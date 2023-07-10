«Лента» открыла ресторан под своим брендом в одном из гипермаркетов в Санкт-Петербурге Статьи редакции
С продуктами под собственной маркой и средним чеком 400 рублей.
- «Лента Fresh ресторан» открылся в гипермаркете на улице Бухарестская в Санкт-Петербурге. Концепция предусматривает открытую кухню, самообслуживание, подачу блюд в фарфоровой посуде и ежедневное обновление меню, рассказал ритейлер.
- В меню — более 500 наименований. Есть салат-бар и «завтрак-бар», где блюда стоят 159 рублей за тарелку. Цена комплексных обедов — от 279 рублей, а средний чек ресторана — 400 рублей.
- Зал рассчитан на 120 посетителей, все блюда можно взять с собой.
- В «Ленте» отмечают, что благодаря такому формату рассчитывают увеличить трафик в магазине, повысить лояльность к собственной торговой марке «Лента Fresh» и продукции собственного производства компании. Ритейлер запустил СТМ свежей еды в декабре 2022-го.
- «Лента» уже открывала в магазинах кафе с кофе и выпечкой, уточнили vc.ru в пресс-службе ритейлера. «Лента Fresh ресторан» стал первым рестораном сети с большим количеством посадочных мест. Там добавили, что это пилотный проект, по результатам которого примут решение о масштабировании. На вопрос про инвестиции в компании не ответили.
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Может быть, все-таки, кафе?))
Может и кафе, но директор сказал - это ресторан
Или Столовая, потому что "ресторан самообслуживания" был занят за макдаком :)
У кафе ограниченный ассортимент. Они может и рады бы назваться кафе, чтобы Антону Маслову было приятнее есть плюшки запивая кофе, но согласно ГОСТ 30389-2013 не могут. Такие дела ;)
В кафе не готовят еду. Тут есть кухня - это рестик.
У Глобуса есть, почему бы и Ленте не заиметь? В Глобусах там постоянно народ есть, так что, может и в Ленте посетители будут задерживаться.
Хотя вот использование продуктов только своих марок как-то смазывает впечатление.
Хотим как Globus! Галя, открывай!
Классно, жена в магаз, муж с детьми в кафе - приятно и полезно
Как отец двоих детей с кучей работы и прочих дел скажу - жену с детьми в кафе, а сам в магазин, медленным шагом, внимательно осматривая каждый ряд 👍
В моем понимании ресторан - это нечто другое.
Это скорее фастфуд в магазине, но уж точно не ресторан.
Тебя послушать, так и Макдональдс - не ресторан.
Ресторан))))
В условиях падения доходов населения уже и бистро в Ленте ресторан.
Юбилеи праздновать
Посоны, чтобы не демонстрировать уровень своего невежества, оставляя комментарии по терминологии "кафе", "бистро" или все же "ресторан", почитайте https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124542/ и поймете, почему они назвали это рестораном.
Невежа здесь только ты:Ресторан
Оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, десерты и напитки собственного производства, блюда национальных (этнических) кухонь с учетом концепции и специализации предприятия.
Широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков.
Сопутствующие товары: табачные изделия, фирменные сувениры, печатная продукция
А тефтельки там будут икеевские?
Это же не Яндекс-ресторан...
Параллельно импортируют
Единственное что меня смущает - это там шведский стол что-ли с щипчиками? Хм. А не лучше ли закрыть эту зону, а то мало ли кто там чихает сморкается и еще чего.
На название вообще пофиг, это никак не котируется, после того как узнал что Макдональдс тоже ресторан, это скорее сборочный цех по сборке булок, поэтому не стоит заострять внимание на этом, главное понимать что есть что.
Согласен, но было много исследований, что шведский стол привлекает клиентов. Да, его не просто организовывать, поддерживать, обслуживать и содержать в надлежащем виде, но он очень выгоден. Практически невозможно наесть (вернуть) потраченную сумму в шведском столе. Таже он создает неплохой трафик.Если в обычном ресторане повар способен приготовить еду примерно для 20-30 человек в час, то «шведский стол» позволяет быстро накормить до 200 гостей.
Если брать во внимание среднюю стоимость блюд (не по ресторанным расценкам), то гостю для того, чтобы «отбить» сумму, заплаченную за вход, придется съесть примерно 6-8 порций. Тогда как рядовой посетитель способен осилить 4-5 тарелок. По статистике, только 5% гостей наедают ровно на ту сумму, которую потратили.
Общепит, который мы заслужили. Мы уже поняли, что Яндекс, Сбер, мираторг и федеральные сети могут покрывать все потребности в этой стране. Никакой малый средний бизнес больше не нужен.
Я работаю с бизнесом, мое окружение - бизнес, и сама я тоже бизнес всю жизнь. Поэтому не могу видеть такие новости под другим углом, просто знаю, что это значит. Ничто не выживает в таких условиях.
Очевидный закос под покинувшую нас Икею.
Перенимать хорошо зарекомендовавшие себя практики это нормально. Народ в комментариях больше недоумевает с чего вдруг это ресторан. А в целом дело хорошее. Негоже ходить по продуктовому голодным :)
Почему сразу под Икею? Такое много у кого есть: у Азбуки в формате кофейни, у Ашана в формате кафе, хотя действительно икеевские тефтельки никто из них не переплюнул, плюс по самой Икее были вендоматы.
А доставку заказов тоже сделали или только в помещении и на вынос можно использовать?
в ленте свои салаты та ещё дрянь, возможно в СП иначе
Не дрянь, конечно, но не особо вкусно.
Я беру иногда чафан, нормас.
Я ток капусту по деревенски беру ну и винегрет если прям захотелось . Остальное фи.
Так уже давно в СПб как минимум на обводном канале есть внутри ленты их столовка (такая же как на фото). Очень не комфортно, шум от магазина, освещение выжигающи белый свет, ни ложек нормальных, ни ножа, в общем пожалел взяв чаю и кусок пиццы. Почувствовал себя кладовщиком, у которого не хватает времени поесть, и типа забежал в складском помещении в столовку взять кусок пиццы.
Было не плохо в краснодаре заменить сабвей на эту историю .
У меня недалеко от дома Лента, в которую заходить страшно. Гниль, унылый ассортимент. Неужели есть где-то нормальные магазины этой сети?
Ну, вот этот конкретно на Бухарестской нормальный, чистый и большой.
А что случилось с чайной ложкой, вроде их же бренд был. Странно что заглохли, в детстве часто ходиил покупали блины по 20 руб, было супер деешво, и можно было утвердится мне нищюку, что я питаюсь в ресторане!
То же, что и со всеми здесь случается, не вывозят
Такой ресторан самообслуживания шведский стол был у гипермаркета Карусель на Савушкина С-Пб
500 наименований в меню, куда столько 😳