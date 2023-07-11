Торговля
Маша Цепелева

Ozon увеличил выплаты франчайзи за открытие новых ПВЗ в местах с высоким спросом Статьи редакции

Например, в Москве компенсация увеличилась до 500 тысяч рублей в месяц в течение полугода.

  • Ozon отметил на интерактивной карте синим цветом жилые зоны, где открытие новых ПВЗ наиболее востребовано. Ежемесячная поддержка в первые полгода после открытия в таких точках увеличится на 40%, по сравнению с максимальным уровнем по предыдущим условиям.
  • Обновлённая программа действует для тех, кто открыл пункт с 1 июля 2023 года. Например, в Москве поддержка в «синих» локациях увеличилась до 500 тысяч рублей в месяц. При этом точка должна быть площадью не меньше 40 м². Другие условия по обороту и агентскому вознаграждению можно посмотреть в договоре для ПВЗ.
  • По данным на июль 2023 года, в сети пунктов выдачи заказов Ozon по франшизе — почти 30 тысяч точек, это больше 97% от всей сети брендированных ПВЗ маркетплейса.
  • Одно из направлений развития сети — открытие точек в крупных жилых комплексах и новостройках. Но обычно это «сопряжено с высокими расходами на аренду и ремонт, а арендная ставка рассчитана на крупные торговые сети с высоким средним чеком», пояснили в компании. Новые условия должны помочь компенсировать издержки и стимулировать партнёров к открытию точек в востребованных локациях, добавили в Ozon.
  • Также маркетплейс начал платить двойную компенсацию всем владельцам ПВЗ за идентификацию клиентов «Ozon Банка». Идентификация — это разовая сверка паспортных данных для новых владельцев карт. Компенсация выросла до 200 рублей за человека — это идентично сумме, которую пункт получил бы за выдачу заказов на 4000 рублей.

#новость #ozon

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18 комментариев
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 Vladimir Alekseev

Нужно больше озонов

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Alexey QuQu

Предлагаю открыть в каждом доме с количеством квартир больше 200

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Сергей Я

Предлагаю для начала закрыть все пивнушки в домах.

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Владлен Лернер

И открыть фитнес или приличную спорт площадку во дворе 💪

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Сергей Я

И что тут не так? Один слева лишний конечно, посередине между двумя другими, но в целом плотность оптимальная и даже хорошая, а можно ещё и плотнее, если там жилая застройка.

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Stas Vetrov

Вот да. Тоже кажется, куда больше то? И так они на каждом углу

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Степан Фадеев

Какой разный подход у Ozon и WB

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Dima

Про Яндекс, в таком случае, вообще лучше не вспоминать. Новые пвз не выйдут в плюс примерно никогда, старые почти на грани.

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veryrarepepega

WB мафию давно пора давить. Сейчас даже цены на OZON ниже, чем на WB без доставки (!).

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Телячья ярость

я положил баблос на Ozon и стало еще дешевле.

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Вадим Д.

Хорошее дело.

Но отмечать на интерактивной карте синим цветом жилые зоны должен КиБ.

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Denis Spiridonov

И взымать с Франчайзи в этих зонах на 40% больше роялти)

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Телячья ярость

нахера все эти ПВЗ нужны. .. маленькие примерочные, все завалено коробками, грязище. Лучше бы все маркетплейсы скинулись и открывали совместные ПВЗ, но где бы было светло, просторно, комфортно.

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То, где светло, просторно и уютно, называется ТЦ) А если серьезно, кто будет оплачивать это великолепие? Оно все будет в цене. Плюс бегло ознакомился к требованиям к ПВЗ у Ягодок и ОЗОНа, они достаточно разные.

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Телячья ярость

ТЦ если рядом с метро, вполне удобно... они и так полупустуют сейчас.

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Hambala Fully

У меня рядом как раз один такой гений открыл ПВЗ Озона, DPD и СДЭКа в одном помещении.

Там гигантские очереди, все заставлено ящиками, а еще постоянно грузовики стоят прямо на пешеходной зоне. Ну и сотрудники постоянно путаются.

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Телячья ярость

Раз очереди, значит есть спрос. Так как он этот процесс организовал, это его личый подход. Откуда вдруг претензии к модели?

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Стерлядка Вяленая

что и требовалось доказать. Над качеством они работать не собираются. Потому что легче новых дураков привлечь, чем старым угождать)

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18 комментариев
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