Ozon увеличил выплаты франчайзи за открытие новых ПВЗ в местах с высоким спросом Статьи редакции
Например, в Москве компенсация увеличилась до 500 тысяч рублей в месяц в течение полугода.
- Ozon отметил на интерактивной карте синим цветом жилые зоны, где открытие новых ПВЗ наиболее востребовано. Ежемесячная поддержка в первые полгода после открытия в таких точках увеличится на 40%, по сравнению с максимальным уровнем по предыдущим условиям.
- Обновлённая программа действует для тех, кто открыл пункт с 1 июля 2023 года. Например, в Москве поддержка в «синих» локациях увеличилась до 500 тысяч рублей в месяц. При этом точка должна быть площадью не меньше 40 м². Другие условия по обороту и агентскому вознаграждению можно посмотреть в договоре для ПВЗ.
- По данным на июль 2023 года, в сети пунктов выдачи заказов Ozon по франшизе — почти 30 тысяч точек, это больше 97% от всей сети брендированных ПВЗ маркетплейса.
- Одно из направлений развития сети — открытие точек в крупных жилых комплексах и новостройках. Но обычно это «сопряжено с высокими расходами на аренду и ремонт, а арендная ставка рассчитана на крупные торговые сети с высоким средним чеком», пояснили в компании. Новые условия должны помочь компенсировать издержки и стимулировать партнёров к открытию точек в востребованных локациях, добавили в Ozon.
- Также маркетплейс начал платить двойную компенсацию всем владельцам ПВЗ за идентификацию клиентов «Ozon Банка». Идентификация — это разовая сверка паспортных данных для новых владельцев карт. Компенсация выросла до 200 рублей за человека — это идентично сумме, которую пункт получил бы за выдачу заказов на 4000 рублей.
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Нужно больше озонов
Предлагаю открыть в каждом доме с количеством квартир больше 200
Предлагаю для начала закрыть все пивнушки в домах.
И открыть фитнес или приличную спорт площадку во дворе 💪
И что тут не так? Один слева лишний конечно, посередине между двумя другими, но в целом плотность оптимальная и даже хорошая, а можно ещё и плотнее, если там жилая застройка.
Вот да. Тоже кажется, куда больше то? И так они на каждом углу
Какой разный подход у Ozon и WB
Про Яндекс, в таком случае, вообще лучше не вспоминать. Новые пвз не выйдут в плюс примерно никогда, старые почти на грани.
WB мафию давно пора давить. Сейчас даже цены на OZON ниже, чем на WB без доставки (!).
я положил баблос на Ozon и стало еще дешевле.
Хорошее дело.
Но отмечать на интерактивной карте синим цветом жилые зоны должен КиБ.
И взымать с Франчайзи в этих зонах на 40% больше роялти)
нахера все эти ПВЗ нужны. .. маленькие примерочные, все завалено коробками, грязище. Лучше бы все маркетплейсы скинулись и открывали совместные ПВЗ, но где бы было светло, просторно, комфортно.
То, где светло, просторно и уютно, называется ТЦ) А если серьезно, кто будет оплачивать это великолепие? Оно все будет в цене. Плюс бегло ознакомился к требованиям к ПВЗ у Ягодок и ОЗОНа, они достаточно разные.
ТЦ если рядом с метро, вполне удобно... они и так полупустуют сейчас.
У меня рядом как раз один такой гений открыл ПВЗ Озона, DPD и СДЭКа в одном помещении.
Там гигантские очереди, все заставлено ящиками, а еще постоянно грузовики стоят прямо на пешеходной зоне. Ну и сотрудники постоянно путаются.
Раз очереди, значит есть спрос. Так как он этот процесс организовал, это его личый подход. Откуда вдруг претензии к модели?
что и требовалось доказать. Над качеством они работать не собираются. Потому что легче новых дураков привлечь, чем старым угождать)