ответить
Развернуть ветку
Асари

Было не плохо в краснодаре заменить сабвей на эту историю .

Ответить
Развернуть ветку
Elena Pliner

У меня недалеко от дома Лента, в которую заходить страшно. Гниль, унылый ассортимент. Неужели есть где-то нормальные магазины этой сети?

Ответить
Развернуть ветку
Антон

Ну, вот этот конкретно на Бухарестской нормальный, чистый и большой.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

А что случилось с чайной ложкой, вроде их же бренд был. Странно что заглохли, в детстве часто ходиил покупали блины по 20 руб, было супер деешво, и можно было утвердится мне нищюку, что я питаюсь в ресторане!

Ответить
Развернуть ветку
Аглалия Фурс

То же, что и со всеми здесь случается, не вывозят

Ответить
Развернуть ветку
Гегам Оганесян

Такой ресторан самообслуживания шведский стол был у гипермаркета Карусель на Савушкина С-Пб

Ответить
Развернуть ветку
Пара слов

500 наименований в меню, куда столько 😳

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
53 комментария
null